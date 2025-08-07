De ce nu l-a înfiat legal Ion Iliescu pe fiul său de suflet Mihai Bujor Sion

Ultima ora
Moartea lui Ion Iliescu a adus în prim-plan povestea unei familii atipice, marcată de un destin nefericit, dar și de o legătură profundă, dincolo de legile biologice. Fostul președinte și soția sa, Nina, nu au avut copii biologici, dar au fost părinții de suflet ai unui băiat, Mihai Bujor Sion, a cărui viață a fost strâns legată de cea a mentorului său.

Mihai Bujor Sion, o prezență constantă în viața lui Ion Iliescu

Moartea lui Ion Iliescu la vârsta de 95 de ani a lăsat în urmă o familie îndurerată, dar și o poveste de viață complexă, marcată de legături profunde, dincolo de cele de sânge. Deși cuplul Ion și Nina Iliescu nu a fost binecuvântat cu un copil biologic, din cauza unor complicații medicale, ei au avut un fiu de suflet: Mihai Bujor Sion. Fostul președinte a dezvăluit în 2011 că soția sa a avut trei sarcini toxice, un destin tragic care le-a anulat visul de a deveni părinți.

Mihai Bujor Sion a intrat în viața lui Ion Iliescu la începutul anilor ’70, după ce tatăl său, un fost membru PCR, a murit într-un accident aviatic. Fostul președinte i-a devenit tutore și mentor, însă nu l-a adoptat niciodată oficial. Cu toate acestea, legătura dintre cei doi a fost una extrem de puternică, iar Mihai Bujor Sion i-a stat mereu alături, având o prezență constantă în viața sa.

O carieră impresionantă în diplomație, sub aripa mentorului

Mihai Bujor Sion, acum în vârstă de 60 de ani, a jucat un rol crucial în momentele cheie ale istoriei recente a României. El este cel care, în decembrie 1989, l-a adus pe Ion Iliescu de acasă la Televiziunea Română Liberă, un moment simbolic al Revoluției. După 1989, Mihai Bujor Sion a avut o carieră fulminantă, fiind numit inițial șef al Cancelariei Prezidențiale și, ulterior, consilier prezidențial pe probleme economice.

Cariera sa s-a extins și în diplomație, unde a activat timp de peste două decenii. El a ocupat funcții importante în misiuni diplomatice, fiind însărcinat cu afaceri în Thailanda, între anii 2009 și 2013, și în Filipine, între 2013 și 2021. De asemenea, a fost consul general și șef al Consulatului general al României la Los Angeles, în perioada 1994-1998. În decembrie 2021, colaborarea sa cu Ministerul Afacerilor Externe s-a încheiat.

Ultim omagiu pentru un tată de suflet

Legătura lui Mihai Bujor Sion cu familia Iliescu este evidențiată și de mesajul transmis de Maria Marinescu, fiica fostei sale soții, actrița Ioana Pavelescu. După aflarea veștii morții lui Ion Iliescu, ea a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Odihnește-te în pace! Moștenirea ta, oricât de complexă ar fi, rămâne parte din istoria noastră… și din mine”.

Mihai Bujor Sion s-a recăsătorit în 2016 cu Laura Maria Iordache, cu care are un copil.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, după o lungă perioadă de spitalizare. Fostul președinte se afla în comă de trei zile, iar starea sa de sănătate se deteriorase progresiv. Pentru miercuri, 7 august, Guvernul a declarat zi de doliu național, iar drapelele au fost coborâte în bernă în memoria sa. Funeraliile de stat au avut loc la Palatul Cotroceni și la Cimitirul Ghencea 3. Alături de sicriu, a fost așezată o coroană de flori albe, din partea soției sale, Nina Iliescu, pe care scria mesajul:

„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina”.

