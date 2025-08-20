De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top

Puține gesturi din timpul unei călătorii cu avionul au stârnit atât de multe discuții precum aplauzele de la aterizare. Pentru unii, momentul pare firesc și plin de recunoștință, pentru alții, este considerat inutil sau chiar stânjenitor. Totuși, datele adunate de Wizz Air în urma unui sondaj amplu arată că obiceiul are rădăcini culturale puternice și este practicat mai ales în anumite regiuni ale Europei.

Când și unde se aplaudă cel mai mult

Studiul a fost realizat pe 4.500 de pasageri și 150 de însoțitori de bord din rețeaua companiei, iar rezultatele sunt grăitoare: cei mai entuziaști rămân călătorii din Europa Centrală și de Est. Aproximativ 45-48% dintre maghiari, bulgari și români au declarat că obișnuiesc să aplaude la aterizare.

Prin comparație, în vestul continentului, procentul scade considerabil. Doar 30% dintre britanici, elvețieni și sârbi au recunoscut că bat din palme la finalul zborului. În plus, însoțitorii de bord au confirmat că aplauzele sunt mai frecvente în rândul pasagerilor români, albanezi și italieni, în special după cursele cu turbulențe sau situații neobișnuite.

Motivații diferite în est și în vest

De ce aleg pasagerii să aplaude? Motivele variază semnificativ între regiuni. În Europa Centrală și de Est, 38% dintre respondenți au spus că aplauzele sunt o modalitate de a sărbători faptul că au ajuns în siguranță la destinație. În vest, doar 31% au dat același răspuns, preferând să vadă gestul drept o recunoaștere a muncii echipajului – 28% dintre vest-europeni au menționat acest aspect, față de 23% dintre est-europeni.

Există și pasageri care aplaudă dintr-un motiv mult mai simplu: unul din cinci a recunoscut că o face doar pentru că vede că și ceilalți din jur fac același lucru.

Frecvența zborurilor, un factor important

Un alt criteriu analizat de sondaj a fost legat de cât de des zboară pasagerii. Datele arată că cei care călătoresc rar sunt mult mai predispuși să se alăture aplauzelor. 70% dintre respondenții care urcă în avion cel mult o dată pe an au spus că aplaudă la aterizare. Procentul scade la 59% pentru cei care zboară de câteva ori pe an și ajunge la doar 40% în rândul pasagerilor care efectuează peste 10 zboruri anual.

Cine aplaudă mai mult: tinerii sau cei maturi?

Deși mulți ar crede că aplauzele sunt apanajul pasagerilor mai în vârstă, sondajul contrazice această idee. Cei mai tineri, cu vârste între 18 și 24 de ani, sunt de fapt cei mai entuziaști – 64% dintre ei au declarat că aplaudă la aterizare. Ei sunt urmați de 57% dintre pasagerii cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani și de 54% dintre cei din categoria 35-44 de ani.

Totuși, studiul a concluzionat că vârsta nu este un factor decisiv, obiceiul fiind mai degrabă influențat de frecvența zborurilor și de cultura regiunii din care provin pasagerii.

O explicație psihologică pentru „aplauzele din avion”

Psihologii au analizat fenomenul și au oferit o interpretare interesantă.