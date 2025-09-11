Descoperirea la 2.400 de metri sub pământ lângă Budapesta. Cum ar putea schimba harta energetică a Ungariei noile zăcăminte găsite de MOL și O&GD

MOL și partenerul său O&GD au anunțat identificarea unui nou zăcământ petrolier important, la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de localitatea Galgahévíz, aflată lângă Budapesta. Descoperirea, care survine într-un moment de tensiuni și incertitudini privind aprovizionarea energetică a Europei Centrale, este privită ca un pas semnificativ pentru securitatea energetică a Ungariei, notează News.ro.

O descoperire cu impact strategic

Noua sondă, denumită Galgahévíz-4, a fost forată în doar 37 de zile, atingând adâncimea țintă și confirmând existența resurselor prin teste de producție reușite. Capacitatea de extracție este de aproximativ 1.000 de barili de țiței pe zi, cantitate ce va fi procesată la rafinăria Dunărea din Százhalombatta, unul dintre punctele-cheie din infrastructura energetică a țării.

Pentru Ungaria, care depinde încă într-o proporție considerabilă de importuri, această descoperire reprezintă mai mult decât o sursă suplimentară de petrol. Contribuie direct la reducerea vulnerabilităților din lanțurile de aprovizionare și oferă o garanție suplimentară că cererea internă poate fi acoperită din resurse proprii. „Cea mai sigură sursă de energie este cea internă”, a subliniat György Bacsa, director operațional al MOL Ungaria.

Un pas înainte, la 60 de ani de la câmpul Algyő

Anunțul MOL și O&GD vine într-un context simbolic: se împlinesc șase decenii de la deschiderea câmpului petrolier și de gaze Algyő, care a rămas un pilon stabil al producției energetice ungare. De-a lungul timpului, câmpul a furnizat procente semnificative din cererea națională de hidrocarburi, iar chiar și astăzi asigură o parte consistentă din consumul de gaz și petrol al țării.

Noua sondă Galgahévíz-4 va adăuga aproximativ 4% la producția internă de țiței a MOL în Ungaria. Pentru companie, care gestionează aproape 1.300 de sonde active și a acoperit anul trecut aproape jumătate din producția internă de petrol și 80% din cea de gaze naturale, descoperirea consolidează poziția de lider regional.

Explorare tradițională și tranziție verde

Deși accentul anunțului cade pe petrol, MOL transmite că strategia sa pe termen lung include tranziția către surse de energie regenerabilă. În paralel cu dezvoltarea zăcămintelor, compania construiește la Algyő un parc solar cu o capacitate de 37,4 MWp și un sistem de stocare de 40 MWh. Obiectivul este reducerea emisiilor de CO₂ cu 13.000 de tone anual și atingerea independenței energetice a facilităților proprii.

Astfel, Ungaria mizează pe un echilibru între valorificarea resurselor tradiționale și investiții în energie curată. Descoperirea de la Galgahévíz arată că, pentru moment, petrolul rămâne esențial în mixul energetic, dar direcția de dezvoltare indică o trecere treptată spre o combinație mai sustenabilă.

Ungaria pe harta regională a energiei

MOL este cel mai mare producător de hidrocarburi al Ungariei și un actor regional cu operațiuni în peste 30 de țări. Cu această descoperire, compania își întărește portofoliul și transmite un semnal important: exploatarea resurselor interne rămâne o prioritate, chiar în paralel cu proiectele verzi.

Pentru Ungaria, faptul că la doar câțiva kilometri de capitală se află un nou zăcământ petrolier cu potențial de producție constantă confirmă importanța continuă a explorărilor și diversificării energetice. Într-o perioadă marcată de volatilitate globală, orice nouă sursă internă devine un avantaj strategic.