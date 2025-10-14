De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și parchiile de pe scoarță

Toamna este anotimpul în care grădinarii își pregătesc livezile pentru iarnă, iar luna octombrie joacă un rol esențial în acest proces. Înainte de venirea frigului, pomii au nevoie de tratamente speciale care să îi protejeze de boli, ciuperci și dăunători. Una dintre cele mai simple și eficiente metode, redescoperită tot mai des în ultimii ani, este stropirea pomilor de măr cu sare. Această soluție naturală, ieftină și ușor de aplicat, are efecte remarcabile asupra sănătății pomilor, ajutând la curățarea scoarței și la prevenirea bolilor de iarnă.

De ce se stropește cu sare pomul de măr în octombrie

Stropirea pomilor cu sare în luna octombrie are un scop clar: curățarea scoarței de impurități, licheni și parchiile care se formează pe trunchi. Acești paraziți vegetali, aparent inofensivi, pot afecta semnificativ sănătatea pomului. Ei rețin umezeala pe scoarță, creând un mediu favorabil apariției bolilor fungice și a mucegaiului. În plus, lichenii pot ascunde ouă de insecte dăunătoare care iernează pe trunchi, pregătite să atace pomul în primăvară.

Sarea este unul dintre cele mai eficiente și accesibile dezinfectante naturale. Folosită corect, ea ajută la eliminarea acestor depuneri, distruge microorganismele dăunătoare și împiedică dezvoltarea altora noi. Aplicarea soluției salinizate înainte de iarnă protejează pomul și reduce considerabil riscul apariției bolilor în sezonul următor.

Cum se prepară soluția de stropit

Pentru a obține un tratament eficient, se recomandă folosirea unei soluții moderate, astfel încât să nu afecteze structura scoarței. În general, proporția ideală este de 1 kilogram de sare neiodată la 10 litri de apă călduță. Se amestecă bine până la dizolvarea completă a cristalelor de sare, iar lichidul rezultat se aplică pe scoarța pomilor cu ajutorul unei pompe de stropit sau al unei perii.

Este important ca tratamentul să fie efectuat într-o zi uscată, fără vânt sau ploaie, pentru ca soluția să poată acționa eficient. Ideal ar fi ca stropirea să se facă după ce pomul și-a pierdut frunzele, dar înainte ca temperaturile să scadă sub 5 grade Celsius.

Beneficiile stropirii cu sare

Pe lângă rolul de curățare, soluția salină are și alte beneficii pentru pomii de măr. Ea ajută la:

Îndepărtarea lichenilor și parchiilor, care împiedică respirația normală a scoarței.

Dezinfectarea naturală a suprafeței pomului, fără a fi nevoie de substanțe chimice toxice.

Reducerea numărului de dăunători care iernează pe trunchi și care pot ataca pomul la primăvară.

Întărirea imunității naturale a pomului înainte de sezonul rece.

De asemenea, stropirea cu sare contribuie la o igienizare generală a livezii, fiind un pas esențial în îngrijirea ecologică a pomilor fructiferi.

Alte recomandări pentru întreținerea pomilor în octombrie

Pe lângă tratamentul cu sare, specialiștii recomandă curățarea mecanică a scoarței cu o perie de sârmă moale, pentru a îndepărta depunerile grosiere. După acest pas, se poate aplica varul horticol amestecat cu zeamă bordeleză, care protejează suplimentar pomii de boli și dăunători.

Este important și ca solul din jurul trunchiului să fie curățat de frunzele căzute și de fructele putrezite, deoarece acestea pot adăposti larve sau spori de ciuperci. În final, se recomandă mulcirea bazei pomilor cu frunze uscate sau paie, pentru a menține o temperatură constantă la rădăcini pe durata iernii.

O metodă naturală, folosită de generații

Stropirea cu sare este o practică veche, folosită de generații de grădinari înainte ca substanțele chimice moderne să apară pe piață. Chiar și astăzi, această metodă rămâne una dintre cele mai sigure și mai accesibile pentru întreținerea pomilor de măr. Este ecologică, ieftină și eficientă, reprezentând o soluție ideală pentru cei care își doresc o livadă sănătoasă, fără să apeleze la pesticide agresive.

Luna octombrie este momentul potrivit pentru a pregăti pomii de măr pentru iarnă, iar stropirea cu sare reprezintă o etapă esențială din acest proces. Printr-un tratament simplu, pomii sunt protejați de boli, dăunători și umiditate excesivă. Aplicarea corectă a soluției salinizate ajută la curățarea scoarței, prelungind viața pomilor și asigurând o recoltă mai bogată în sezonul următor.