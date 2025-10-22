Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 08:48
de Iulia Kelt

De ce să alegi cauciucurile de iarnă: Motive pentru a rămâne în siguranță în traficul din sezonul rece
Cauciucurile de iarnă sunt un „must-have” / Foto: Schaefer Autobody Center

Pe măsură ce temperaturile scad, alegerea anvelopelor potrivite devine un factor esențial pentru siguranța rutieră. Deși cauciucurile all season par o soluție practică pentru utilizare pe tot parcursul anului, diferențele de performanță dintre acestea și cauciucurile de iarnă sunt semnificative în condiții de frig, zăpadă și gheață.

Mai jos sunt prezentate câteva motive clare pentru care cauciucurile de iarnă reprezintă alegerea optimă pentru lunile reci.

Compoziție specială pentru temperaturi scăzute

Cauciucurile de iarnă sunt fabricate dintr-un compus elastic care își menține flexibilitatea chiar și la temperaturi sub zero grade.

Spre deosebire de cauciucurile all season, care devin rigide și își pierd aderența, anvelopele de iarnă se adaptează mediului rece, oferind o tracțiune superioară pe suprafețele alunecoase.

Profilul adânc, cu caneluri și margini zimțate, ajută la eliminarea apei, zăpezii sau noroiului, prevenind acvaplanarea și asigurând o stabilitate crescută.

Aderență și frânare superioară pe zăpadă și gheață

Designul benzii de rulare al anvelopelor de iarnă este optimizat pentru a pătrunde în stratul de zăpadă și pentru a oferi un contact sigur cu carosabilul.

Lamelele multiple și canelurile adânci contribuie la o aderență constantă și la un control mai bun al direcției.

În testele comparative, cauciucurile de iarnă reduc considerabil distanța de frânare față de modelele all season, mai ales pe gheață sau zăpadă bătătorită. Această diferență poate fi decisivă pentru evitarea accidentelor.

  1. Performanță constantă indiferent de variațiile de temperatură
    Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru a funcționa eficient într-un interval termic larg, adaptându-se rapid la schimbările bruște de temperatură. Chiar și în perioadele de tranziție dintre toamnă și iarnă, ele își mențin performanța, oferind un control precis și o stabilitate sporită. În schimb, cauciucurile all season își pierd eficiența atunci când termometrul coboară sub 7°C, ceea ce afectează siguranța vehiculului.
  2. Siguranță sporită în condiții extreme
    Prin aderența și elasticitatea lor, cauciucurile de iarnă reduc semnificativ riscul de derapaje și pierdere a controlului. Acestea oferă o manevrabilitate mai bună la curbe și o reacție mai promptă la frânare, elemente esențiale pentru circulația pe drumuri acoperite cu gheață sau polei. În condiții dificile, anvelopele all season nu pot oferi același nivel de protecție și predictibilitate.
  3. Prevenirea accidentelor și protejarea investiției
    Statistici recente arată că vehiculele echipate cu cauciucuri de iarnă sunt implicate mult mai rar în accidente cauzate de condițiile meteo. Pe termen lung, utilizarea acestora nu doar că îmbunătățește siguranța, dar poate reduce costurile de reparație și primele de asigurare.

Concret, cauciucurile de iarnă nu sunt doar o cerință legală în anumite țări, ci și o alegere responsabilă pentru protecția ta și a celor din jur.

Având o compoziție adaptată frigului, o aderență sporită și performanțe de frânare superioare, ele transformă condusul pe timp de iarnă dintr-o provocare într-o experiență sigură și controlată.

