Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 08:59
de Daoud Andra

Despăgubire record pentru o tânără din București: 23.000 de euro de la Metrorex, după ce s-a împiedicat în stația Universitate și și-a rupt piciorul

Social
Despăgubire record pentru o tânără din București: 23.000 de euro de la Metrorex, după ce s-a împiedicat în stația Universitate și și-a rupt piciorul
FOTO: Arhivă

Un simplu drum spre serviciu s-a transformat într-un coșmar pentru o tânără din București, care a fost grav rănită în urma unui incident petrecut în stația de metrou Universitate. După aproape șapte ani de procese, instanța a stabilit că Metrorex poartă întreaga vină pentru accidentul suferit, iar compania de stat va trebui să îi plătească victimei o despăgubire de 23.000 de euro, o sumă record pentru un astfel de caz.

Cum s-a petrecut incidentul

Totul s-a întâmplat în anul 2018, într-o dimineață obișnuită, când stația Universitate era, ca de obicei, plină de călători grăbiți. Într-un moment de neatenție, tânăra s-a împiedicat de o plăcuță metalică ridicată de pe peron, nesemnalizată și neasigurată corespunzător. Căderea a fost violentă: femeia s-a lovit puternic la genunchiul drept și la brațul drept, suferind fracturi care au necesitat 45 de zile de îngrijiri medicale, tratament injectabil și recuperare fizică de durată.

Deși a urmat un program riguros de tratament, expertiza medico-legală a arătat că, și la un an după accident, victima încă resimțea dureri puternice, în special la brațul drept, iar mobilitatea membrelor era afectată.

Vezi și:
Cum ești despăgubit pentru o vacanță proastă în Europa. Condițiile de cazare care îți ajută plângerea
Rugina de pe Tesla în doar patru ani, pretextul unor despăgubiri generoase. Cum a ajuns un șofer să primească aproximativ 10.000 de euro de la gigantul lui Elon Musk

În anul 2021, tânăra a decis să acționeze Metrorex în instanță, acuzând compania de neglijență și lipsă de măsuri de siguranță. Avocații au susținut că administratorul rețelei de metrou are obligația legală de a asigura integritatea călătorilor și de a semnaliza orice zonă periculoasă de pe peroane, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz.

Cazul poate fi invocat drept precedent

După patru ani de procese, instanța a dat verdictul: compania Metrorex este răspunzătoare pentru accident, fiind obligată să plătească despăgubiri morale în valoare de aproape 24.000 de euro. Judecătorii au considerat că incidentul a avut consecințe grave asupra sănătății și vieții personale a femeii și că tânăra a suferit un prejudiciu important atât fizic, cât și emoțional. Decizia reprezintă una dintre cele mai mari despăgubiri acordate în România pentru un accident petrecut în transportul public subteran.

Specialiștii în drept civil spun că acest caz poate deveni un precedent important pentru alți cetățeni care se confruntă cu incidente similare în spațiile publice administrate de autorități. „Orice persoană care suferă o vătămare fizică din cauza neglijenței unei instituții poate solicita despăgubiri, dar este esențial să fie adunate dovezile potrivite – fotografii, declarații de martori, filmări și documente medicale”, explică un avocat specializat în litigii de răspundere civilă.

În timp ce Metrorex anunță periodic lucrări de modernizare, realitatea din teren arată că multe stații prezintă riscuri ascunse, de la plăci desprinse la trepte alunecoase.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Scenaristul filmului „A House of Dynamite” răspunde criticilor Pentagonului: „Sistemul antirachetă al SUA este imperfect”
Scenaristul filmului „A House of Dynamite” răspunde criticilor Pentagonului: „Sistemul antirachetă al SUA este imperfect”
Cel mai puternic Porsche 911 din istorie vine în 2026: Turbo S cu 701 CP și sprint de 2,5 secunde
Cel mai puternic Porsche 911 din istorie vine în 2026: Turbo S cu 701 CP și sprint de 2,5 secunde
Noiembrie de neratat la documentare pe National Geographic: explorare, știință și povești care te țin în fața ecranului
Noiembrie de neratat la documentare pe National Geographic: explorare, știință și povești care te țin în fața ecranului
Când e bine să-ți radiezi autoturismul. Situațiile în care legea te obligă să o faci
Când e bine să-ți radiezi autoturismul. Situațiile în care legea te obligă să o faci
SUA și-ar pregăti retragerea a mii de soldați din România, potrivit Kyiv Post. Prima reacție a MApN
SUA și-ar pregăti retragerea a mii de soldați din România, potrivit Kyiv Post. Prima reacție a MApN
Cine plătește căldura din bloc, din țevi și instalațiile comune de pe scară. Decizia Uniunii Europene pe un subiect foarte aprins
Cine plătește căldura din bloc, din țevi și instalațiile comune de pe scară. Decizia Uniunii Europene pe un subiect foarte aprins
Când pică Moșii de toamnă în 2025 și ce se spune că e mare păcat să împarți în această zi
Când pică Moșii de toamnă în 2025 și ce se spune că e mare păcat să împarți în această zi
OPPO lansează telefoanele Find X9 și Find X9 Pro: Așa faci fotografii calitative la concerte cu Hasselblad, dar te ține și bateria cât să poți face asta
OPPO lansează telefoanele Find X9 și Find X9 Pro: Așa faci fotografii calitative la concerte cu Hasselblad, dar te ține și bateria cât să poți face asta
Revista presei
Adevarul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...