De ce e bine să iei o minge de tenis cu tine atunci când călătorești cu avionul. Va fi cel mai util obiect din bagajul tău

Călătoriile cu avionul pot fi obositoare, mai ales atunci când zborurile durează mai multe ore. Disconfortul din timpul zborului, pozițiile incomode și lipsa mișcării afectează nu doar starea de bine, ci și sănătatea. Din fericire, există un truc neașteptat, simplu și eficient, care poate face o diferență majoră pentru corpul tău în timpul călătoriei: o banală minge de tenis.

De ce o minge de tenis poate fi cel mai util obiect din bagaj

Deși pasagerii se gândesc de obicei să își pună în bagajul de mână articole precum dezinfectantul, perna pentru gât sau o sticlă de apă, o minge de tenis poate fi un ajutor neașteptat. Mică, ușor de transportat și deloc voluminoasă, mingea de tenis poate deveni un instrument eficient pentru menținerea circulației sângelui și reducerea durerilor musculare în timpul zborului.

Specialiștii recomandă să o folosești pentru a masa zonele încordate ale corpului, cum ar fi umerii, coapsele, gleznele, tălpile sau încheieturile mâinilor. Prin simpla rostogolire a mingii de-a lungul acestor zone, mușchii se relaxează, tensiunea se diminuează, iar fluxul sanguin este îmbunătățit.

Această metodă simplă este o alternativă excelentă la dispozitivele voluminoase de masaj, care nu pot fi transportate cu ușurință în bagajul de mână. Tot ce trebuie să faci este să aplici o presiune ușoară și să rulezi mingea în sus și în jos pe zonele tensionate — un gest simplu care poate preveni multe probleme.

Beneficii pentru circulație și prevenirea trombozei

Potrivit experților în sănătate, o circulație deficitară în timpul zborului poate duce la afecțiuni grave, precum tromboza venoasă profundă (TVP). Aceasta apare atunci când se formează un cheag de sânge într-o venă, de obicei la nivelul picioarelor. Situația devine periculoasă dacă acel cheag se deplasează în alte zone ale corpului.

Lee Cartwright, expert în îngrijirea persoanelor vârstnice de la Mobility Solutions Direct, a explicat că persoanele care își încrucișează picioarele în timpul zborului riscă să-și afecteze circulația.

„Încrucișarea picioarelor în timpul unui zbor poate părea inofensivă, dar este de fapt unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți face pentru sănătatea ta în timp ce călătorești”, a spus specialistul.

El avertizează că acest obicei poate duce nu doar la dureri de spate și articulații, ci și la restricționarea fluxului sanguin, crescând riscul apariției trombozei venoase profunde.

Cartwright a subliniat că persoanele în vârstă sunt cele mai expuse:

„Pe măsură ce îmbătrânim, circulația noastră tinde să încetinească, forța musculară scade, iar valvele din venele noastre pot să nu funcționeze la fel de eficient.”

El adaugă că și alte afecțiuni, precum diabetul, pot favoriza formarea cheagurilor de sânge, de aceea orice metodă care îmbunătățește circulația este binevenită — inclusiv masajul cu o minge de tenis.

Alte recomandări utile pentru un zbor confortabil

Pe lângă minge, există și alte sfaturi importante de urmat pentru un zbor fără probleme. Specialiștii recomandă să te ridici din scaun și să te plimbi pe culoar la fiecare câteva ore, să bei apă suficientă și să eviți consumul excesiv de cafea sau alcool, care pot deshidrata organismul.

De asemenea, ar trebui să fii atent la ceea ce pui în bagajul de mână. Potrivit creatorilor de conținut de la @thepointsguy, un cont popular pe TikTok dedicat călătoriilor, anumite lucruri nu trebuie niciodată puse în bagajul de cală, indiferent de durata zborului. Printre acestea se numără medicamentele eliberate pe bază de rețetă, care trebuie păstrate în bagajul de mână.