De ce să nu te cerți pe locul de parcare din fața casei, pe trotuarul care ai crede că este al tău. Legislația este clară

În multe cartiere din România, trotuarul din fața casei devine un subiect de tensiune între vecini sau între locatari și șoferii care caută un loc liber. Deși pare firesc să consideri spațiul din fața locuinței tale „al tău”, legea spune altceva. În 2025, Codul Rutier și reglementările privind domeniul public au devenit mai stricte, iar proprietarii care montează stâlpișori sau blochează accesul altor vehicule riscă amenzi considerabile.

De fapt, în cele mai multe cazuri, trotuarele, spațiile verzi și drumurile de acces din fața imobilelor fac parte din domeniul public. Asta înseamnă că nicio persoană fizică nu are drept de exclusivitate asupra lor, indiferent dacă și-a construit gardul până aproape de bordură sau dacă parchează acolo zilnic.

De ce trotuarul din fața casei nu este proprietate privată

Unul dintre cele mai răspândite mituri este acela că porțiunea de trotuar din fața casei aparține automat proprietarului locuinței. În realitate, terenul respectiv este parte din domeniul public al localității și se află în administrarea primăriei. Doar dacă acel spațiu este trecut printr-un act legal în proprietatea persoanei și se plătește impozit pentru el, poate fi considerat privat.

În lipsa unei delimitări cadastrale clare, orice trotuar, alee sau spațiu verde din fața casei este domeniu public, iar accesul nu poate fi restricționat. Prin urmare, montarea lanțurilor, blocatoarelor, gardurilor sau a altor obstacole este considerată intervenție ilegală asupra domeniului public. În cazul în care o astfel de barieră împiedică circulația sau parcarea, Poliția Locală poate aplica sancțiuni și poate dispune demontarea lor.

Mai mult, chiar dacă un alt șofer parchează în fața casei tale, nu ai dreptul să-l amendezi sau să-i blochezi mașina. Poți doar să soliciți intervenția autorităților dacă vehiculul îți blochează accesul în curte sau garaj.

Parcarea pe trotuar: ce spune Codul Rutier 2025

Parcarea pe trotuar este o altă problemă frecventă în orașele aglomerate. Codul Rutier interzice în mod expres oprirea voluntară a vehiculelor pe trotuar, cu excepția cazului în care administratorul drumului — de regulă Primăria — a amenajat și semnalizat corespunzător locuri speciale de parcare.

Potrivit Art. 142 lit. (n) din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002, parcarea pe trotuar este permisă doar dacă există amenajări conforme, care să respecte următoarele condiții:

– să rămână cel puțin 1 metru liber pentru pietoni;

– accesul autovehiculului să se facă din partea carosabilă;

– vehiculul să nu încurce circulația rutieră, inclusiv a bicicletelor sau a transportului public.

De asemenea, Art. 144 alin. (3) interzice amenajarea parcărilor la mai puțin de 10 metri de intersecții, treceri de pietoni sau stații de transport în comun. Cu toate acestea, în practică, puține primării amenajează astfel de spații, iar mulți șoferi aleg să parcheze cum pot.

Dacă parchezi pe trotuar fără ca acel loc să fie autorizat, riști o amendă aplicată de Poliția Locală. În 2025, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, iar sancțiunile variază între 3 și 6 puncte, în funcție de gravitatea abaterii — adică între 607,5 și 1.215 lei.

Ce se întâmplă dacă îți e ridicată mașina

Pe lângă amenda pentru parcare neregulamentară, autoritățile pot dispune ridicarea vehiculului. În acest caz, trebuie să achiți nu doar sancțiunea, ci și costurile de ridicare, transport și depozitare. În marile orașe, aceste taxe ajung ușor la 500–600 de lei, iar pentru fiecare zi suplimentară de depozitare se adaugă alți 50 de lei.

Așadar, chiar dacă tentația de a „rezerva” trotuarul din fața casei este mare, consecințele pot fi costisitoare. Singura soluție legală este să soliciți primăriei amenajarea unui loc de parcare în zona respectivă sau concesionarea unui spațiu dedicat.

În concluzie, trotuarul nu este proprietate personală, chiar dacă se află la doi pași de gardul casei. Legea protejează domeniul public, iar certurile pentru locul de parcare pot fi evitate doar prin cunoașterea regulilor și respectarea lor.