Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 16:39
de Vieriu Ionut

De ce să pui un burete de vase la congelator: Un truc simplu care previne o problemă mare

UTILE
De ce să pui un burete de vase la congelator: Un truc simplu care previne o problemă mare
Trucul simplu și eficient cu buretele de vase

În fiecare gospodărie, congelatorul joacă un rol esențial, dar este și una dintre zonele care necesită întreținere constantă. Mulți proprietari se confruntă periodic cu problema formării excesive de gheață, care duce la un consum mai mare de energie și la nevoia de dezghețare frecventă. Există însă un truc extrem de simplu, dar foarte eficient, care te poate scuti de aceste neplăceri — tot ce ai nevoie este un banal burete de vase.

Un obiect banal care rezolvă o problemă frecventă

Majoritatea oamenilor asociază buretele de bucătărie cu spălatul vaselor sau curățarea suprafețelor. Totuși, acest obiect are o utilitate neașteptată și în congelator. Datorită structurii sale, buretele poate absorbi cu ușurință excesul de umiditate care se formează în interiorul congelatorului.

Este suficient să plasezi unul sau mai mulți bureți în diferite zone din compartimentele congelatorului, apoi să închizi ușa și să-l folosești ca de obicei. Materialul poros al buretelui reține umezeala care altfel s-ar transforma în gheață, reducând astfel formarea stratului de îngheț pe pereții aparatului.

Cum acționează trucul cu buretele

Umiditatea este principalul vinovat pentru apariția gheții în congelator. Atunci când aerul cald și umed pătrunde în interior, vaporii de apă se condensează și se transformă în gheață, afectând performanța aparatului și reducând spațiul de depozitare.

Trucul cu buretele funcționează simplu, dar ingenios. Structura sa poroasă absoarbe excesul de umiditate din aerul rece, menținând interiorul congelatorului uscat pentru o perioadă mai lungă. Astfel, se întârzie apariția depunerilor de gheață și se prelungește durata de funcționare eficientă a aparatului.

Pe lângă avantajul practic, metoda ajută și la economisirea de energie, deoarece un congelator fără gheață funcționează mai eficient și menține temperatura stabilă cu un consum redus.

Cât de des trebuie înlocuiți bureții

Deși este un truc simplu, pentru a fi eficient pe termen lung, bureții trebuie schimbați periodic. În timp, aceștia își pierd capacitatea de absorbție și nu mai rețin la fel de bine umiditatea.

Este recomandat să verifici buretele o dată la câteva săptămâni și să îl înlocuiești atunci când este complet înghețat sau saturat de apă. Procesul nu necesită efort, iar costurile sunt minime, având în vedere că bureții de bucătărie sunt ieftini și se găsesc în orice magazin.

Avantajele acestui truc simplu

Beneficiile folosirii buretelui de vase în congelator sunt multiple:

  • Previne formarea gheții, reducând frecvența dezghețării;
  • Menține eficiența aparatului, evitând suprasolicitarea motorului;
  • Economisește energie, deoarece congelatorul funcționează mai stabil;
  • Reduce mirosurile neplăcute, pentru că umezeala favorizează apariția acestora;
  • Este o soluție ieftină și ecologică, care nu implică substanțe chimice sau produse speciale.

Un alt avantaj este că metoda poate fi aplicată și în frigider, mai ales în compartimentele inferioare, unde se acumulează cel mai des umezeală.

O soluție practică pentru întreținerea aparatului

Trucul cu buretele de vase este ideal pentru cei care își doresc un congelator curat și eficient fără a investi în produse costisitoare sau aparate de dezumidificare. Este o metodă casnică, ușor de aplicat, care și-a dovedit eficiența în multe gospodării.

Prin simpla adăugare a unui burete, poți preveni depunerile de gheață, poți economisi energie și poți prelungi durata de viață a congelatorului. E o soluție ingenioasă, care demonstrează încă o dată că micile detalii pot face diferența atunci când vine vorba de întreținerea casei.

Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
Recomandări
Apare cel mai mare mall din România. Suprafața o va depăși astfel pe cea a AFI Cotroceni
Apare cel mai mare mall din România. Suprafața o va depăși astfel pe cea a AFI Cotroceni
Accident feroviar grav în Slovacia: două trenuri s-au ciocnit. 100 de persoane au fost rănite, două sunt în stare critică
Accident feroviar grav în Slovacia: două trenuri s-au ciocnit. 100 de persoane au fost rănite, două sunt în stare critică
ChatGPT devine primul „avocat” al românilor: 8 din 10 își rezolvă singuri problemele juridice
ChatGPT devine primul „avocat” al românilor: 8 din 10 își rezolvă singuri problemele juridice
Copil de 13 ani, atacat cu secera de un paznic furios că se juca într-un parc din Brașov în afara orelor de program. Minorul a ajuns de urgență la spital
Copil de 13 ani, atacat cu secera de un paznic furios că se juca într-un parc din Brașov în afara orelor de program. Minorul a ajuns de urgență la spital
O elevă de 8 ani a fost rănită după ce poarta terenului de fotbal al școlii s-a prăbușit. Mai mulți copii se urcaseră pe ea în momentul accidentului
O elevă de 8 ani a fost rănită după ce poarta terenului de fotbal al școlii s-a prăbușit. Mai mulți copii se urcaseră pe ea în momentul accidentului
Videoclipurile AI cu figuri istorice pot distorsiona adevărul și răspândi și mai mult dezinformarea. Ce e de făcut
Videoclipurile AI cu figuri istorice pot distorsiona adevărul și răspândi și mai mult dezinformarea. Ce e de făcut
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Tratamentele de toamnă care salvează pomii de boli și dăunători peste iarnă. Așa asiguri o recoltă bogată pentru anul viitor
Tratamentele de toamnă care salvează pomii de boli și dăunători peste iarnă. Așa asiguri o recoltă bogată pentru anul viitor
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Peltea de gutui, reţeta bunicii. Iese de fiecare dată şi nu are conservanţi
Playtech Știri
Saveta Bogdan a atras toate privirile la înmormântarea Marinelei Chelaru. Detaliul din ținuta artistei nu a trecut neobservat
Playtech Știri
Marinela Chelaru, uitată de colegi şi apropiaţi. Câţi oameni au fost prezenţi la înmormântarea actriţei
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...