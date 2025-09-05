Ultima ora
Descoperire astronomică surprinzătoare: un posibil nor uriaș de materie întunecată, în vecinătatea Căii Lactee
05 sept. 2025
de Ozana Mazilu

Astronomii ar putea fi pe punctul de a confirma una dintre cele mai fascinante descoperiri din ultimele decenii: un nor uriaș de materie întunecată, aflat chiar în vecinătatea galactică a Pământului. Dacă ipoteza va fi confirmată, obiectul ar putea rescrie modul în care înțelegem arhitectura ascunsă a Căii Lactee și natura materiei întunecate, substanța misterioasă care formează peste 80% din masa Universului.

Echipa condusă de astrofiziciana Sukanya Chakrabarti, de la Universitatea din Alabama, a analizat arhive de date radio provenite de la pulsari – stele neutronice extrem de dense, care emit unde radio cu o regularitate de ceas atomic. Atunci când un pulsar orbitează o altă stea sau un alt pulsar, pulsațiile sale își modifică frecvența în funcție de mișcarea orbitală, se arată în studiu.

Studiind aceste schimbări minuscule, cercetătorii pot detecta forțe gravitaționale suplimentare. Din cele 27 de sisteme binare de pulsari analizate, câteva situate în aceeași regiune de cer au prezentat o anomalie comună: orbitele lor păreau să se micșoreze mai repede decât era de așteptat. Modelările echipei sugerează că fenomenul ar putea fi cauzat de prezența unei mase invizibile de aproximativ 10 milioane de sori, care trage gravitațional asupra acestor obiecte.

Ipotezele alternative – cum ar fi existența unui nor dens de gaz, a unui grup de stele sau chiar a unei găuri negre uriașe – au fost eliminate. Nici măcar catalogul exhaustiv al satelitului Gaia, care cartografiază stelele galaxiei, nu a identificat ceva vizibil în acea zonă. De aceea, cea mai plauzibilă explicație rămasă este existența unui subhalo de materie întunecată.

Importanța unei posibile confirmări

Materia întunecată este considerată scheletul pe care s-au format galaxiile. Teoriile actuale spun că galaxii mari precum Calea Lactee ar trebui să fie înconjurate de un halou imens de materie întunecată, în interiorul căruia se află nenumărate „bule” sau subhalo-uri, cu mase de la miliarde de sori până la nivelul Pământului. Totuși, aceste subhalo-uri au rămas nedetectate până acum.

Dacă descoperirea este validată, ar fi prima dovadă directă a unui astfel de nor în interiorul Căii Lactee. Importanța este uriașă: dimensiunea și distribuția acestor structuri ar putea confirma sau infirma teoriile despre natura particulelor de materie întunecată.

Dacă materia întunecată este alcătuită din particule „reci” și grele, ele tind să se aglomereze și să formeze numeroase subhalo-uri. Dacă, dimpotrivă, particulele sunt „calde” și mai ușoare, structurile ar fi rare și greu de identificat. Acest nou obiect ar putea fi cheia care înclină balanța între aceste modele.

Astrofizicianul Niayesh Afshordi, de la Perimeter Institute, afirmă că metoda folosită – urmărirea decăderii orbitale a pulsarilor – deschide o „nouă eră a astronomiei”. Chiar dacă este prudent în a numi descoperirea o dovadă definitivă, el o consideră începutul unei metode promițătoare de a „cartografia” materia întunecată.

Următorii pași și provocări

Nu toți cercetătorii sunt convinși. Unii, precum Mike Boylan-Kolchin de la Universitatea din Texas, avertizează că sunt necesare mult mai multe date pentru ca ipoteza să fie confirmată. Calea Lactee este un loc „dezordonat”, unde numeroase fenomene – de la stele masive la rămășițe de supernove – pot produce semnale similare.

Echipa lui Chakrabarti mizează însă pe viitoarele proiecte de monitorizare a pulsarilor. În întreaga lume, telescoape radio urmăresc sute de astfel de „ceasuri cosmice” pentru a detecta unde gravitaționale provenite din coliziunile unor găuri negre supermasive. Datele colectate vor putea fi folosite și pentru a rafina măsurătorile orbitei pulsarilor, crescând șansele de a confirma existența norului invizibil.

Dacă ipoteza se va dovedi reală, atunci ceea ce vedem acum ar putea fi doar „vârful aisbergului”. Identificarea altor subhalo-uri ar transforma modul în care privim arhitectura ascunsă a galaxiei noastre și ar apropia știința de rezolvarea unuia dintre cele mai mari mistere ale cosmosului: ce este, de fapt, materia întunecată?

