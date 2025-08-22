Ultima ora
22 aug. 2025 | 13:53
de Ozana Mazilu

ȘTIINȚĂ
Descoperire spectaculoasă: rămășițele unui oraș scufundat de 2.000 de ani, scoase la suprafață lângă Alexandria
Foto: The Times

Egiptul a readus la lumină o parte din trecutul său impresionant, prin recuperarea unor artefacte și structuri vechi de peste două milenii din apele Golfului Abu Qir, în apropiere de Alexandria. Specialiștii susțin că aceste vestigii ar putea aparține unei extensii a vechiului oraș Canopus, un important centru al Egiptului în perioada dinastiei Ptolemeice și mai târziu sub stăpânirea romană.

Operațiunea de scoatere la suprafață a început joi, 21 august, când macaralele au ridicat lent statui și fragmente arhitectonice, în timp ce scafandrii implicați în expediție au aplaudat fiecare reușită. Imaginile surprinse au oferit lumii întregi un moment rar: reîntoarcerea la suprafață a unor simboluri pierdute în adâncurile mării, după ce cutremurele și creșterea nivelului apei le-au scufundat cu secole în urmă.

Dovezi ale unui centru urban vibrant

Printre structurile recuperate se numără clădiri din calcar care ar fi putut servi drept temple, locuințe sau spații comerciale. S-au descoperit și rezervoare de apă și bazine săpate în piatră, ce ar fi fost utilizate atât pentru stocarea apei potabile, cât și pentru cultivarea peștilor.

De asemenea, o parte dintre descoperiri sugerează existența unui port complex, activ încă din epoca ptolemeică și romană. Arheologii au identificat un doc de 125 de metri, ancore de piatră și un mecanism asemănător unei macarale antice, folosit, cel mai probabil, pentru manipularea încărcăturilor maritime. Toate acestea conturează imaginea unui oraș-port prosper, implicat în comerțul regional și internațional.

Scafandrii au ajutat la recuperarea statuilor din adâncurile orașului scufundat, iar macaralele au ridicat artefactele pe uscat. Fotografie: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

Autoritățile egiptene au precizat că doar o parte limitată din artefacte poate fi ridicată la suprafață, conform unor criterii stricte, restul urmând să rămână parte din „patrimoniul scufundat” al țării. Astfel, mare parte din trecutul Canopusului rămâne ascuns sub apă, ca un muzeu invizibil al antichității.

Statui de faraoni și figuri regale, martori ai istoriei

Una dintre cele mai impresionante descoperiri este o statuie de sfinx parțial conservată, care poartă cartușul faraonului Ramses al II-lea, una dintre cele mai proeminente figuri din istoria Egiptului antic. Alături de aceasta, au fost identificate fragmente de statui ce reprezintă figuri regale din perioada ptolemeică, dar și busturi de nobili romani.

Multe dintre aceste opere sunt incomplete: un bust din granit al unui lider ptolemeic a fost găsit decapitat, iar o reprezentare a unui demnitar roman este lipsită de partea inferioară. Chiar și așa, fragmentele oferă o imagine valoroasă asupra stilului artistic și influențelor culturale care dominau regiunea acum două milenii.

Prezența acestor statui confirmă rolul central al Canopusului în viața politică și religioasă a Egiptului antic. Orașul, odinioară rival al celebrului Heracleion, a fost un spațiu de întâlnire al culturilor greacă, egipteană și romană. Descoperirile recente nu fac decât să întărească această moștenire multiculturală.

Doar anumite artefacte pot fi recuperate din orașul scufundat. Restul vor rămâne sub apă. Fotografie: Amr Nabil/AP

Viitorul Alexandriei, sub amenințarea apelor

Deși săpăturile aduc la suprafață un trecut glorios, ele reamintesc și de fragilitatea prezentului. Alexandria, al doilea cel mai mare oraș al Egiptului, se confruntă astăzi cu aceeași amenințare care a înghițit Canopus și Heracleion: creșterea nivelului mării.

Potrivit datelor ONU, chiar și în scenariile optimiste, o treime din Alexandria ar putea fi scufundată sau deveni nelocuibilă până în anul 2050. Orașul se scufundă cu peste 3 milimetri anual, iar schimbările climatice accelerează procesul.

Această perspectivă dramatică transformă descoperirile recente într-un avertisment istoric. La fel cum cutremurele și valurile au șters de pe hartă orașele antice, apele Mediteranei amenință astăzi să acopere din nou un centru cultural și economic de importanță globală.

Astfel, recuperarea artefactelor nu reprezintă doar un succes arheologic, ci și un apel la conștientizarea pericolelor actuale. Orașele moderne, la fel ca cele antice, rămân vulnerabile în fața forțelor naturii.

