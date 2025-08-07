Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) este o taxă indirectă, aplicată în aproape toate sectoarele economice, percepută la fiecare produs sau serviciu achiziționat – motiv pentru care mai este numită „taxa pe consum”. În România, în prezent, se aplică trei cote distincte de TVA: cota standard de 19%, ce se aplică majorității bunurilor și serviciilor; o cotă redusă de 9%, utilizată pentru cele mai multe alimente și medicamente; și o cotă și mai redusă de 5%, destinată unor servicii precum energia termică livrată în sezonul rece sau manualele școlare.

Originea și semnificația legislației TVA

Conceptul de TVA a apărut la începutul secolului al XX-lea, fiind implementat pentru prima dată în Franța, în 1958, devenind rapid un model fiscal adoptat în întreaga lume. În România, TVA-ul a fost introdus în 1993, înlocuind un sistem mai vechi bazat pe impozite pe circulația mărfurilor.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007, România a armonizat legislația internă cu Directiva 2006/112/CE privind TVA-ul, asigurând astfel compatibilitatea sistemului fiscal cu normele europene.

TVA-ul a fost gândit să simplifice impozitarea, înlocuind multiple taxe pe producție cu o taxă unică, transversală. Astăzi, TVA-ul este una dintre principalele surse de venit ale statului român, contribuind la finanțarea serviciilor publice precum sănătatea, educația, infrastructura și salariile bugetarilor.

Cine plătește TVA și cum îi afectează plățile

Consumatorii finali plătesc TVA când achiziționează un produs sau serviciu. Firmele, însă, acționează doar ca intermediari – ele colectează TVA-ul și îl virează statului, dar plătesc TVA și atunci când cumpără bunuri sau servicii pentru activitatea lor.

La finalul unei perioade fiscale, firma calculează suma de TVA colectată minus TVA-ul plătit (TVA deductibil). Dacă suma colectată este mai mare, diferența se virează statului; dacă este mai mică, firma poate recupera TVA-ul plătit în exces sau îl poate compensa în perioadele următoare.

Un exemplu simplu: o firmă cumpără materii prime cu TVA 9,5 lei și vinde un produs cu TVA 19 lei. TVA de plată la stat este 19 lei minus 9,5 lei, rezultând o diferență de 9,5 lei.

Cote de TVA aplicabile în România în 2025 și modificări viitoare

Conform Codului Fiscal, România aplică în prezent trei cote – standard 19%, redusă 9% și foarte redusă 5%. Noile reglementări, aplicabile din 1 august 2025 prin Legea nr. 141/2025, vor schimba substanțial acest sistem. Cota standard va crește la 21%, iar cele două cote reduse vor fi înlocuite cu una singură de 11 %.

Noua cotă redusă de 11 % se va aplica doar anumitor bunuri și servicii esențiale, precum alimente, medicamente, cărți și reviste, servicii HoReCa, lemne de foc, apă potabilă, canalizare și îngrășăminte.

Supplimentele alimentare, de exemplu, vor fi șapte de TVA de 21 %, chiar dacă înainte beneficiau uneori de cota redusă StartupCafe.

Termeni esențiali în contabilizarea TVA: deductibil, colectat, de plată și de recuperat

TVA deductibilă reprezintă suma TVA plătită de firmă pentru bunurile sau serviciile achiziționate și care poate fi dedusă WiseInfotva.

TVA colectată este TVA-ul perceput de firmă când vinde bunuri sau servicii InfotvaStartarium.

Dacă TVA colectată e mai mare decât TVA deductibilă, diferența constitue TVA de plată, sumă ce revine statului Noul Cod FiscalInfotva.

Dacă TVA deductibilă depășește TVA colectată, firma are TVA de recuperat, pe care poate să-l solicite autorităților .

Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA și regimul special în tranzacții internaționale

Persoanele fizice sau juridice care depășesc plafonul anual de 300.000 lei trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA, prin formularul 098.

În relațiile internaționale, livrările intracomunitare (adică spre alte state UE) sunt scutite de TVA cu drept de deducere, adică se aplică 0% dacă se prezintă codul valid al partenerului și documentația de transport.

În schimb, achizițiile intracomunitare sunt taxate prin mecanismul reverse-charge (autorefacturare). Exporturile efectuate în afara UE sunt, de asemenea, scutite, însă cu drept de deducere .

TVA este un element esențial în sistemul fiscal modern, fiind o sursă semnificativă de finanțare pentru stat și influențând direct costurile pentru consumatori. În 2025, România face tranziția către noi cote, 21 % (standard) și 11 % (redusă), unificând cele două cote reduse anterioare.

Înțelegerea clară a termenilor—TVA deductibil, TVA colectat, de plată sau de recuperat—este vitală pentru firme, spre a respecta legislația, a optimiza cash flow-ul și a evita erori în contabilitate. Dacă dorești, pot include și un calculator simplu de TVA sau resurse utile pentru gestionarea schimbărilor fiscale.