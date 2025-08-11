Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 16:13
de Vieriu Ionut

Declin demografic, în România. Mai multe decese decât nașteri, în luna iunie 2025

Actualitate
Declin demografic, în România. Mai multe decese decât nașteri, în luna iunie 2025
Declin demografic România, în luna iunie

România se confruntă cu o problemă demografică persistentă, confirmată și de cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În luna iunie 2025, balanța dintre nașteri și decese s-a menținut negativă, ilustrând o tendință de scădere a populației care se adâncește de la un an la altul. Analiza statisticilor oficiale arată o diferență majoră între numărul de decese și cel al nou-născuților, un fenomen cu implicații profunde pentru viitorul economic și social al țării.

Decesele, de 1,6 ori mai numeroase decât nașterile

Conform datelor provizorii ale INS publicate luni, 11 august, numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nou-născuților vii în luna iunie a anului curent. Această discrepanță a generat un spor natural negativ al populației de 6.916 persoane. Situația nu este una izolată, datele indicând că sporul natural a fost negativ și în aceeași perioadă a anului trecut, cu un deficit de 6.859 de persoane.

Comparativ cu luna iunie 2024, situația natalității pare să se fi înrăutățit ușor, cu un număr de nașteri mai mic cu 223 (-1,9%). În schimb, numărul deceselor a înregistrat o scădere mai mică, de 166 (-0,9%). În plus, un aspect îngrijorător relevat de statistică este scăderea numărului de decese infantile (sub un an), care a fost mai mic cu 31 față de iunie 2024.

Diferențe notabile între mediul urban și rural

Analiza datelor la nivel regional arată că fenomenul demografic are particularități distincte între mediul urban și cel rural. În luna iunie 2025, numărul deceselor înregistrate a fost aproape egal, cu un ușor plus în mediul rural. Astfel, în mediul urban au decedat 9.175 de persoane (4.662 bărbați și 4.513 femei), în timp ce în mediul rural au fost înregistrate 9.499 de decese (4.972 bărbați și 4.527 femei).

Interesantă este și comparația cu anul precedent. Față de iunie 2024, numărul deceselor a scăzut în mediul urban cu 3,5% (cu -6% în cazul bărbaților și -0,6% în cazul femeilor), dar a crescut în mediul rural cu 1,7% (o creștere de +1,9% la bărbați și +1,6% la femei). Aceste cifre sugerează o dinamică demografică complexă și o polarizare a fenomenului între cele două tipuri de medii.

Căsătorii și divorțuri: contrastul dintre evenimentele fericite și cele nefericite

Pe lângă statisticile privind natalitatea și mortalitatea, INS a publicat și date despre alte evenimente demografice. În luna iunie a acestui an, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 9.628 de căsătorii, un număr semnificativ mai mare decât cel al divorțurilor. Numărul divorțurilor, pronunțate atât prin hotărâri judecătorești, cât și pe cale administrativă sau notarială, a fost de 1.172.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Dacia InNature Sleep Pack, sub lupa presei străine. Ce părere au jurnaliștii despre sistemul pentru campat de la Duster
Dacia InNature Sleep Pack, sub lupa presei străine. Ce părere au jurnaliștii despre sistemul pentru campat de la Duster
Mai multe bănci din România cuceresc clienții cu oferte de refinanțare fără taxe notariale
Mai multe bănci din România cuceresc clienții cu oferte de refinanțare fără taxe notariale
Sebastian Stan, rol într-un film de Radu Jude. Ce personaj va juca actorul în „Frankenstein în România”
Sebastian Stan, rol într-un film de Radu Jude. Ce personaj va juca actorul în „Frankenstein în România”
Start concedieri bugetari. Peste 6.000 de posturi vor fi eliminate din administrația publică centrală – Ilie Bolojan: „Acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, vor fi reduceri de personal”
Start concedieri bugetari. Peste 6.000 de posturi vor fi eliminate din administrația publică centrală – Ilie Bolojan: „Acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, vor fi reduceri de personal”
Aerul condiționat, sursă de microbi și infecții grave, conform experților. Când trebuie verificat, curățat și reparat ca să nu-ți facă mai mult rău decât bine
Aerul condiționat, sursă de microbi și infecții grave, conform experților. Când trebuie verificat, curățat și reparat ca să nu-ți facă mai mult rău decât bine
Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți: zeci de hectare cuprinse de flăcări, intervenție masivă a pompierilor pentru protejarea gospodăriilor și a depozitelor
Incendii de amploare în Giurgiu și Mehedinți: zeci de hectare cuprinse de flăcări, intervenție masivă a pompierilor pentru protejarea gospodăriilor și a depozitelor
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Cât costă să vizitezi Cascada Urlătoarea în august 2025? Prețul este accesibil, iar peisajul îți taie respirația
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Playtech Știri
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
Playtech Știri
Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William