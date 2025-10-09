Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 19:30
de Andrei Simion

De ce apar două simboluri Wi-Fi pe ecranul telefonului: explicația „Dual Wi-Fi"

De ce apar două simboluri Wi-Fi pe ecranul telefonului: explicația „Dual Wi-Fi”
Dual Wi-Fi pe smartphone - imagine reprezentativă de ilustrație.

Tot mai mulți utilizatori observă, din senin, două pictograme Wi-Fi în bara de stare: una normală și o a doua, mai mică. Nu este un bug și nici un „skin” ciudat al producătorului, ci un indiciu că telefonul a activat o funcție numită Dual Wi-Fi (sau Dual-Channel Acceleration). Pe scurt, dispozitivul se conectează simultan la ambele benzi ale aceluiași router – 2,4 GHz și 5 GHz – pentru a obține un internet mai stabil și, uneori, mai rapid.

Ce este, concret, dual wi-fi și cum funcționează

În mod tradițional, un telefon alege o singură bandă: 2,4 GHz (rază mai bună, viteză mai mică) sau 5 GHz (viteză mai mare, rază mai scurtă). Cu Dual Wi-Fi, chipsetul radio poate menține două legături în paralel către același punct de acces, „împărțind” traficul inteligent. De exemplu, fluxurile sensibile la latență (apeluri video, gaming online) pot fi direcționate pe banda cu interferență mai mică, în timp ce descărcările sau actualizările rulează pe cealaltă. Rezultatul: mai puține micro-întreruperi și o experiență mai lină în aplicațiile critice.

Funcția nu „dubleză” automat viteza – limita rămâne capacitatea rețelei și a routerului – dar poate netezi vârfurile de congestie sau trecerile frecvente dintre 2,4 și 5 GHz atunci când te miști prin casă ori birou. În plus, dacă banda de 5 GHz slăbește prin pereți, conexiunea pe 2,4 GHz preia din sarcină fără să pierzi sesiunea.

Pe ce telefoane o găsești și cum o activezi

Dual Wi-Fi a apărut pe tot mai multe modele Android începând cu 2019, fiind întâlnit mai ales la producători precum OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo sau Realme (numele opțiunii diferă ușor: „Dual-Wi-Fi Acceleration”, „Dual Channel Network Acceleration” ș.a.). De regulă, setarea se află în Setări > Wi-Fi/Conexiuni > Funcții avansate. Pe unele interfețe este integrată în optimizatorul de rețea sau în setările pentru jocuri (Game Space/Game Turbo). Dacă nu o găsești, e posibil ca telefonul sau versiunea de software să nu o ofere.

Pentru a funcționa corect, routerul trebuie să emită ambele benzi, iar telefonul să poată vedea SSID-urile (chiar dacă sunt sub același nume sau diferite). În anumite cazuri, producătorul afișează în status bar al doilea icon Wi-Fi tocmai ca să indice că legătura secundară este activă; în altele, nu există indicator dedicat, iar Dual Wi-Fi lucrează „în fundal”.

Dual WiFi pe smartphone mobil

Dublul simbol Wi-Fi pe Android. (Foto: Cip.de)

avantaje, dezavantaje și când merită folosit

Principalul câștig este stabilitatea: streamingul 4K, apelurile video și jocurile online au mai puține întreruperi. În scenarii aglomerate (apartamente cu multe rețele vecine, birouri), comutarea „inteligentă” între cele două benzi poate menține latența joasă. Un alt avantaj: trecerile dintre camere nu îți „taie” sesiunea când semnalul de 5 GHz scade sub prag, pentru că 2,4 GHz rămâne ancoră.

Costul vine la baterie. Două legături active înseamnă mai mult consum, iar pe unele telefoane diferența se simte la utilizare intensă (gaming, hotspot). Dacă vrei să economisești energie, poți dezactiva Dual Wi-Fi când nu ai nevoie de el sau îl poți păstra doar în jocuri/streaming. De asemenea, pe router e util să activezi „band steering” și să eviți canalele aglomerate, pentru ca telefonul să aibă „materie primă” mai bună de combinat.

În concluzie, dublul simbol Wi-Fi nu este o eroare: indică faptul că telefonul exploatează simultan ambele benzi ale rețelei pentru o conexiune mai „netedă”. Dacă te lovești des de lag sau micro-întreruperi, merită să încerci Dual Wi-Fi; dacă urmărești autonomie maximă, păstrează-l pentru momentele în care chiar contează.

