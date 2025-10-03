Ultima ora
Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, transmis liderilor europeni. Călin Georgescu și Potra, menționați
03 oct. 2025 | 21:50
de Badea Violeta

De ce nu ai voie să iei scoici din Egipt? Românii habar nu au de regulă

Vacanțe și turism
De ce nu ai voie să iei scoici din Egipt? Românii habar nu au de regulă
De ce este interzis sa iei scoici din Egipt? Sursa foto: Profimedia

Vizitatorii Egiptului sunt adesea fascinați de bogăția recifurilor și frumusețea scoicilor colorate de pe malurile Mării Roșii. Însă, mulți turiști nu știu că scoicile nu pot fi luate din apă și că nerespectarea regulilor poate aduce probleme legale serioase și amenzi mari. Motivul este protecția ecosistemului și conservarea speciilor, inclusiv a celor rare sau periculoase.

De ce sunt scoicile esențiale în ecosistem

Scoicile au un rol important în menținerea echilibrului marin. Ele filtrează apa, eliminând impuritățile și menținând-o curată și oxigenată. Carcasele lor goale devin adăpost pentru crabi pustnici și alte nevertebrate, iar unele specii contribuie la formarea substratului recifului, fixând nisipul și resturile de corali.

În plus, ele reprezintă hrană pentru pești, stele de mare sau caracatițe, asigurând astfel un lanț trofic echilibrat. Prin urmare, scoicile nu sunt doar obiecte decorative, ci componente vitale ale mediului marin.

Care sunt regulile privind scoicile și ce specii trebuie protejate

În Egipt, colectarea sau exportul scoicilor, coraliilor și al nisipului este strict interzis. Speciile comune, cum ar fi scoica-lamă (Pinna nobilis), scoicile-fan sau scoicile mici pentru perle, pot fi găsite în lagune și golfuri, iar exemplarele mari, colorate, trăiesc în recifuri și sunt adesea protejate.

Unele specii, precum Tridacna, pot depăși un metru și câteva zeci de kilograme, fiind incluse pe lista speciilor protejate. Încercarea de a scoate aceste scoici din apă poate atrage amenzi considerabile, confiscarea echipamentului și chiar probleme legale grave, mai ales la punctele de control din aeroporturi, unde există scanere dedicate.

Există riscuri dacă atingi scoicile?

Nu toate scoicile sunt inofensive. Scoicile-con (Conus spp.) pot înțepa cu un ”harpon” și injecta un venin puternic, care poate fi mortal. În cazul unei înțepături, este recomandat să ții zona nemișcată și mai jos decât inima și să ceri imediat ajutor medical, evitând să storci sau să tai rana.

Alte scoici pot provoca tăieturi prin marginile lor ascuțite, iar rănile trebuie spălate cu apă sărată și dezinfectate. Așadar, cea mai sigură metodă de a admira scoicile în Egipt este să le fotografiem și să le privim în mediul lor natural, fără a le atinge sau colecta. Astfel, protejăm ecosistemul, evităm problemele legale și ne ferim de accidente.

