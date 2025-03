Declinul inteligenței umane: Un fenomen îngrijorător care ia extindere

În ultimele decenii, se observă o tendință îngrijorătoare la nivel global – scăderea semnificativă a inteligenței umane. Testele de evaluare cognitivă din diverse colțuri ale lumii arată o scădere a capacității de concentrare, a raționamentului și a abilităților de rezolvare a problemelor. Aceste tendințe nu sunt doar o impresie, ci o realitate confirmată de numeroase studii. Care sunt cauzele acestui declin și cum ne afectează viața de zi cu zi? Hai să analizăm mai atent.

Potrivit unor cercetări recente, inclusiv studiul „Monitoring the Future” al Universității din Michigan și PISA (Programme for International Student Assessment), tinerii din diverse colțuri ale lumii, inclusiv din Statele Unite ale Americii, au început să prezinte dificultăți evidente în ceea ce privește concentrarea, gândirea critică și rezolvarea problemelor. De la testele care măsoară abilitățile cognitive ale adolescenților și tinerilor adulți până la analiza comportamentului lor educațional pe termen lung, datele arată o tendință clară de declin. Problemele de concentrare la adolescenții de 18 ani din SUA, conform studiului „Monitoring the Future”, sunt un semnal de alarmă. Aceasta nu este o problemă locală sau de moment – la nivel global, PISA confirmă aceleași tendințe de scădere a abilităților de învățare și de gândire critică în rândul tinerilor de 15 ani.

Cauzele declinului: Tehnologia și schimbările în modul de consum al informațiilor

Cauzele acestui declin al inteligenței nu sunt deloc simple și se regăsesc într-o varietate de factori, dar unul dintre cei mai importanți este schimbarea dramatică a modului în care consumăm informațiile. În trecut, lectura era una dintre principalele metode prin care oamenii își dezvoltau abilități cognitive, dar astăzi, în era digitală, timpul petrecut în fața ecranelor a înlocuit parțial acest obicei. De exemplu, în 2022, doar 37,6% dintre americani au spus că au citit o carte sau o poveste scurtă în anul precedent, un procent mult mai mic decât cel înregistrat în 2017 sau 2012. Conform cercetărilor, scăderea lecturii este strâns legată de o creștere a consumului de conținut superficial, în special pe rețelele sociale sau prin navigarea pe internet, activități care pot afecta negativ abilitatea de concentrare și gândirea critică.

Mai mult, studiile recente ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD) relevă faptul că aproximativ 34% dintre adulții din Statele Unite au scoruri scăzute la testele de numeratie, ceea ce înseamnă că au dificultăți în a lucra cu numere și date. Aceasta este o creștere semnificativă față de 29% cât era înregistrat în urmă cu doar un an. Scăderea abilităților de calcul nu face decât să sublinieze o problemă mai largă de capacitate cognitivă.

Efectele tehnologiei asupra funcțiilor cognitive

Tehnologia joacă un rol ambivalent în această situație. Pe de o parte, progresele tehnologice au deschis noi căi de învățare și de interacțiune, iar mulți dintre noi folosim tehnologia pentru a facilita procesul educațional. Pe de altă parte, utilizarea excesivă a ecranelor, în special în rândul copiilor și tinerilor, are efecte dăunătoare asupra funcțiilor cognitive. Studiile arată că timpul îndelungat petrecut pe ecrane poate afecta dezvoltarea limbajului și a abilității de a procesa informații verbale. La tinerii de vârstă universitară, acest fenomen se traduce prin dificultăți în a se concentra și în a reține informațiile esențiale.

Dacă privim aceste schimbări, este evident că nu ne confruntăm cu o scădere a inteligenței în sine, ci cu o schimbare în modul în care aceasta este folosită și pusă în aplicare. Deși nu există dovezi clare că inteligența umană s-a deteriorat la nivel genetic sau biologic, se pare că în ceea ce privește „potențialul și execuția” inteligenței, trăim un declin semnificativ. Concentrarea pe informațiile rapide și ușor accesibile din mediul online poate fi unul dintre factorii care au dus la această scădere a abilităților cognitive.

Concluzie: Cum ne poate ajuta schimbarea obiceiurilor de consum?

Cu siguranță, declinul abilităților cognitive observat în rândul tinerelor generații reprezintă o provocare serioasă pentru societate. Deși nu putem pune toată vina pe tehnologie, este clar că modul în care consumăm informațiile și timpul petrecut în fața ecranelor joacă un rol crucial. Reîntoarcerea la obiceiuri care să stimuleze concentrarea și gândirea critică, cum ar fi citirea de cărți și învățarea aprofundată, ar putea ajuta la restabilirea unui echilibru sănătos. De asemenea, este important să începem să conștientizăm efectele pe termen lung ale consumului excesiv de media digitală și să încurajăm mai multe activități care stimulează gândirea profundă și analiza.

În final, declinul inteligenței nu este o realitate inevitabilă. Cu toate acestea, schimbările în obiceiurile noastre de învățare și de consum al informațiilor pot ajuta la contracararea acestei tendințe și la îmbunătățirea funcțiilor cognitive în viitor.