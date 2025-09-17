De ce să nu plătești pentru extrasul de carte funciară. Cum se obține CF-ul online, situația exactă în care este complet gratis

Extrasul de carte funciară este unul dintre documentele cel mai des solicitate atunci când vine vorba despre vânzarea, cumpărarea sau verificarea unui imobil. Mulți români ajung însă să plătească sume inutile pe site-uri intermediare, deși în anumite situații extrasul poate fi obținut gratuit, direct de la sursă. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a clarificat recent cadrul legal, avertizând proprietarii să fie atenți unde fac solicitarea.

Conform Ordinului nr. 441/2025, extrasul de carte funciară pentru informare este gratuit pentru proprietarul imobilului vizat, iar această facilitate se aplică inclusiv pentru cererile online. Practic, dacă ești proprietar, nu trebuie să plătești niciun leu pentru a verifica datele înscrise în cartea funciară a locuinței tale.

Cum poți obține extrasul gratuit online

Platforma oficială prin care poți accesa documentul este eTerra, sistemul ANCPI, unde autentificarea se face prin ROeID. Ai la dispoziție trei opțiuni de validare a identității: automat, printr-o singură vizită la ghișeu sau prin crearea unui cont direct la ghișeu. Odată validată identitatea, poți solicita online extrasul de carte funciară pentru propriul imobil, fără costuri.

Dacă preferi varianta clasică, poți depune cererea și la ghișeu, tot gratuit, dar exclusiv pentru imobilul deținut în proprietate. Pentru alți solicitanți, precum potențiali cumpărători, notari sau persoane interesate, extrasul rămâne contra cost: 25 lei la ghișeu sau 20 lei online, prin platforma epay.ancpi.ro.

Această diferență este importantă: gratuitatea se aplică strict proprietarilor, nu și altor persoane. În cazul în care nu ești titularul imobilului, vei plăti tariful standard.

Capcanele intermediarilor online

În ultima perioadă au apărut numeroase site-uri intermediare care promit obținerea rapidă a extrasului, contra unei taxe. În unele cazuri, aceste platforme folosesc abuziv sigla ANCPI, în altele își declară transparent statutul de intermediari. Problema este că, deși pentru proprietari documentul este gratuit pe eTerra, aceștia ajung să plătească sume nejustificate, uneori chiar mai mari decât tariful oficial pentru solicitanții obișnuiți.

ANCPI recomandă ca verificările și solicitările să fie făcute doar prin canalele oficiale – platforma eTerra sau ghișeele instituției. Astfel, eviți atât cheltuielile inutile, cât și riscul ca datele tale să fie colectate de entități private fără garanții clare privind protecția lor. În plus, extrasul obținut prin intermediari nu are niciun avantaj suplimentar față de cel emis oficial.

În concluzie, dacă ești proprietarul unui imobil, extrasul de carte funciară pentru informare este complet gratuit, fie online prin eTerra, fie la ghișeu. Plata unor taxe pe site-uri neoficiale înseamnă doar bani aruncați pe fereastră.