Denzel Washington revine pe marile ecrane. Ce știm despre filmul „Highest 2 Lowest” în care va juca și A$AP Rocky VIDEO

Primul trailer al filmului Highest 2 Lowest a fost lansat, aducând în prim-plan o colaborare mult așteptată între Denzel Washington și Spike Lee, care nu au mai lucrat împreună din 2006.

Regizat de Lee, acest proiect este un remake în limba engleză al clasicului japonez High and Low, regizat de Akira Kurosawa.

Highest 2 Lowest explorează povestea unui mogul al muzicii care devine victima unei răscumpărări, confruntându-se cu dileme morale importante.

Acțiunea filmului a fost transpusă din Japonia în New York, iar distribuția impresionantă include actori precum Denzel Washington, Jeffrey Wright, A$AP Rocky, Ice Spice, Ilfenesh Hadera și Michael Potts.

Trailerul debutează cu o imagine artistică a Podului Brooklyn, pe care se aude vocea lui Washington, care reflectă asupra faptului că „vremurile grele vor veni din cele bune, iar succesul va aduce propriile provocări”.

Ulterior, vedem personajul într-un cadru profesional, punând o întrebare importantă: „Poți face față tuturor provocărilor?”.

Revenirea unei echipe legendare, cu Denzel Washington în frunte

Un element esențial al trailerului este accentul pus pe colaborările anterioare dintre Spike Lee și Denzel Washington. Cei doi au început să lucreze împreună încă din 1990, la filmul Mo’ Better Blues, și au continuat să colaboreze și cu alte ocazii, cel mai recent fiind filmul Inside Man, din 2006.

Highest 2 Lowest marchează astfel o reunire semnificativă a acestei echipe creative, iar acest aspect va fi cu siguranță utilizat pentru a atrage atenția publicului și a genera interesul față de film.

Deși vestea unei noi colaborări între Lee și Washington este cu siguranță una entuziasmantă, filmul se confruntă deja cu o provocare majoră.

Trailerul sugerează un montaj rapid, acompaniat de o narațiune poetică, stiluri care amintesc de celebrele lucrări ale lui Lee, cum ar fi Do the Right Thing.

Deși acest ritm alert nu va fi neapărat menținut pe parcursul întregului film, contextul muzical în care se desfășoară povestea ar putea oferi oportunități interesante pentru explorarea ritmurilor și dinamicii vizuale.

Un film de urmărit în 2025

Trailerul pentru Highest 2 Lowest confirmă că acest film ar putea fi unul dintre titlurile de referință ale anului 2025. Pelicula va avea premiera în afacerea competițională de la Cannes, ceea ce va atrage cu siguranță atenția publicului și va genera discuții aprinse.

Mai mult, având în vedere pauza de cinci ani din cariera regizorală a lui Spike Lee, care nu a mai lansat un film de ficțiune din 2020 (cu Da 5 Bloods), proiectul reprezintă o revenire importantă pentru regizor.

Deși trailerul este promițător, rămâne de văzut dacă Highest 2 Lowest va reuși să îndeplinească așteptările.