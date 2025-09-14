Deşi mănâncă la cele mai scumpe restaurante din lume, felul preferat al Simonei Halep este unul tradiţional românesc. Orice copil îl adoră

Simona Halep a călătorit în întreaga lume și a testat preparate dintre cele mai sofisticate, însă atunci când vine vorba de mâncarea preferată, campioana rămâne fidelă bucătăriei românești. Un preparat simplu, pe care îl adoră orice copil, este pentru sportivă gustul copilăriei și felul de mâncare la care se întoarce mereu.

Bucătăria tradițională, mai aproape de suflet decât restaurantele de lux

Simona Halep a scris istorie în tenisul mondial, dar în spatele succesului său sportiv se află și o disciplină strictă în ceea ce privește alimentația. De-a lungul carierei, a avut ocazia să ia masa la restaurante exclusiviste și să guste preparate sofisticate din diferite culturi culinare. Totuși, sportiva recunoaște că cele mai rafinate experiențe gastronomice nu au reușit să înlocuiască deliciile cu care a crescut.

„Mămăliguţa cu brânză şi smântână aş putea spune că e mâncarea mea preferată, pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place şi şoriciul”, a mărturisit Simona Halep, potrivit prosport.ro.

Fascinația pentru bucătăria spaniolă

Pe lângă gusturile tradiționale românești, Halep nu ascunde faptul că a fost cucerită și de unele preparate internaționale. Bucătăria spaniolă ocupă un loc aparte în preferințele sale, datorită diversității și aromelor intense.

„Îmi place mâncarea spaniolă, e foarte variată. Mănânc cu plăcere tapas, jamon şi carne”, a declarat sportiva.

Astfel, atunci când nu alege rețetele tradiționale românești, Halep își răsfață papilele gustative cu preparate specifice Spaniei, care i-au rămas în topul preferințelor după turneele și experiențele din această țară.

Legătura cu rădăcinile machedonești

Simona Halep provine dintr-o familie de machedoni, iar acest lucru s-a reflectat întotdeauna și în preferințele sale culinare. De altfel, tradițiile machedonești au fost prezente inclusiv la cel mai important eveniment din viața sa personală – nunta.

Meniul de la celebra petrecere a inclus preparate tradiționale precum plăcinte machedonești cu lapte, zacuscă, piperchi din ardei grași cu roșii și brânză, dar și salată de vinete cu ardei copți.

Între performanță și echilibru

Succesul Simonei Halep în sport a fost strâns legat de o viață echilibrată, în care alimentația sănătoasă și disciplina au jucat un rol esențial. Cu toate acestea, sportiva nu a renunțat la plăcerile simple, care îi amintesc de familie și de rădăcinile sale. Fie că este vorba despre mămăligă cu brânză și smântână sau despre tapas și jamon, alegerile sale culinare reflectă un echilibru între tradiție și descoperirea altor culturi gastronomice.