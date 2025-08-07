De ce sunt turbulenţe vara chiar dacă e senin? Mihai Sturzu explică fenomenul: ”Soarele nu încălzeşte aerul”

Mulți pasageri se întreabă de ce, în mijlocul unei zile senine de vară, avionul începe brusc să se zdruncine, chiar dacă nu sunt nori sau furtuni în apropiere. Turbulențele par să apară din senin, iar disconfortul este cu atât mai mare cu cât nu există semne vizibile ale unei posibile instabilități atmosferice. Pilotul de linie și fostul cântăreț Mihai Sturzu a explicat în cadrul unui podcast de ce apar aceste turbulențe în sezonul cald și ce legătură au ele cu modul în care soarele încălzește atmosfera.

Ce sunt turbulențele și de ce apar

Turbulențele sunt variații bruște ale presiunii și vitezei aerului care pot face ca un avion să se miște în sus, în jos sau lateral în mod imprevizibil. Aceste mișcări pot fi cauzate de mai mulți factori: fronturi atmosferice, curenți de aer, munți, furtuni sau – cum se întâmplă adesea vara – de variațiile de temperatură la nivelul solului.

Deși pot părea periculoase, majoritatea turbulențelor nu pun în pericol siguranța zborului. Piloții sunt instruiți să le gestioneze, iar aeronavele moderne sunt construite pentru a le face față fără probleme.

Explicația oferită de Mihai Sturzu, pilot de linie, scoate la lumină un fenomen mai puțin cunoscut publicului larg: turbulențele cauzate de încălzirea terenului.

„Când este cald afară, chiar astăzi am venit de la Otopeni, exact la 800 de metri altitudine a început avionul să se miște. De ce? Vara, când soarele se încălzește deasupra solului, aerul nu se încălzește de la soare, da? Pământul se încălzește de la soare. Aerul se încălzește de la pământ”, a explicat Sturzu.

Cu alte cuvinte, soarele nu încălzește direct aerul. Radiația solară încălzește întâi solul, iar acesta, la rândul lui, transmite căldura aerului aflat imediat deasupra. Aerul cald devine mai ușor și se ridică, formând curenți verticali. Aerul rece de deasupra coboară pentru a-i lua locul, generând astfel instabilitate în masă de aer. Aceste mișcări verticale rapide și neregulate sunt cele care provoacă ceea ce simțim în avion ca fiind turbulențe.

De ce apar chiar și în lipsa norilor

„Terenul se încălzește, acea energie termică se transferă în masa de aer, care devine mai ușoară și se ridică. Când aerul ăsta se ridică deasupra solului, iar locul lui este luat de un aer mai rece… la nivel jos, vara, când este foarte cald, au loc aceste turbulențe termice”, a adăugat pilotul.

Faptul că cerul este senin nu înseamnă că atmosfera este stabilă. Turbulențele termice pot apărea în plin soare, fără niciun semn vizibil. Ele sunt invizibile, ceea ce le face mai greu de anticipat de către pasageri, însă piloții le pot detecta cu ajutorul instrumentelor și experienței de zbor.

Așadar, dacă în timpul unei zile de vară simțiți că avionul se zdruncină ușor la câteva sute de metri altitudine, de vină nu este o furtună ascunsă, ci soarele. Sau, mai precis, efectul indirect al soarelui asupra solului și al solului asupra aerului. Turbulențele termice sunt un fenomen natural și frecvent în sezonul cald, iar în ciuda disconfortului, rareori sunt periculoase.