Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 14:33
de Iulia Kelt

Descoperirea care ar putea „pune cruce" osteoporozei. Cum scapi de una dintre cele mai comune boli ale oaselor, conform unui studiu

ȘTIINȚĂ
Descoperirea care ar putea „pune cruce” osteoporozei. Cum scapi de una dintre cele mai comune boli ale oaselor, conform unui studiu
Cum scapi de osteoporoză / Foto: Echelon Health

Un studiu recent realizat de cercetători din Germania și China deschide perspective noi în tratarea osteoporozei, o afecțiune care afectează milioane de oameni la nivel global.

Echipa de la Universitatea din Leipzig și Universitatea Shandong a identificat un receptor celular esențial pentru densitatea osoasă, numit GPR133 (ADGRD1), care ar putea fi ținta unor terapii inovatoare.

Receptorul GPR133, cheia pentru oase mai puternice

Osteoporoza apare atunci când structura osoasă devine fragilă și predispusă la fracturi, fenomen întâlnit mai ales la vârstnici și la femeile aflate la menopauză. Până acum, tratamentele disponibile puteau doar încetini evoluția bolii, însă nu reușeau să refacă țesutul osos deteriorat, se arată într-un studiu publicat în Signal Transduction and Targeted Therapy.

Cercetătorii au analizat rolul receptorului GPR133 în procesul de formare a oaselor prin intermediul osteoblastelor, celulele responsabile cu construcția țesutului osos.

Testele efectuate pe șoareci au demonstrat că lipsa genei care codifică acest receptor duce la oase slabe, asemănătoare celor afectate de osteoporoză.

În schimb, activarea GPR133 cu ajutorul unei molecule numite AP503 a dus la o creștere vizibilă a producției osoase și la întărirea structurii scheletului.

„Prin utilizarea substanței AP503, am reușit să stimulăm semnificativ rezistența oaselor atât la șoarecii sănătoși, cât și la cei cu osteoporoză”, a explicat biochimistul Ines Liebscher, coordonator al studiului de la Universitatea din Leipzig.

Cum arată viitorul tratamentelor anti-osteoporoză

Rezultatele au arătat că AP503 funcționează ca un „buton biologic” ce intensifică activitatea osteoblastelor. Mai mult, efectele au fost amplificate atunci când activarea receptorului a fost combinată cu exercițiul fizic, sugerând un potențial sinergic între terapie și activitatea fizică regulată.

Deși testele s-au desfășurat pe animale, oamenii de știință sunt optimiști că mecanismele descoperite se regăsesc și la om.

„Atunci când receptorul este afectat de modificări genetice, șoarecii prezintă pierderi de densitate osoasă la o vârstă fragedă, un fenomen comparabil cu osteoporoza umană”, a adăugat Liebscher.

Conform cercetătorilor, viitoarele tratamente ar putea fi utilizate nu doar pentru a încetini degradarea osoasă, ci și pentru a reconstrui țesutul afectat, redând rezistența scheletului.

Aceasta ar reprezenta o schimbare fundamentală față de terapiile actuale, care fie își pierd eficiența în timp, fie vin la pachet cu efecte secundare nedorite.

Juliane Lehmann, biolog molecular la Universitatea din Leipzig, subliniază potențialul descoperirii: „Întărirea paralelă a oaselor evidențiază încă o dată cât de promițător este acest receptor pentru aplicațiile medicale într-o populație aflată în proces de îmbătrânire”.

Osteoporoza rămâne o problemă majoră de sănătate publică, însă această descoperire oferă speranța unor tratamente capabile nu doar să oprească, ci și să inverseze efectele bolii.

