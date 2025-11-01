De ce să îți înfășori cheile mașinii în folie de aluminiu

Tehnologia menită să facă condusul mai comod a deschis, paradoxal, o nouă vulnerabilitate: hoții pot profita de semnalele permanente ale cheilor inteligente pentru a sustrage mașinile. Există însă soluții simple, accesibile oricui, care pot reduce riscul unui astfel de furt — printre ele, un truc casnic la îndemâna oricui: folia de aluminiu.

Cum funcționează furtul mașinilor fără cheie

Sistemele de acces pasiv fără cheie, cunoscute și sub denumirea de „pornire fără cheie” sau „accesare pasivă fără cheie”, transmit în mod continuu un semnal radio RFID emis de cheia inteligentă. Când cheia se află în raza de acțiune a mașinii, aceasta permite deblocarea, accesul și pornirea vehiculului fără ca utilizatorul să scoată cheia din buzunar.

Exact această transmisie permanent activă este exploatată de infractori: cu ajutorul unui dispozitiv numit releu, hoții pot extinde semnalul RFID astfel încât maşina „să creadă” că proprietarul este chiar în preajmă. Într-un astfel de scenariu — “Bum! Furată.” — ușile se descuie, iar motorul pornește fără ca proprietarul să-și dea seama.

De ce ajută folia de aluminiu

Folia de aluminiu acționează ca o mică „cușcă” și blochează eficient undele electromagnetice. Înfășurarea cheii în mai multe straturi de folie creează o barieră care împiedică dispozitivul de releu să captureze semnalul RFID. Dacă cheia este depozitată într-un recipient metalic sau complet învelită în folie de aluminiu, semnalul nu mai poate fi interceptat și vehiculul rămâne încuiat, chiar dacă hoții stau cu dispozitivele în fața ușii mașinii. Aceasta este vestea bună: o soluție simplă, ieftină și ușor de testat.

Cum se aplică corect metoda cu folie

Pentru ca metoda să funcționeze eficient, învelișul din folie trebuie să fie strâns și fără șifonare. Recomandarea este să înfășurați complet cheia în două-trei straturi de folie de aluminiu. Testați apoi: dacă mașina nu se mai deschide, izolarea funcționează.

Ca alternativă, puteți pune cheia într-o cutiuță mică căptușită la interior și acoperită la exterior cu folie de aluminiu. Atenție la modul de împachetare — orice deschidere sau îndoitură care permite pătrunderea undelor poate compromite protecția.

Sfaturi suplimentare de securitate pentru cheile inteligente și mașini

Pe lângă folia de aluminiu, experții recomandă să nu lăsați cheile inteligente lângă uși sau ferestre, locuri unde semnalul este cel mai ușor de interceptat. Este indicat să verificați periodic comportamentul cheii: o modificare a intervalului de funcționare poate semnala defecțiuni sau probleme tehnice.

De asemenea, verificați dacă funcția pasivă fără cheie poate fi dezactivată — unii producători oferă această opțiune prin meniu sau prin combinații de taste. Alte măsuri de prevenire menționate includ parcarea în zone bine luminate și vizibile și folosirea unor dispozitive antifurt vizibile, pentru a descuraja tentativa de sustragere.