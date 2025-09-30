Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 16:47
de Ozana Mazilu

De ce îi va plăti YouTube 24 de milioane de dolari lui Trump. De la ce a pornit totul

TEHNOLOGIE
De ce îi va plăti YouTube 24 de milioane de dolari lui Trump. De la ce a pornit totul
Ce prevede acordul financiar dintre Trump și YouTube
Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
Recomandări
Nicuşor Dan, despre dovezile privind anularea alegerilor: „Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă”
Nicuşor Dan, despre dovezile privind anularea alegerilor: „Nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă”
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
Bosch anunță concedieri masive: 13.000 de locuri de muncă vor dispărea până în 2030
Bosch anunță concedieri masive: 13.000 de locuri de muncă vor dispărea până în 2030
Donald Trump promite un tarif de 100% pentru filmele produse în afara SUA și îl atacă pe guvernatorul Gavin Newsom
Donald Trump promite un tarif de 100% pentru filmele produse în afara SUA și îl atacă pe guvernatorul Gavin Newsom
De ce ar trebui să-ți aduci la zi telefonul Apple chiar acum: Motive pentru care e nevoie să ai iOS 26.0.1, proaspăt lansat, pe iPhone
De ce ar trebui să-ți aduci la zi telefonul Apple chiar acum: Motive pentru care e nevoie să ai iOS 26.0.1, proaspăt lansat, pe iPhone
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
Anthropic lansează Claude Sonnet 4.5, noul model AI pentru programare la nivel profesional
Anthropic lansează Claude Sonnet 4.5, noul model AI pentru programare la nivel profesional
Valentin Ceaușescu, probleme grave de sănătate. Ar fi cerut ajutorul statului pentru tratamentul costisitor: o injecție costă 7.500 de lei
Valentin Ceaușescu, probleme grave de sănătate. Ar fi cerut ajutorul statului pentru tratamentul costisitor: o injecție costă 7.500 de lei
Revista presei
Adevarul
De ce nu mai gătesc românii? Generația Glovo, bucătăriile-fantomă și obiceiul pierdut al mesei de acasă
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea s-a întors în Parlament. Ținuta aleasă de fostul ministru pentru revenirea pe scena politică FOTO
Playtech Știri
Imagini emoționante înainte de înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică, transformată de durere, este nedespărțită de sicriu
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...