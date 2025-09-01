Deja s-a inventat „Netflix-ul AI”, unde poți vedea producții realizate de inteligența artificială. Ce este Showrunner, cum funcționează

Showrunner este o platformă de streaming inovatoare, încă în fază experimentală, care folosește inteligența artificială generativă pentru a crea conținut video pe baza prompturilor utilizatorilor.

Fondatorul său, Edward Saatchi, descrie proiectul atât ca „Toy Story-ul AI”, cât și ca „Netflix-ul AI”, ambiție care a atras atenția industriei, dar și scepticismul criticilor, scrie AVClub.

Showrunner, „Netflix-ul AI” sau un experiment riscant?

Platforma funcționează printr-un server Discord, unde utilizatorii selectează șabloane, adaugă personaje, voci și contururi de poveste, iar AI-ul generează în câteva minute videoclipuri animate.

Rezultatele sunt departe de perfecțiune. Personajele animate au mișcări aleatorii, replicile sunt stângace și deseori imitate artificial după celebrități, iar narațiunea este incoerentă.

Glumele sunt adesea forțate, iar multe secvențe par lipsite de acțiune sau rezoluție. În ciuda acestui fapt, Saatchi rămâne extrem de entuziast, considerând că AI-ul nu este doar un instrument de reducere a costurilor, ci un mediu complet nou pentru explorarea creativității și divertismentului interactiv.

Cum funcționează platforma și ce provocări ridică

Showrunner le permite utilizatorilor să creeze scenarii cu personaje cunoscute, cum ar fi Grogu din The Mandalorian, care pot participa la situații comice sau absurde, de la conversații despre cafea până la interacțiuni cu celebrități fictive.

Saatchi susține că platforma poate oferi oportunități de monetizare pentru creatorii independenți, dacă publicul se conectează emoțional la conținutul lor.

Cu toate acestea, criticii avertizează că modelul riscă să transforme utilizatorii în creatori „plătiți” pentru companii mari, fără control real asupra proprietății intelectuale și cu riscul de exploatare financiară.

Finanțarea platformei a fost substanțială, inclusiv prin investiții din partea Amazon, ceea ce arată încrederea unor actori mari în tehnologia AI.

Cu toate acestea, conținutul generat până acum demonstrează limitele actuale ale AI-ului: videoclipuri cu secvențe meandrate, mișcări rigide și dialoguri incoerente sunt predominante.

Totuși, Showrunner rămâne un exemplu interesant al modului în care inteligența artificială încearcă să redefinească divertismentul, chiar dacă rezultatele practice sunt încă experimentale.

Această platformă ridică întrebări importante despre viitorul creativității digitale și al rolului AI-ului în producția de conținut.

În ciuda provocărilor, inițiativa lui Saatchi ilustrează dorința industriei de a explora noi forme de storytelling și de interacțiune cu publicul, chiar dacă drumul este plin de încercări și erori.