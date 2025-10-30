De ce nu se mai învârte cuva mașinii de spălat rufe. 8 cauze posibile și cum o repari fără să apelezi la un instalator

Atunci când mașina de spălat rufe refuză să mai învârtă cuva, întreaga rutină de curățenie se dă peste cap. Hainele ies ude, programul pare că se oprește, iar mirosul de mucegai devine inevitabil. Deși problema pare gravă, în multe cazuri poți remedia situația chiar tu, fără să chemi un instalator. Iată cele mai frecvente opt cauze pentru care mașina de spălat nu mai centrifughează!

Motivele pentru care mașina nu mai centrifughează

Mașina este supraîncărcată. Spălarea unei cantități prea mari de haine într-un singur ciclu este o greșeală. Când tamburul este prea plin, motorul și cureaua sunt suprasolicitate, iar mașina nu mai reușește să rotească cuva. Scoate o parte din haine și repornește ciclul de centrifugare. Urmărește indicațiile producătorului privind capacitatea maximă de încărcare.

Rufe dezechilibrate în cuvă. Uneori, chiar și o încărcătură normală poate dezechilibra mașina, mai ales dacă speli articole mari, precum prosoape sau pături. Mașina detectează dezechilibrul și oprește rotirea pentru a se proteja. Răspândește uniform hainele în cuvă, repornește ciclul și verifică dacă problema persistă.

Comutatorul de siguranță al capacului este defect. Majoritatea mașinilor moderne au un senzor de siguranță care împiedică funcționarea când ușa este deschisă. Dacă acest comutator se strică, mașina nu mai intră în ciclul de centrifugare. Înlocuiește comutatorul dacă acesta este defect. Operațiunea este simplă: deconectează aparatul, demontează comutatorul vechi și montează unul nou conform instrucțiunilor.

Cureaua de transmisie este ruptă. Această curea este responsabilă pentru rotirea tamburului. În timp, se poate uza sau rupe complet. Deschide panoul posterior al mașinii, identifică cureaua deteriorată și înlocuiește-o cu una nouă, asigurându-te că este bine fixată pe rolele tamburului.

Asigură-te că mașina stă drept pe podea

Mașina nu stă drept pe podea. O mașină dezechilibrată nu va funcționa corect, indiferent cât de bună este. Vibrațiile excesive pot face ca ciclul de centrifugare să se oprească automat. Nivelează mașina ajustând picioarele până când toate ating ferm podeaua.

Ușa este defectă. În special la modelele cu încărcare frontală, încuietoarea electronică a ușii poate ceda, împiedicând pornirea sau continuarea ciclului de spălare. Înlocuiește mecanismul de blocare, urmând aceiași pași ca la comutatorul capacului.

Pompa de evacuare este blocată. Dacă mașina nu reușește să evacueze apa, nu va porni ciclul de centrifugare. De vină pot fi scamele, resturile textile sau chiar unele obiecte uitate în buzunare. Curăță pompa de scurgere și filtrul. Dacă nu există blocaje, pompa ar putea fi defectă și necesită înlocuire.

Motorul este ars. Cea mai gravă cauză: motorul care antrenează tamburul s-a ars. În acest caz, mașina poate părea că pornește, dar nu mai ajunge la centrifugare. Soluția este înlocuirea motorului. Dacă ai cunoștințe tehnice de bază, poți face operațiunea singur: demontează tamburul, deconectează firele, montează noul motor și fixează totul la loc.

Când e cazul să chemi un specialist

Dacă ai verificat toate aceste cauze și mașina tot nu se rotește, poate fi vorba despre o problemă de placă electronică sau un senzor intern defect. În acest caz, este mai sigur să chemi un tehnician, potrivit thespruce.com.

Sfaturi utile: