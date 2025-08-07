Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 21:06
de Badea Violeta

De ce folosesc japonezii umbrele chiar și când e soare? Ce rol au aceste accesorii

Știri Externe
De ce folosesc japonezii umbrele chiar și când e soare? Ce rol au aceste accesorii
Motivul pentru care japonezii folosesc umbrele chiar si pe timp de soare. Sursa foto: Profimedia

În Japonia, umbrelele nu sunt doar obiecte practice. Dincolo de protecția împotriva soarelui sau a ploii, ele au o funcție profund spirituală. Unele sunt considerate adevărate vase pentru suflete, iar tradițiile din jurul lor sunt păstrate cu sfințenie de secole.

Ce îi determină pe japonezi să folosească umbrele chiar și în zilele senine

Deși în mare parte a lumii umbrelele sunt folosite strict pentru a feri de ploaie sau razele soarelui, în Japonia ele au o semnificație aparte. Potrivit profesorului emerit Tatsuo Danjyo de la Universitatea Beppu, ”japonezii au tendința de a avea o gândire animistă”. În această logică, umbrelele devin yorishiro – obiecte care atrag spiritele sau zeii, relatează BBC.

Această credință este veche de sute de ani. Umbrelele au apărut în Japonia între secolele IX și XI, însă nu pentru a proteja de intemperii, ci ca simboluri ale puterii religioase sau politice. Modele timpurii, cum ar fi sashikake-gasa, erau folosite exclusiv de elite și purtate de servitori.

Vezi și:
Ce este, de fapt, „inemuri”: În această țară, somnul la locul de muncă este semn de dedicare, nu de lene
Țara în care internetul „zbârnâie”. De câte milioane de ori a depășit Statele Unite ale Americii

Danjyo explică: ”Forma circulară [a umbrelei], care seamănă cu forma unui suflet, și mânerul, care seamănă cu un stâlp… erau considerate locuri accesibile pentru coborârea sufletului.” Până în secolul al XII-lea, umbrelele au devenit mai comune în rândul populației generale, dar semnificația lor spirituală nu s-a pierdut.

Rolul umbrelor în festivaluri și ritualuri

Funcția spirituală a umbrelei este vizibilă și în prezent, mai ales în cadrul festivalurilor japoneze. La Yasurai Matsuri din Kyoto, umbrelele împodobite cu flori au rolul de a extrage bolile din oameni. În Fukuoka, la Hakata Dontaku, carele uriașe kasaboko defilează pentru a aduce noroc și sănătate celor care trec pe sub ele.

Un alt exemplu puternic este festivalul Obon de pe insula Okinoshima. Între 13 și 16 august, localnicii confecționează umbrele viu colorate pentru a adăposti sufletele celor decedați recent. O dată la doi ani, acestea sunt purtate într-un dans ritualic care simbolizează întoarcerea spiritelor în lumea de dincolo.

Umbrela ca simbol și creatură supranaturală

Umbrela a inspirat chiar și mitologia japoneză. Kasa yokai, sau spiritul umbrelei, este o figură supranaturală bine cunoscută, adesea ilustrată cu un singur ochi și trăsături ciudate.

Aceste spirite apar în arta clasică, precum Parada nocturnă a miilor de spiriduși, și reflectă ideea că obiectele uzate și uitate pot prinde viață.

Pentru cei interesați de meșteșugul umbrelor japoneze, există ateliere și muzee specializate în întreaga țară. Așa că, data viitoare când deschideți o umbrelă în Japonia, amintiți-vă: ar putea avea un suflet.

Județul unde a fost emis Cod Roșu de furtună. Avertizare nowcasting valabilă în următoarele ore
Recomandări
GPT-5 a fost lansat și promite inteligență „la nivel de doctorat”. Ce spune că poate face concret
GPT-5 a fost lansat și promite inteligență „la nivel de doctorat”. Ce spune că poate face concret
Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată
Cât au costat funeraliile lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de organizare. Suma cheltuită pentru eveniment este neașteptată
Zeci de pelerini au avut nevoie de ajutor medical la slujba de canonizare de la Mănăstirea Sihăstria. Trei persoane au fost duse la spital
Zeci de pelerini au avut nevoie de ajutor medical la slujba de canonizare de la Mănăstirea Sihăstria. Trei persoane au fost duse la spital
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre știință, politică sau probleme sociale, ci despre muzică, umor și o idee trăsnită
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre știință, politică sau probleme sociale, ci despre muzică, umor și o idee trăsnită
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club celebru din centrul stațiunii
Incendiu puternic în Mamaia, la un fost club celebru din centrul stațiunii
Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok
Trebuia să vină și acea zi pentru inteligența artificială: Elon Musk vrea reclame în răspunsurile AI-ului său Grok
Reorganizare masivă în instituțiile publice. Ce angajați riscă să-și piardă locul de muncă. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul
Reorganizare masivă în instituțiile publice. Ce angajați riscă să-și piardă locul de muncă. Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul
Modificări importante pentru românii cu pensie privată. Se introduce o nouă taxă, iar retragerea integrală a banilor va fi eliminată
Modificări importante pentru românii cu pensie privată. Se introduce o nouă taxă, iar retragerea integrală a banilor va fi eliminată
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Playtech Știri
Cheesecake din doar trei ingrediente. Este perfect pentru slăbit şi se face în 5 minute
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei