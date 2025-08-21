Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 10:54
de Iulia Kelt

Descoperire arheologică importantă: Scheletul unui copil din Israel rescrie istoria interacțiunilor dintre Homo sapiens și Neanderthal

ȘTIINȚĂ
Descoperire arheologică importantă: Scheletul unui copil din Israel rescrie istoria interacțiunilor dintre Homo sapiens și Neanderthal
Descoperire arheologică importantă / Foto: Playtech (AI)

O echipă de cercetători israelieni și francezi a realizat o descoperire remarcabilă care oferă cele mai vechi dovezi fizice ale interacțiunilor sociale și genetice dintre Homo sapiens și Neanderthal.

Studiul, publicat în revista L’Anthropologie, se concentrează pe un schelet al unui copil de aproximativ cinci ani descoperit în Peștera Skhul, situată pe Muntele Carmel, în nordul Israelului, informează agenția Xinhua.

Fosilul, vechi de circa 140.000 de ani, prezintă caracteristici combinate ale celor două specii.

Craniul copilului are o formă specifică oamenilor moderni, însă mandibula inferioară, structura urechii interne și sistemul vascular sugerează trăsături neanderthaliene.

Această combinație unică confirmă ipoteza că cele două grupuri nu doar că au coexistat, dar s-au și încrucișat mult mai devreme decât se credea anterior.

Până acum, schimburile genetice dintre Neanderthal și Homo sapiens erau estimate la intervalul 60.000–40.000 de ani în urmă, ceea ce înseamnă că această descoperire mută semnificativ data primei interacțiuni biologice între cele două populații.

Semnificația descoperirii în studiul evoluției umane

Analizele genetice anterioare arătaseră că între două și șase procente din genomul oamenilor moderni provin de la Neanderthal, chiar și la 40.000 de ani după dispariția acestora.

Cu toate acestea, fosilul de la Skhul reprezintă cea mai veche dovadă fizică a unei astfel de interacțiuni, demonstrând că întâlnirile și schimburile biologice au avut loc mult mai devreme.

Concret, informația schimbă perspectiva asupra modului în care populațiile timpurii de Homo sapiens și Neanderthal s-au întâlnit, interacționat și au format comunități mixte.

Descoperirea arată, de asemenea, că Neanderthal trăiau în regiunea Israelului cu aproximativ 400.000 de ani în urmă, iar oamenii moderni au început migrația din Africa în jurul a 200.000 de ani.

Interacțiunile dintre aceste grupuri au fost nu doar biologice, ci și sociale, iar scheletul copilului reprezintă cel mai vechi exemplu de legături între aceste populații.

Tehnici moderne pentru studierea fosilelor

Cercetătorii au folosit tehnologii avansate de scanare și modelare 3D pentru a analiza craniul și mandibula copilului, ceea ce a permis investigarea complexă a structurilor interne, inclusiv a vaselor sanguine ale creierului și a urechii interne.

Această metodă a confirmat trăsăturile hibrid ale fosilului, demonstrând că studiul structurilor interne poate oferi informații esențiale despre evoluția și interacțiunile timpurii ale speciilor umane.

Pe scurt, descoperirea din Peștera Skhul nu doar că aduce noi perspective asupra istoriei umane, dar și rescrie cronologia interacțiunilor dintre Neanderthal și Homo sapiens, oferind dovezi clare ale existenței unui copil care a purtat trăsături mixte, un simbol al conexiunilor biologice și sociale din urmă cu peste 140.000 de ani.

