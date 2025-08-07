De ce folosesc japonezii umbrele chiar și când e soare? Ce rol au aceste accesorii

În Japonia, umbrelele nu sunt doar obiecte practice. Dincolo de protecția împotriva soarelui sau a ploii, ele au o funcție profund spirituală. Unele sunt considerate adevărate vase pentru suflete, iar tradițiile din jurul lor sunt păstrate cu sfințenie de secole.

Ce îi determină pe japonezi să folosească umbrele chiar și în zilele senine

Deși în mare parte a lumii umbrelele sunt folosite strict pentru a feri de ploaie sau razele soarelui, în Japonia ele au o semnificație aparte. Potrivit profesorului emerit Tatsuo Danjyo de la Universitatea Beppu, ”japonezii au tendința de a avea o gândire animistă”. În această logică, umbrelele devin yorishiro – obiecte care atrag spiritele sau zeii, relatează BBC.

Această credință este veche de sute de ani. Umbrelele au apărut în Japonia între secolele IX și XI, însă nu pentru a proteja de intemperii, ci ca simboluri ale puterii religioase sau politice. Modele timpurii, cum ar fi sashikake-gasa, erau folosite exclusiv de elite și purtate de servitori.

Danjyo explică: ”Forma circulară [a umbrelei], care seamănă cu forma unui suflet, și mânerul, care seamănă cu un stâlp… erau considerate locuri accesibile pentru coborârea sufletului.” Până în secolul al XII-lea, umbrelele au devenit mai comune în rândul populației generale, dar semnificația lor spirituală nu s-a pierdut.

Rolul umbrelor în festivaluri și ritualuri

Funcția spirituală a umbrelei este vizibilă și în prezent, mai ales în cadrul festivalurilor japoneze. La Yasurai Matsuri din Kyoto, umbrelele împodobite cu flori au rolul de a extrage bolile din oameni. În Fukuoka, la Hakata Dontaku, carele uriașe kasaboko defilează pentru a aduce noroc și sănătate celor care trec pe sub ele.

Un alt exemplu puternic este festivalul Obon de pe insula Okinoshima. Între 13 și 16 august, localnicii confecționează umbrele viu colorate pentru a adăposti sufletele celor decedați recent. O dată la doi ani, acestea sunt purtate într-un dans ritualic care simbolizează întoarcerea spiritelor în lumea de dincolo.

Umbrela ca simbol și creatură supranaturală

Umbrela a inspirat chiar și mitologia japoneză. Kasa yokai, sau spiritul umbrelei, este o figură supranaturală bine cunoscută, adesea ilustrată cu un singur ochi și trăsături ciudate.

Aceste spirite apar în arta clasică, precum Parada nocturnă a miilor de spiriduși, și reflectă ideea că obiectele uzate și uitate pot prinde viață.

Pentru cei interesați de meșteșugul umbrelor japoneze, există ateliere și muzee specializate în întreaga țară. Așa că, data viitoare când deschideți o umbrelă în Japonia, amintiți-vă: ar putea avea un suflet.