28 sept. 2025 | 10:41
de Iulia Kelt

De ce este important să îți ștergi calculatorul de praf mai des: Sfaturi practice care îți vor ajuta PC-ul să meargă mai bine
Sfaturi practice pentru un PC mai stabil / Foto: Digital Trends

Curățarea regulată a unui PC nu este doar o chestiune de aspect, ci și de performanță și durabilitate. Praful acumulat în interior poate afecta răcirea componentelor și, implicit, stabilitatea sistemului.

Mulți utilizatori se limitează la ștergerea prafului de pe birou sau de pe panoul exterior al carcasei, dar realitatea este că depunerile din interior sunt cele mai dăunătoare.

Praful, inamicul ascuns al performanței

Ventilatoarele, radiatoarele și plăcile video atrag particule fine care se infiltrează în zone greu accesibile. Acestea acționează ca un strat izolator, împiedicând disiparea eficientă a căldurii.

Rezultatul? Temperaturile mai ridicate duc la reducerea frecvențelor procesorului și plăcii grafice (fenomen cunoscut sub numele de thermal throttling), ceea ce înseamnă pierderi vizibile de performanță. În cazuri extreme, un calculator poate chiar să se închidă brusc pentru a se proteja.

Radiatoarele de procesor și GPU sunt printre cele mai expuse. Chiar dacă la suprafață par curate, în fantele înguste dintre lamele se pot forma „aglomerări de praf” care blochează fluxul de aer. De aceea, curățarea periodică este esențială, mai ales în zonele cu nivel ridicat de praf.

Cum să îți cureți eficient calculatorul

Procesul de curățare nu este complicat și poate fi realizat acasă, fără echipamente costisitoare. Înainte de orice, calculatorul trebuie oprit și deconectat de la priză.

Panourile laterale și filtrele de praf se detașează cu ușurință la majoritatea carcaselor moderne, ceea ce simplifică accesul la componente.

Un aspirator cu accesoriu subțire poate elimina rapid depunerile vizibile, dar trebuie folosit cu grijă pentru a nu atinge direct placa de bază sau alte circuite.

Pentru zonele greu accesibile, funcția de suflare este utilă, însă praful trebuie aspirat imediat pentru a nu rămâne în cameră.

Un detaliu important este protecția ventilatoarelor în timpul curățării. Lamele nu trebuie lăsate să se rotească liber, pentru că pot genera curenți electrici care riscă să afecteze componentele.

Mai mult, o lavetă din microfibră este ideală pentru ștergerea suprafețelor delicate: panouri de sticlă securizată, ventilatoare, radiatoare sau chiar carcasa sursei de alimentare.

Întregul proces durează, în medie, sub 10 minute și aduce un efect vizibil imediat. Pe lângă scăderea temperaturilor, aspectul estetic al PC-ului este semnificativ îmbunătățit, mai ales pentru cei care folosesc carcase cu panouri transparente și iluminare RGB.

Cât de des ar trebui făcută această operațiune

Frecvența curățării depinde de mediul în care este folosit calculatorul. Într-un oraș aglomerat sau într-o cameră cu mult praf, o curățare lunară este recomandată pentru a menține atât performanța, cât și aspectul vizual. În alte cazuri, un interval de trei până la șase luni este suficient pentru majoritatea utilizatorilor.

Așadar, curățarea regulată a calculatorului este o activitate simplă, dar cu beneficii majore. Prelungește durata de viață a componentelor, îmbunătățește performanța și menține un aspect îngrijit al sistemului.

O investiție de câteva minute la fiecare câteva luni poate face diferența între un PC care rulează impecabil și unul care se confruntă cu probleme de stabilitate și temperaturi ridicate.

