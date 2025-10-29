Decizia de la Bruxelles despre schimbarea Codului Rutier – permisul de conducere de la 17 ani și sancțiuni mai dure pentru începători, o parte din modificări

Uniunea Europeană schimbă regulile pentru obținerea și păstrarea permisului de conducere, într-un efort de a reduce numărul accidentelor rutiere și de a uniformiza legislațiile statelor membre. Noul pachet de măsuri, aprobat de Parlamentul European, introduce o perioadă mai lungă de probă pentru șoferii începători, sancțiuni mai dure pentru nerespectarea regulilor și posibilitatea de a obține permisul auto de la vârsta de 17 ani.

Decizia Bruxelles-ului vine în contextul în care România continuă să dețină un record negativ: este țara cu cele mai multe decese în accidente rutiere din Uniunea Europeană. În 2024, aproape 1.500 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din țară, echivalentul a 77 de morți la un milion de locuitori – aproape dublu față de media europeană de 44.

Pedepse mai mari și o perioadă de probă extinsă

Noile reguli europene vizează în primul rând șoferii începători, care sunt implicați cel mai frecvent în accidente. Directiva UE introduce o perioadă de probă de minimum doi ani pentru toți conducătorii fără experiență. În acest interval, aceștia vor fi supuși unor restricții suplimentare și sancțiuni sporite pentru abateri grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului, nefolosirea centurii de siguranță sau lipsa sistemelor de protecție pentru copii.

Scopul acestor măsuri este de a descuraja comportamentele riscante și de a transforma primii ani la volan într-o etapă de consolidare a responsabilității. Autoritățile europene au remarcat că, în majoritatea statelor, tinerii conducători sunt predispuși la excese de viteză și decizii periculoase, mai ales în primele 24 de luni după obținerea permisului. În plus, examenul auto va deveni mai complex, punând accent nu doar pe manevre, ci și pe înțelegerea reală a riscurilor din trafic.

Probele noi de la examenul auto

Printre modificările propuse se numără introducerea unor secțiuni suplimentare la examenul teoretic și practic. Candidații vor fi evaluați asupra riscurilor generate de unghiurile moarte, de folosirea telefonului mobil în timpul condusului și de deschiderea neglijentă a portierelor – o cauză frecventă de accidente cu bicicliști sau trotinete.

Cursurile de școală de șoferi vor trebui, de asemenea, să includă module dedicate protecției participanților vulnerabili: pietoni, copii și bicicliști. Examinatorii vor verifica nu doar cunoștințele tehnice, ci și capacitatea candidaților de a anticipa situații riscante în trafic, inclusiv în zonele urbane aglomerate.

Permisul de conducere de la 17 ani

Una dintre cele mai discutate schimbări este reducerea vârstei minime pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Conform noii directive, tinerii de 17 ani vor putea susține examenul și obține permisul, însă până la împlinirea vârstei de 18 ani vor avea obligația de a conduce doar însoțiți de un adult cu experiență, posesor de permis de cel puțin cinci ani.

Pentru transportatori, Uniunea Europeană a introdus reguli care încurajează formarea mai rapidă a șoferilor profesioniști. Astfel, tinerii cu certificat de competență profesională pot obține permis categoria C (pentru camioane) de la 18 ani și categoria D (pentru autobuze) de la 21 de ani. În lipsa certificatului, vârstele minime rămân 21, respectiv 24 de ani.

Termenul pentru aplicarea noilor reguli în România

Statele membre, inclusiv România, au la dispoziție maximum patru ani pentru a implementa directivele europene. Odată publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, acestea vor deveni obligatorii cel târziu până în 2030. Asta înseamnă că, în mai puțin de un deceniu, tinerii români vor putea obține permisul la 17 ani, dar vor avea parte de o supraveghere strictă în primii ani la volan.

Pentru România, unde infrastructura rutieră și disciplina în trafic rămân provocări majore, noile reguli pot aduce o schimbare reală de mentalitate. Accentul pus pe educație, responsabilitate și sancțiuni mai clare pentru comportamentele periculoase poate contribui la reducerea numărului de accidente și la formarea unei generații mai prudente de șoferi.