Descoperire neașteptată sub Oceanul Atlantic. Rezervorul de apă dulce care ar putea schimba posibilul viitor sumbru al omenirii

O echipă internațională de oameni de știință a pornit, în această vară, într-o expediție de trei luni în largul coastei de nord-est a Statelor Unite pentru a cerceta prezența apei dulci sub ocean. Operațiunea, parte a proiectului Expedition 501, a implicat foraje la adâncimi de 300–400 de metri sub fundul mării, unde cercetătorii au prelevat mostre de apă și sedimente pentru analiza ulterioară.

Descoperirea a dezvăluit un rezervor subteran de apă dulce impresionant, cu un potențial uriaș de a contribui la rezolvarea crizelor de apă care afectează tot mai multe regiuni ale lumii.

Deși existența apei dulci sub fundul oceanului nu este complet necunoscută, explorările din anii ’60 și ’70 au mai înregistrat întâlniri accidentale cu astfel de resurse, abia în 2019 cercetătorii de la Woods Hole Oceanographic Institution și Columbia University au cartografiat un vast rezervor subacvatic, extinzându-se de-a lungul coastei de la Massachusetts până în New Jersey, scrie CNN.

Descoperirea a fost considerată „cea mai mare formațiune de acest tip identificată până acum în lume”.

Caracteristicile rezervorului, ce mistere ascunde

Apa extrasă în timpul expediției are un nivel de săruri mult mai scăzut decât apa marină și se încadrează în limitele recomandate pentru consumul uman de agențiile internaționale.

Mostrele sunt în prezent supuse analizelor chimice și microbiologice pentru a determina dacă apa poate fi considerată sigură pentru consum.

Vârsta acestei ape reprezintă un alt mister: ar putea avea doar câteva secole sau chiar 20.000 de ani. Determinarea vechimii va indica dacă rezervorul este reînnoit în mod natural sau reprezintă o resursă limitată.

Originea apei este de asemenea investigată. Se crede că s-a acumulat în urmă cu mii de ani, când nivelul mării era mult mai scăzut și platforma continentală era, așadar, expusă.

Înțelegerea modului în care aceste acvifere s-au format și cum s-au modificat în timp va permite cercetătorilor să aplice cunoștințele dobândite în alte regiuni cu potențiale rezerve subacvatice, cum ar fi zone din Indonezia, Australia și Africa de Sud.

De ce este importantă descoperirea, de fapt

Deși descoperirea ridică speranțe pentru alimentarea cu apă a orașelor de coastă, aproape jumătate din populația lumii trăiește la mai puțin de 100 km de coastă, accesarea acestor rezerve prezintă provocări tehnice și economice deloc de neglijat.

Extracția apei necesită cantități considerabile de energie, iar transportul către uscat poate fi costisitor. În plus, trebuie prevenită contaminarea cu apa sărată și gestionată interacțiunea cu acviferele de pe uscat.

Cercetătorii estimează că ar putea dura aproximativ un deceniu până când acviferele offshore vor putea fi exploatate în mod eficient.

Totuși, descoperirea dă speranța că astfel de rezerve există sub oceanele tuturor continentelor, ceea ce ar putea transforma în viitor modul în care orașele costiere își asigură apă potabilă.