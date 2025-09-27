De ce vrea Europa euro digital: între Visa, Apple și presiunea lui Trump în războiul financiar al portofelelor pe telefon

Ultima ora
La Bruxelles, toamna începe cu o bătălie atipică: nu între lobby-iștii clasici ai industriei, ci între Banca Centrală Europeană (BCE) și o parte însemnată a Parlamentului European, sceptică față de proiectul „euro digital”, subiect despre care am relatat într-o știre anterioară. În joc nu sunt doar tehnicalități de plată, ci suveranitatea monetară europeană într-o epocă în care portofelul migrează pe telefon, iar infrastructura tranzacțiilor este dominată de giganți americani precum Visa și Apple. În timp ce BCE își intensifică argumentele, politicile pro-stablecoin din SUA, consolidate de așa-numitul GENIUS Act semnat de președintele Donald Trump în iulie, amplifică presiunea geopolitică.

Ce este euro digital și de ce contează acum

Euro digital este proiectat ca o formă electronică a numerarului, emisă direct de banca centrală și acceptată de toți, alături de cash și carduri. Spre deosebire de banii din conturile bancare comerciale – unde depozitele sunt folosite pentru credite și există mereu o doză de risc sistemic – unitățile de euro digital ar sta „în seif” la BCE și ar fi decontate direct între portofele, reducând dependența de rețele private de carduri. Pentru BCE, miza este dublă: să păstreze rolul euro într-o economie tot mai digitală și să reducă dependența de infrastructuri non-europene.

După ani de analiză, BCE a trecut la o fază practică, cu testări și selecția furnizorilor pentru platformă și reguli de utilizare, inclusiv scenarii de funcționare offline. Cel mai recent calendar indică noi experimente în 2026 – semn că lansarea comercială nu este imediată și că dezbaterea tehnico-politică va continua cel puțin pe termen mediu.

Politică pură la Bruxelles: sceptici, plafoane și confidențialitate

Deși proiectul e „copilul” BCE, regulile trec prin Parlamentul European și Consiliu, ceea ce transformă o inițiativă tehnică într-una eminamente politică. Negociatorul-cheie din legislativ, eurodeputatul Fernando Navarrete, a numit euro digital o „amenințare nucleară” pentru a forța industria să modernizeze plățile transfrontaliere – un semnal că tabăra sceptică e hotărâtă să impună frâne, notează Politico. În paralel, liderii din Consiliu discută plafoane deținute per persoană pentru a preveni migrarea masivă a depozitelor din bănci către portofelele BCE.

În ecuație intră și tema confidențialității. State precum Germania și Țările de Jos cer garanții puternice împotriva urmăririi plăților, iar Belgia condiționează sprijinul de existența unui mod offline robust. BCE insistă că modelul poate asigura mai multă confidențialitate decât sistemele comerciale actuale, iar consultările oficiale din Parlament au devenit locul unde aceste garanții sunt disecate în detaliu.

Visa, Apple și presiunea dinspre Washington

Independența tehnologică în plăți este argumentul strategic al BCE: fără un instrument public digital al euro, dependența de rețelele de carduri și ecosistemele Big Tech rămâne structurală. Pe acest fundal, SUA accelerează legalizarea și standardizarea stablecoin-urilor: GENIUS Act stabilește cerințe de rezerve 100% și raportări recurente, deschizând calea pentru produse de masă ancorate în dolar. Dacă astfel de monede stabile devin omniprezente în plățile transfrontaliere, riscul de „dolarizare prin tehnologie” crește – exact scenariul pe care Europa vrea să-l evite.

Analiști și mari administratori de active din Europa au avertizat deja că o reglementare americană pro-stablecoin ar putea perturba arhitectura globală a plăților și ar submina suveranitatea monetară a altor jurisdicții. În acest sens, presiunea nu vine doar din competiția comercială cu Visa sau integrarea plăților în ecosistemele Apple, ci și din posibilitatea ca „dolarul tokenizat” să ocolească rapid rețelele tradiționale, scrie Reuters.

Ce urmează: reguli, experimente și un calendar care se mută în viitor

În lunile următoare, miniștrii de finanțe și eurodeputații vor rafina parametrii cheie: cât poți ține în portofelul digital, cum sunt remunerate băncile pentru distribuție și ce nivel minim de confidențialitate și offline trebuie garantat. Chiar și cu consens politic, urmează ani de implementare tehnică, certificări și integrarea comercianților – motiv pentru care BCE pregătește o nouă rundă de teste, în paralel cu definirea „rulebook-ului” împreună cu industrie

Pe scurt, euro digital nu este doar un „nou tip de card” pe telefon. Este o miză de politică industrială și geopolitică: Europa caută să-și securizeze moneda în era aplicațiilor, în timp ce Washingtonul reglementează agresiv stablecoin-urile în jurul dolarului. Între scepticismul parlamentar, interesele băncilor și ambițiile BCE, bătălia pentru portofelul tău digital abia începe – iar rezultatul va decide cine stabilește regulile jocului în „războiul financiar al portofelelor pe telefon”.

