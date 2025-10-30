De ce întârzie pensiile la început de noiembrie. Când își primesc pensionarii banii la ușă și pe card

Începutul lunii noiembrie vine cu o veste mai puțin plăcută pentru milioane de pensionari din România: banii ajung mai târziu decât de obicei. Schimbările din calendarul de plată afectează atât persoanele care primesc pensia prin Poșta Română, cât și pe cei care încasează sumele direct în cont bancar. În total, peste 2,5 milioane de beneficiari sunt vizați de decalajele de plată, într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, în care orice zi de întârziere contează.

Potrivit informațiilor oficiale, întârzierea este cauzată de o combinație de factori administrativi și calendaristici: 1 noiembrie 2025 cade într-o zi de sâmbătă, iar 2 noiembrie este duminică, ceea ce mută începutul efectiv al plăților spre luni, 3 noiembrie. Totodată, unele operațiuni de virament au fost decalate din motive bugetare, urmând să fie efectuate abia la mijlocul lunii.

Pensionarii care primesc banii prin Poșta Română

Pentru beneficiarii care încasează pensia la domiciliu, prin Poșta Română, distribuirea banilor va începe luni, 3 noiembrie 2025. Această categorie include toate tipurile de pensii – pentru limită de vârstă, anticipată, de invaliditate și de urmaș.

Poștașii vor face livrările treptat, până la data de 15 noiembrie, în funcție de graficul stabilit pentru fiecare localitate. Important este că se menține regula introdusă în 2024: pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei se aplică reținerea de 10% reprezentând contribuția la sănătate (CASS), o măsură care a stârnit numeroase nemulțumiri printre pensionari.

În plus, cei care nu sunt găsiți acasă la prima livrare vor putea ridica pensia de la oficiul poștal în termen de maximum 10 zile lucrătoare.

Pensionarii care primesc pensia pe card

Pentru cei care au ales varianta modernă a plății prin cont bancar, banii vor intra mai târziu. Conform Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), viramentele electronice vor fi efectuate abia miercuri, 12 noiembrie. Motivul ține de programarea tranșelor bugetare și de volumul ridicat al plăților care trebuie procesate simultan pentru mai multe categorii de beneficiari.

Astfel, pensionarii care primesc banii pe card trebuie să se aștepte la o întârziere de aproape o săptămână față de luna precedentă. În noiembrie 2024, sumele fuseseră virate în jurul datei de 6–7 ale lunii.

Și în acest caz, pentru pensiile care depășesc plafonul de 3.000 de lei brut, se aplică reținerea de 10% CASS. Totodată, CNPP reamintește că, în cazul în care pensionarul nu încasează pensia timp de 60 de zile consecutive, plata acesteia se suspendă automat, urmând a fi reluată doar după depunerea unei cereri de reactivare.

Alte plăți sociale din noiembrie: alocații, indemnizații și burse

Pe lângă pensii, statul efectuează în noiembrie o serie de alte plăți sociale, conform unui calendar deja publicat. Alocațiile de stat pentru copii și indemnizațiile de creștere a copilului vor fi virate vineri, 7 noiembrie. Cuantumurile rămân neschimbate față de luna precedentă:

719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau 3 ani în cazul celor cu handicap);

292 lei pentru copiii între 2 și 18 ani;

719 lei pentru copiii cu handicap cu vârsta între 3 și 18 ani.

Tot în prima parte a lunii vor fi achitate indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități, în intervalul 13–14 noiembrie. Sumele variază între 80 și 728 de lei, în funcție de gradul de handicap, la care se pot adăuga indemnizația de însoțitor (2.363 lei) și bugetul complementar (199 lei).

La finalul lunii, între 17 și 20 noiembrie, se efectuează plățile pentru ajutorul de șomaj, Venitul Minim de Incluziune (VMI) și bursele școlare. Bursele vor fi achitate cumulativ pentru lunile septembrie și octombrie, cu valori între 481 și 722 de lei, în funcție de tipul de sprijin educațional.

Concluzie: o lună complicată pentru bugetele pensionarilor

Noiembrie 2025 se anunță o lună dificilă pentru pensionari, nu doar prin decalajele de plată, ci și prin scăderea puterii de cumpărare, amplificată de reținerea CASS și creșterea prețurilor la utilități. Chiar dacă întârzierile nu depășesc câteva zile, ele pot afecta semnificativ persoanele care depind exclusiv de veniturile din pensie.

Casa Națională de Pensii dă asigurări că toate plățile vor fi efectuate integral până la mijlocul lunii, însă avertizează că întârzierile de o zi sau două pot apărea în funcție de bancă sau de programul local al poștașilor.