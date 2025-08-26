De ce sunt respinse mașinile la RAR în 2025 – cele mai comune defecțiuni și ce poți să faci dacă autoturismul nu trece testul

Tot mai mulți români aleg să cumpere mașini second-hand din străinătate, însă realitatea de la Registrul Auto Român (RAR) arată că nu toate reușesc să treacă verificările tehnice obligatorii. În primele șase luni din 2025, zeci de mii de vehicule au fost respinse, iar motivele sunt în strânsă legătură cu siguranța rutieră și cu respectarea normelor de mediu.

RAR confirmă că aproximativ 8% dintre vehiculele verificate în prima parte a anului au picat testele, majoritatea prezentând mai multe defecțiuni grave în același timp. Pentru șoferi, vestea proastă este că o respingere nu înseamnă doar cheltuieli suplimentare, ci și imposibilitatea înmatriculării până la remedierea problemelor.

Cele mai frecvente defecțiuni descoperite la RAR

Raportul oficial al instituției scoate la iveală o listă de probleme recurente. Cea mai întâlnită categorie ține de instalația electrică și de sistemele de iluminare – peste 41.000 de vehicule au fost respinse din acest motiv. Defecțiunile la frâne au apărut în peste 20.000 de cazuri, iar aproape 19.000 de autoturisme au avut probleme cu anvelopele, suspensia sau punțile.

La fel de îngrijorător este și numărul mare de respingeri pentru emisii poluante peste limitele admise – peste 18.000 de mașini. Defecțiunile structurale, șasiul afectat de rugină și parbrizele sau geamurile fisurate au fost și ele printre cauzele majore. Chiar și direcția sau alte echipamente obligatorii au dus la respingerea vehiculelor.

În medie, fiecare mașină respinsă la RAR a prezentat între 6 și 7 probleme serioase, ceea ce arată nu doar neglijența proprietarilor, ci și riscul uriaș pe care aceste vehicule îl pot reprezenta în trafic.

Cum poți evita respingerea la RAR

Pentru a nu ajunge în situația de a cheltui suplimentar după o respingere, cel mai bine este să faci o verificare preventivă înainte de programarea la RAR. Specialiștii recomandă un control complet într-un service:

Frâne – verifică plăcuțele, discurile și nivelul lichidului de frână.

Instalația electrică și luminile – schimbă becurile arse și verifică dacă semnalizările funcționează corect.

Anvelope și suspensie – asigură-te că pneurile respectă dimensiunile omologate și nu sunt uzate, iar suspensia nu prezintă jocuri.

Emisii – un test la eșapament arată imediat dacă mașina depășește normele legale.

Șasiu și parbriz – rugină avansată sau fisuri în parbriz duc la respingere automată.

Costurile pentru aceste verificări sunt incomparabil mai mici decât cele generate de reparații după o respingere oficială. În plus, îți oferă siguranța că vei circula cu un vehicul care nu pune în pericol nici viața ta, nici a celorlalți participanți la trafic.

Ce se întâmplă dacă mașina nu trece testul

Un vehicul respins nu poate fi înmatriculat până când defecțiunile nu sunt remediate și nu este prezentat din nou la verificare. Dacă, totuși, proprietarul alege să circule cu o astfel de mașină, riscă mult mai mult decât o amendă.

Codul Penal prevede clar că punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă penală. Practic, a încerca să „fentezi” sistemul se poate transforma într-o problemă gravă cu legea.

Pe termen lung, noile măsuri de control ar trebui să ducă la o piață auto mai sigură și la reducerea numărului de vehicule cu probleme majore care ajung pe drumurile din România.