Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 11:47
de Daoud Andra

De ce sunt turbulenţe vara chiar dacă e senin? Mihai Sturzu explică fenomenul: ”Soarele nu încălzeşte aerul”

Generalist
De ce sunt turbulenţe vara chiar dacă e senin? Mihai Sturzu explică fenomenul: ”Soarele nu încălzeşte aerul”
FOTO: Facebook/Mihai Sturzu

Mulți pasageri se întreabă de ce, în mijlocul unei zile senine de vară, avionul începe brusc să se zdruncine, chiar dacă nu sunt nori sau furtuni în apropiere. Turbulențele par să apară din senin, iar disconfortul este cu atât mai mare cu cât nu există semne vizibile ale unei posibile instabilități atmosferice. Pilotul de linie și fostul cântăreț Mihai Sturzu a explicat în cadrul unui podcast de ce apar aceste turbulențe în sezonul cald și ce legătură au ele cu modul în care soarele încălzește atmosfera.

Ce sunt turbulențele și de ce apar

Turbulențele sunt variații bruște ale presiunii și vitezei aerului care pot face ca un avion să se miște în sus, în jos sau lateral în mod imprevizibil. Aceste mișcări pot fi cauzate de mai mulți factori: fronturi atmosferice, curenți de aer, munți, furtuni sau – cum se întâmplă adesea vara – de variațiile de temperatură la nivelul solului.

Deși pot părea periculoase, majoritatea turbulențelor nu pun în pericol siguranța zborului. Piloții sunt instruiți să le gestioneze, iar aeronavele moderne sunt construite pentru a le face față fără probleme.

Vezi și:
La doar 34 de ani, Alina este o femeie instructor de succes în Aviația Generală din România. Cum a reușit să se impună într-o lume dominată de bărbați
Din minunile lumii moderne – Cel mai mare aeroport din lume va fi și mai mare, detaliul care îl face, din nou, unic

Explicația oferită de Mihai Sturzu, pilot de linie, scoate la lumină un fenomen mai puțin cunoscut publicului larg: turbulențele cauzate de încălzirea terenului.

„Când este cald afară, chiar astăzi am venit de la Otopeni, exact la 800 de metri altitudine a început avionul să se miște. De ce? Vara, când soarele se încălzește deasupra solului, aerul nu se încălzește de la soare, da? Pământul se încălzește de la soare. Aerul se încălzește de la pământ”, a explicat Sturzu.

Cu alte cuvinte, soarele nu încălzește direct aerul. Radiația solară încălzește întâi solul, iar acesta, la rândul lui, transmite căldura aerului aflat imediat deasupra. Aerul cald devine mai ușor și se ridică, formând curenți verticali. Aerul rece de deasupra coboară pentru a-i lua locul, generând astfel instabilitate în masă de aer. Aceste mișcări verticale rapide și neregulate sunt cele care provoacă ceea ce simțim în avion ca fiind turbulențe.

De ce apar chiar și în lipsa norilor

„Terenul se încălzește, acea energie termică se transferă în masa de aer, care devine mai ușoară și se ridică. Când aerul ăsta se ridică deasupra solului, iar locul lui este luat de un aer mai rece… la nivel jos, vara, când este foarte cald, au loc aceste turbulențe termice”, a adăugat pilotul.

Faptul că cerul este senin nu înseamnă că atmosfera este stabilă. Turbulențele termice pot apărea în plin soare, fără niciun semn vizibil. Ele sunt invizibile, ceea ce le face mai greu de anticipat de către pasageri, însă piloții le pot detecta cu ajutorul instrumentelor și experienței de zbor.

Așadar, dacă în timpul unei zile de vară simțiți că avionul se zdruncină ușor la câteva sute de metri altitudine, de vină nu este o furtună ascunsă, ci soarele. Sau, mai precis, efectul indirect al soarelui asupra solului și al solului asupra aerului. Turbulențele termice sunt un fenomen natural și frecvent în sezonul cald, iar în ciuda disconfortului, rareori sunt periculoase.

Ghinion pentru românii care sunt la mare zilele acestea. Vântul provoacă valuri mari, prognoza meteo pentru weekend
Recomandări
Ce să vizitezi în Paris în 4 zile. 10 destinații turistice pe care trebuie să le vezi în Orașul Luminilor
Ce să vizitezi în Paris în 4 zile. 10 destinații turistice pe care trebuie să le vezi în Orașul Luminilor
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în locuinţă foarte uşor
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în locuinţă foarte uşor
Samsung vine la Summer Well cu activări speciale și experiențe interactive pentru fani
Samsung vine la Summer Well cu activări speciale și experiențe interactive pentru fani
Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia – destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară din 2025. Cum ne plănuim concediul
Grecia, Bulgaria, Turcia și Italia – destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară din 2025. Cum ne plănuim concediul
Oraşe şi sate superbe din Italia unde poţi trăi cu mai puţin de 3.000 de lei pe lună. Atât plăteşti pentru chirie, mâncare şi întreţinere, mulţi se mută aici
Oraşe şi sate superbe din Italia unde poţi trăi cu mai puţin de 3.000 de lei pe lună. Atât plăteşti pentru chirie, mâncare şi întreţinere, mulţi se mută aici
Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte este condus astăzi pe ultimul drum. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III. Update
Funeraliile lui Ion Iliescu. Fostul președinte este condus astăzi pe ultimul drum. Cortegiul a ajuns la Cimitirul Militar Ghencea III. Update
ChatGPT, Gemini sau Grok – Care este cel mai bun asistent bazat pe inteligență articială potrivit nevoilor tale în 2025?
ChatGPT, Gemini sau Grok – Care este cel mai bun asistent bazat pe inteligență articială potrivit nevoilor tale în 2025?
Întâlnire istorică între Vladimir Putin şi Donald Trump. Kremlinul a anunţat că cei doi lideri vor sta faţă în faţă
Întâlnire istorică între Vladimir Putin şi Donald Trump. Kremlinul a anunţat că cei doi lideri vor sta faţă în faţă
Revista presei
Adevarul
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Ce să pui la rădăcina tufelor de lavandă pentru a înflori spectaculos. E un amestec natural care nu dă niciodată greş
Playtech Știri
Horoscopul sufletului pereche. Ce zodie îți e sortită, potrivit astrelor
Playtech Știri
11 lucruri surprinzătoare pe care le poți curăța cu șampon pentru bebeluși, potrivit specialiștilor în curățenie
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei