Declin demografic, în România. Mai multe decese decât nașteri, în luna iunie 2025

România se confruntă cu o problemă demografică persistentă, confirmată și de cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În luna iunie 2025, balanța dintre nașteri și decese s-a menținut negativă, ilustrând o tendință de scădere a populației care se adâncește de la un an la altul. Analiza statisticilor oficiale arată o diferență majoră între numărul de decese și cel al nou-născuților, un fenomen cu implicații profunde pentru viitorul economic și social al țării.

Decesele, de 1,6 ori mai numeroase decât nașterile

Conform datelor provizorii ale INS publicate luni, 11 august, numărul deceselor a fost de 1,6 ori mai mare decât cel al nou-născuților vii în luna iunie a anului curent. Această discrepanță a generat un spor natural negativ al populației de 6.916 persoane. Situația nu este una izolată, datele indicând că sporul natural a fost negativ și în aceeași perioadă a anului trecut, cu un deficit de 6.859 de persoane.

Comparativ cu luna iunie 2024, situația natalității pare să se fi înrăutățit ușor, cu un număr de nașteri mai mic cu 223 (-1,9%). În schimb, numărul deceselor a înregistrat o scădere mai mică, de 166 (-0,9%). În plus, un aspect îngrijorător relevat de statistică este scăderea numărului de decese infantile (sub un an), care a fost mai mic cu 31 față de iunie 2024.

Diferențe notabile între mediul urban și rural

Analiza datelor la nivel regional arată că fenomenul demografic are particularități distincte între mediul urban și cel rural. În luna iunie 2025, numărul deceselor înregistrate a fost aproape egal, cu un ușor plus în mediul rural. Astfel, în mediul urban au decedat 9.175 de persoane (4.662 bărbați și 4.513 femei), în timp ce în mediul rural au fost înregistrate 9.499 de decese (4.972 bărbați și 4.527 femei).

Interesantă este și comparația cu anul precedent. Față de iunie 2024, numărul deceselor a scăzut în mediul urban cu 3,5% (cu -6% în cazul bărbaților și -0,6% în cazul femeilor), dar a crescut în mediul rural cu 1,7% (o creștere de +1,9% la bărbați și +1,6% la femei). Aceste cifre sugerează o dinamică demografică complexă și o polarizare a fenomenului între cele două tipuri de medii.

Căsătorii și divorțuri: contrastul dintre evenimentele fericite și cele nefericite

Pe lângă statisticile privind natalitatea și mortalitatea, INS a publicat și date despre alte evenimente demografice. În luna iunie a acestui an, la oficiile de stare civilă au fost înregistrate 9.628 de căsătorii, un număr semnificativ mai mare decât cel al divorțurilor. Numărul divorțurilor, pronunțate atât prin hotărâri judecătorești, cât și pe cale administrativă sau notarială, a fost de 1.172.