Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 15:49
de Badea Violeta

De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”

Motivul pentru care ar trebui sa folosesti aerul conditionat chiar si in sezonul rece. Sursa foto: Profimedia

Mulți șoferi cred că aerul condiționat este util doar în lunile calde, dar specialiștii în siguranța rutieră atrag atenția că acesta joacă un rol important și în sezonul rece. Pe lângă răcirea aerului, AC-ul ajută la dezaburirea rapidă a parbrizului și la menținerea vizibilității optime.

De ce mulți șoferi nu folosesc aerul condiționat iarna

Robert Turbatu, fondator al unei școli de șoferi din Târgu Jiu, explică într-un clip postat pe pagina sa personală de Facebook că mulți elevi fac o greșeală comună: nu pornesc aerul condiționat în sezonul rece.

”Ai pornit motorul, ai dat drumul la căldură, dar parbrizul tot aburit. Greșeală! Mulți elevi nu pornesc aerul condiționat iarna. Da, ai auzit bine. Aerul condiționat nu e doar pentru vară. El scoate umezeala din aer — exact ce trebuie ca să dezaburești geamurile rapid.

Dacă dai doar căldură, dar nu și AC, aerul cald e umed, iar umezeala rămâne pe geam. Activează ventilarea spre parbriz, pornește AC-ul și problema dispare în câteva secunde.”

Specialistul subliniază că vizibilitatea la volan este crucială, iar un parbriz aburit poate provoca accidente. Aerul condiționat funcționează ca un dezumidificator rapid, eliminând condensul și asigurând un geam clar în câteva secunde.

Cum ajută aerul condiționat la dezaburirea rapidă

Principiul este simplu: aerul condiționat scoate umezeala din aer. Atunci când activăm ventilarea spre parbriz și pornim AC-ul, aerul cald care vine spre geam este uscat și poate elimina condensul instantaneu.

Chiar dacă afară temperaturile sunt scăzute, funcția AC rămâne activă și nu există riscuri de deteriorare a mașinii. În plus, această metodă reduce timpul petrecut la dezaburirea geamurilor și crește siguranța șoferului și a pasagerilor.

Trebuie să pornesc AC-ul chiar dacă este frig afară?

Răspunsul este da, spun experții auto. Robert Turbatu recomandă folosirea aerului condiționat și iarna, nu doar pentru confort, ci mai ales pentru siguranță: eliminarea rapidă a condensului previne accidentele și facilitează o călătorie mai sigură.

Pe scurt, aerul condiționat nu este doar un lux al verii. Folosit corect, în combinație cu căldura și ventilarea direcționată, AC-ul devine un aliat indispensabil în sezonul rece, păstrând geamurile clare și vizibilitatea optimă. Astfel, șoferii care ignoră această funcție riscă să se confrunte cu parbrize aburite și situații periculoase în trafic.

Utilizarea aerului condiționat iarna nu doar că îmbunătățește vizibilitatea, ci și protejează sistemul de climatizare al mașinii pe termen lung, menținând performanța optimă a întregului ansamblu de ventilație.

