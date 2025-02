Descoperire în premieră ascunsă sub o clădire de birouri din Londra. Are peste 2000 de ani, din vremea romanilor

Descoperirea recentă a unei clădiri antice romane sub o clădire de birouri din Londra a atras atenția cercetătorilor și pasionaților de istorie, mai ales pentru că vorbim despre un edificiu de peste două milenii. În inima orașului modern, la aproximativ 7 metri sub nivelul străzii de astăzi, specialiștii au identificat rămășițele uneia dintre cele mai vechi basilici romane din Regatul Unit. Acest loc, ascuns sub o construcție administrativă obișnuită de pe 85 Gracechurch Street, amintește de vremurile în care Londinium era un centru urban efervescent al Imperiului Roman.

Ruinele atestă faptul că, în urmă cu aproximativ 2.000 de ani, clădirea deservise multiple funcții: de la întâlniri politice și judecătorești, până la adunări publice și ceremonii oficiale. Cercetările realizate de Museum of London Archaeology (MOLA) au scos la iveală un proiect arhitectural impresionant, construit din piatră, mortar și țiglă romană. Cu dimensiuni semnificative, basilica se remarcă prin starea bună de conservare, iar specialiștii spun că aceasta ar fi fost, la vremea ei, una dintre cele mai mari construcții de acest tip de la nord de Alpi.

Cum a fost descoperită vechea basilică

Lucrările de demolare și reamenajare pentru noul proiect imobiliar de pe 85 Gracechurch Street au determinat arheologii să coboare sub nivelul actual al orașului. După ce au îndepărtat betonul și alte structuri ulterioare, specialiștii au dat peste fundații lungi de zeci de metri, realizate din flint, piatră și țiglă romană. Pentru echipa de cercetători, a fost o adevărată surpriză să identifice nu doar fragmente disparate, ci și segmentul numit Tribunal, unde magistrații și oficialii își desfășurau activitățile administrative.

În acest spațiu, pe o platformă ridicată, se luau decizii importante despre guvernarea orașului. Rolul basilicii în viața publică era comparabil cu cel al unei instituții legislative din zilele noastre. În plus, amplasarea într-o zonă centrală – aproape de Leadenhall Market și de malul nordic al Tamisei – confirmă importanța strategică a acestui edificiu. Bazându-se pe reconstituiri și date istorice, cercetătorii au stabilit că basilica făcea parte din Forumul roman al Londrei, locul principal de întâlnire pentru afaceri, justiție, ceremonii și chiar spectacole.

Planuri pentru un nou spațiu cultural

Se vorbește deja despre valorificarea turistică a sitului și transformarea lui într-un obiectiv muzeal de anvergură. Proprietarii terenului, împreună cu arheologii și autoritățile londoneze, își propun să amenajeze o expoziție permanentă chiar în locația originală. Acolo, vei putea să te plimbi printre rămășițele basilicii și să îți imaginezi cum se desfășurau dezbaterile publice ori procesele judiciare, cu două milenii în urmă. Proiectul intenționează să creeze un spațiu în care vizitatorii să înțeleagă mai ușor stilul de viață al cetățenilor din Londinium și importanța Forumului în sine.

Planul de amenajare vizează deschiderea sitului către public în jurul anilor 2029-2030, ceea ce va oferi timp suplimentar pentru investigații arheologice aprofundate. Cercetătorii speră să scoată la lumină mai multe detalii despre arhitectura clădirii originale și despre felul în care basilica a influențat evoluția ulterioară a orașului medieval. Fundațiile și vestigiile basilicii, care vor fi păstrate la fața locului, ar putea fi completate cu proiecții, hărți interactive și explicații istorice, menite să îți ofere o incursiune mai clară în trecutul roman al Londrei.

Descoperirea are o relevanță majoră pentru cunoașterea istoriei britanice și europene, în contextul în care Londinium reprezenta un nod economic și social de bază în Imperiul Roman. Deși orașul a fost abandonat în secolul al V-lea și ulterior reconstruit, urmele antichității continuă să ofere indicii despre evoluția urbanistică și culturală a întregii regiuni. Dacă ai ocazia să urmărești progresul acestor săpături sau să vizitezi, la momentul potrivit, viitorul spațiu expozițional, vei putea să faci o călătorie directă în timpul în care Roma dicta tendințele economice, administrative și culturale din mare parte a Europei.