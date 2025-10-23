Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 13:12
de Ioana Bucur

De ce nu ai voie să dai foc frunzelor toamna? Legea e de neînţeles pentru mulţi
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Odată cu venirea toamnei, curțile și grădinile din întreaga țară se umplu de frunze uscate, crengi căzute și alte resturi vegetale. Pentru mulți români, soluția tradițională și rapidă a fost întotdeauna arderea acestora. În 2025 însă, această practică este ferm interzisă prin lege, iar nerespectarea regulilor atrage sancțiuni importante. Deși pentru unii restricția poate părea exagerată sau greu de înțeles, autoritățile subliniază că scopul acesteia este protecția sănătății publice și a mediului înconjurător.

De ce nu este permisă arderea frunzelor toamna

Conform Ordonanței de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, arderea resturilor vegetale — inclusiv frunze, iarbă uscată sau crengi — este strict interzisă fără obținerea unui aviz special de la primărie și a autorizației de mediu. Amenzile aplicate persoanelor fizice pentru nerespectarea legii pot ajunge între 3.000 și 6.000 de lei, iar pentru persoane juridice între 10.000 și 15.000 de lei. Practica este considerată periculoasă nu doar din perspectiva legală, ci și pentru că fumul emanat conține particule toxice care afectează sănătatea respiratorie, agravează bolile cardiovasculare și contribuie la poluarea atmosferică.

Mai mult, arderea necontrolată a frunzelor și a altor resturi vegetale poate provoca incendii de vegetație, punând în pericol locuințele, pădurile și infrastructura rurală. În mediul urban, fumul dens reduce vizibilitatea și afectează calitatea aerului, în special pentru copii și persoane în vârstă.

Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum

Alternativa legală și ecologică este colectarea separată a frunzelor și transformarea lor în compost sau predarea lor serviciilor locale de salubritate care au containere dedicate biodeșeurilor. Compostarea nu doar că reduce cantitatea de deșeuri, dar oferă un îngrășământ natural valoros pentru grădină. Totodată, unele primării organizează campanii de colectare a frunzelor și crengilor, facilitând eliminarea lor în mod sigur și legal.

În ciuda faptului că arderea frunzelor a fost mult timp un obicei tradițional, legea actuală subliniază necesitatea unui comportament responsabil față de mediu. România se aliniază astfel standardelor europene privind gestionarea deșeurilor, promovând reciclarea și valorificarea lor în locul distrugerii prin foc. Astfel, respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci și o contribuție concretă la protecția sănătății publice și a mediului înconjurător.

Această schimbare de paradigmă în modul în care sunt gestionate deșeurile vegetale arată că obiceiurile tradiționale trebuie adaptate la cerințele prezentului, iar fiecare gospodărie are responsabilitatea de a găsi soluții ecologice pentru resturile vegetale. Respectarea acestor reguli înseamnă nu doar evitarea amenzilor, ci și protejarea comunității și a mediului pentru generațiile viitoare.

