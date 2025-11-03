De ce ar fi cerut Horațiu Potra să fie extrădat în România. Motivul din spatele deciziei

Cazul lui Horațiu Potra, una dintre cele mai controversate figuri din peisajul românesc, capătă noi valențe după ce acesta și-a exprimat în mod oficial dorința de a fi extrădat în România. Decizia a venit în fața instanței din Dubai, unde Potra se află arestat de câteva săptămâni, alături de fiul său și un alt membru al familiei, ambii urmăriți internațional.

Motivul din spatele deciziei lui Horațiu Potra

Trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, Horațiu Potra pare să fi renunțat la ideea de a căuta protecție în Emiratele Arabe Unite. Surse apropiate anchetei au declarat că inițial acesta ar fi sperat la sprijin din partea unor influențe locale din Dubai, însă, după ce s-a convins că nu va primi niciun fel de ajutor, a decis să accepte extrădarea. Gestul său a fost interpretat de mulți ca o mișcare strategică, o încercare de a controla narativul juridic și mediatic din România, unde crede că își poate apăra mai eficient poziția.

Săptămâna trecută, avocații lui Potra au confirmat intenția clientului lor de a se preda autorităților române. Șerban Moga, unul dintre apărătorii săi, a declarat pentru Antena 3 CNN că au avut loc discuții la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, iar documentele necesare extrădării au fost deja semnate. „Urmează să vină în țară”, a spus avocatul, lăsând de înțeles că procesul este în linie dreaptă.

Horațiu Potra a fost reținut pe 24 septembrie, pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să plece spre Moscova. Autoritățile române susțin că cei trei ar fi complotat, alături de Călin Georgescu, pentru „răsturnarea ordinii constituționale” din România. Procurorul general a confirmat că există probe solide și a adăugat că Potra ar fi încercat anterior să obțină azil politic în Rusia, o tentativă eșuată care i-ar fi grăbit capturarea.

Cazul lui Potra a ajuns în presa internațională

Interesant este că, potrivit publicației The Guardian, figuri influente apropiate de Kremlin ar fi intervenit pentru a împiedica extrădarea lui Potra din Dubai. Eforturile ar fi fost coordonate de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu — o organizație considerată apropiată Ministerului rus de Externe — și de Igor Kalinin, un cetățean moldovean refugiat la Moscova, acuzat că recrutează luptători moldoveni pentru frontul din Ucraina.

În ciuda acestor presiuni, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au colaborat cu partea română pentru finalizarea procedurilor. Tot mai multe voci din anturajul lui Potra cred că acesta a ales să se întoarcă voluntar pentru a evita riscul de a deveni o monedă de schimb între influențele ruse și cele occidentale.