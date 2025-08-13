De ce sunt apartamentele din România atât de scumpe. De ce au crescut prețurile la locuințe, conform experților

Piața imobiliară din România a înregistrat în ultimii ani creșteri semnificative de preț, mult peste media Uniunii Europene. În 2024, apartamentele s-au scumpit cu aproximativ 11% la nivel național și cu 16% în București, iar această tendință pare să continue. Specialiștii spun că fenomenul are multiple cauze, care țin atât de cerere și ofertă, cât și de factori economici, culturali și legislativi.

Unul dintre motivele principale este dezechilibrul între cererea ridicată și oferta limitată. În marile orașe, livrările de locuințe noi au scăzut cu 15% la nivel național și cu peste 20% în Capitală, în timp ce cererea a crescut cu 7%. Procedurile greoaie de autorizare, lipsa terenurilor disponibile și dificultățile de finanțare pentru dezvoltatori întârzie proiectele, ceea ce menține presiunea asupra prețurilor.

Puterea de cumpărare și profilul cumpărătorilor

Paradoxal, deși salariile din România sunt mai mici decât în alte state europene, numărul cumpărătorilor cu venituri mari este semnificativ. Potrivit specialiștilor, IT-iștii, medicii, antreprenorii și alte categorii profesionale cu salarii ridicate alimentează cererea, chiar și în contextul unor prețuri ridicate. În București, prețul mediu pe metru pătrat a ajuns la peste 2.050 de euro, iar randamentele din închiriere, de aproximativ 6,5%, fac ca apartamentele să fie atractive și pentru investiții.

Această situație este susținută și de cultura locală a proprietății. Mulți români consideră că deținerea unei locuințe este o formă de stabilitate și protecție împotriva inflației, preferând să facă un credit pe termen lung decât să plătească chirie. În plus, piața chiriilor este puțin reglementată, cu contracte pe perioade scurte și fără protecție solidă pentru chiriași, ceea ce îi motivează să devină proprietari cât mai repede.

Alți factori care mențin prețurile ridicate

Specialiștii indică și lipsa locuințelor sociale, ceea ce lasă piața rezidențială aproape exclusiv în mâinile sectorului privat. În lipsa unor opțiuni de închiriere accesibile, cererea pe segmentul de vânzare rămâne ridicată. De asemenea, fiscalitatea redusă pe proprietate face ca investițiile imobiliare să fie atractive, chiar și pentru locuințe lăsate neocupate.

Un alt aspect este incoerența urbanistică. Blocarea sau întârzierea planurilor urbanistice în marile orașe, în special în București, frânează inițiativele de construcție și reduce viteza cu care oferta poate răspunde cererii. În plus, există și costuri ascunse, precum comisioanele neoficiale din construcții, care, potrivit unor antreprenori, pot ajunge până la 30% din valoarea contractului și se reflectă în prețul final plătit de cumpărător.

În ansamblu, piața imobiliară românească este influențată de un cumul de factori care acționează simultan: cerere solvabilă mare, ofertă insuficientă, costuri de construcție ridicate, legislație urbanistică rigidă și lipsa unei intervenții consistente din partea statului pentru a echilibra piața. Rezultatul este o tendință de creștere a prețurilor care pune o presiune constantă pe familiile cu venituri medii și mici, conform Adevărul.ro.