De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente

Piața asigurărilor din România scoate în evidență o realitate paradoxală: în timp ce autoturismele sunt protejate prin polițe obligatorii sau facultative, sănătatea și viața rămân aproape complet ignorate. Datele oficiale pentru 2024 și începutul lui 2025 arată că 70% dintre polițele active sunt RCA și CASCO, în timp ce asigurările de viață reprezintă doar 19%, iar cele de sănătate abia trec de 2%.

Această diferență nu arată doar o lipsă de interes pentru sănătate, ci mai ales o combinație între constrângerile economice, neîncrederea în instituții și particularitățile culturale ale societății românești.

RCA-ul, între obligație legală și reflex cultural

Primul motiv pentru care mașinile sunt asigurate mult mai des decât viața ține de caracterul obligatoriu al poliței RCA. Fără o astfel de asigurare nu poți circula legal, iar amenzile și sancțiunile sunt severe. În schimb, pentru sănătate sau viață nu există o lege care să oblige la încheierea unei polițe.

Specialiștii subliniază și componenta culturală. Mașina, în România, nu este doar un mijloc de transport, ci și un simbol al statutului social și al reușitei personale. Astfel, protecția acesteia devine o formă indirectă de protecție a imaginii și a poziției sociale, lucru care cântărește greu într-o societate unde capitalul simbolic al proprietății materiale este foarte puternic.

Pe de altă parte, sănătatea și viața sunt percepute adesea ca domenii care țin de destin, nu de responsabilitatea individuală. Dacă o defecțiune mecanică este considerată previzibilă și reparabilă, bolile sau accidentele sunt privite mai degrabă ca inevitabile.

Venituri mici și neîncredere în sistemul de asigurări

Un alt factor major care frânează piața asigurărilor de sănătate și viață este cel economic. Peste 60% dintre angajații români spun că veniturile le ajung doar pentru cheltuielile curente, fără posibilitatea de a economisi. În aceste condiții, o poliță privată de câteva sute sau mii de lei pe an devine un lux inaccesibil pentru marea majoritate.

În plus, există o neîncredere cronică în companiile de asigurări. Numeroase cazuri în care despăgubirile au fost refuzate pe motive discutabile au lăsat impresia că aceste polițe sunt mai degrabă capcane contractuale decât forme reale de protecție. La aceasta se adaugă birocrația și costurile suplimentare percepute de spitalele private, chiar și pentru cei care au polițe active.

Astfel, chiar și cei care și-ar permite, ezită să investească într-o asigurare de sănătate sau viață, considerând că riscul de a nu beneficia efectiv de ea este prea mare.

Familia, solidaritatea și responsabilitatea individuală

Un element distinctiv al societății românești îl reprezintă solidaritatea familială. Spre deosebire de Vest, unde individul este adesea singur în fața riscurilor, în România încă funcționează rețeaua de sprijin a rudelor și prietenilor apropiați. În caz de boală sau accident, oamenii se bazează mai degrabă pe familie decât pe un mecanism privat de asigurare.

În schimb, bunurile materiale – mașini, locuințe, obiecte de valoare – nu sunt percepute ca fiind la fel de ușor de sprijinit sau înlocuit prin solidaritate familială. Pierderea lor ar putea avea consecințe directe asupra traiului zilnic, motiv pentru care oamenii aleg să le protejeze mai atent.

Acest amestec de cultură a precarității, memorie a sărăciei și lipsă de încredere în instituții explică de ce românii preferă să-și asigure bunurile înaintea sănătății.

Situația actuală nu reflectă o nepăsare față de viață, ci un cumul de factori: constrângeri economice, neîncredere în sistem, lipsa unei culturi a asigurărilor și prezența unor rețele familiale de sprijin. Totuși, efectul pe termen lung este riscant. În lipsa unor polițe de sănătate sau viață, orice eveniment medical major poate aduce familii întregi în pragul falimentului.

Până când veniturile nu vor crește și până când sistemul de asigurări nu va deveni mai transparent și mai accesibil, mașinile vor continua să fie mai protejate decât sănătatea celor care le conduc, conform Adevărul.ro