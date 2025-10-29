Despăgubire record pentru o tânără din București: 23.000 de euro de la Metrorex, după ce s-a împiedicat în stația Universitate și și-a rupt piciorul

Un simplu drum spre serviciu s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără din București, care a fost grav rănită în urma unui incident petrecut în stația de metrou Universitate. După aproape șapte ani de procese, instanța a stabilit că Metrorex poartă întreaga vină pentru accidentul suferit, iar compania de stat va trebui să îi plătească victimei o despăgubire de 23.000 de euro, o sumă record pentru un astfel de caz.

Cum s-a petrecut incidentul

Totul s-a întâmplat în anul 2018, într-o dimineață obișnuită, când stația Universitate era, ca de obicei, plină de călători grăbiți. Într-un moment de neatenție, tânăra s-a împiedicat de o plăcuță metalică ridicată de pe peron, nesemnalizată și neasigurată corespunzător. Căderea a fost violentă: femeia s-a lovit puternic la genunchiul drept și la brațul drept, suferind fracturi care au necesitat 45 de zile de îngrijiri medicale, tratament injectabil și recuperare fizică de durată.

Deși a urmat un program riguros de tratament, expertiza medico-legală a arătat că, și la un an după accident, victima încă resimțea dureri puternice, în special la brațul drept, iar mobilitatea membrelor era afectată.

În anul 2021, tânăra a decis să acționeze Metrorex în instanță, acuzând compania de neglijență și lipsă de măsuri de siguranță. Avocații au susținut că administratorul rețelei de metrou are obligația legală de a asigura integritatea călătorilor și de a semnaliza orice zonă periculoasă de pe peroane, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz.

Cazul poate fi invocat drept precedent

După patru ani de procese, instanța a dat verdictul: compania Metrorex este răspunzătoare pentru accident, fiind obligată să plătească despăgubiri morale în valoare de aproape 24.000 de euro. Judecătorii au considerat că incidentul a avut consecințe grave asupra sănătății și vieții personale a femeii și că tânăra a suferit un prejudiciu important atât fizic, cât și emoțional. Decizia reprezintă una dintre cele mai mari despăgubiri acordate în România pentru un accident petrecut în transportul public subteran.

Specialiștii în drept civil spun că acest caz poate deveni un precedent important pentru alți cetățeni care se confruntă cu incidente similare în spațiile publice administrate de autorități. „Orice persoană care suferă o vătămare fizică din cauza neglijenței unei instituții poate solicita despăgubiri, dar este esențial să fie adunate dovezile potrivite – fotografii, declarații de martori, filmări și documente medicale”, explică un avocat specializat în litigii de răspundere civilă.

În timp ce Metrorex anunță periodic lucrări de modernizare, realitatea din teren arată că multe stații prezintă riscuri ascunse, de la plăci desprinse la trepte alunecoase.