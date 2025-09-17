Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
17 sept. 2025 | 14:41
de Alexandru Puiu

De ce aleg românii lactatele marcă proprie Pilos de la Lidl? Calitate la preț accesibil: Lidl este pe locul 1 în segmentul de lactate din România, conform studiilor realizate de YouGov

ACTUALITATE
De ce aleg românii lactatele marcă proprie Pilos de la Lidl? Calitate la preț accesibil: Lidl este pe locul 1 în segmentul de lactate din România, conform studiilor realizate de YouGov

Potrivit studiilor realizate de YouGov®, Lidl ocupă locul 1 în segmentul de lactate din România, la nivel cotă de piață în valoare și în volum (unități)*.

Astfel, Lidl România continuă să aducă pe rafturi lactate proaspete și variate, oferind clienților combinația optimă dintre calitate, preț avantajos și sprijin pentru producătorii locali. Marca proprie Pilos ocupă un loc central în această ofertă, fiind recunoscută pentru diversitatea și prospețimea produselor sale – de la lapte și iaurturi, la brânzeturi sau deserturi ușoare.

Pilos înseamnă gust autentic și prospețime de zi cu zi, la prețuri Lidl care respectă bugetul fiecărei familii. În plus, aproape 70% din cantitatea de lapte proaspăt vândută de Lidl în 2024 a provenit de la furnizori din România, ceea ce consolidează parteneriatul cu producătorii locali și susține economia locală. Zi de zi, românii pot cumpăra o gamă variată de produse lactate sub marca Pilos, toate la prețuri avantajoase. Săptămânal, Lidl are în magazine oferte și reduceri suplimentare, care fac produsele Pilos să fie și mai atractive. Săptămâna aceasta, Lidl aduce în magazinele din toată țara:

  • Pilos Smântână, 12% grăsime, 200 g – 1,79 lei, preț redus cu 20% cu Lidl Plus
  • Pilos Brânză Făgăraș, 5,3% grăsime, 200 g – 3,49 lei, reducere 23% cu Lidl Plus
  • Pilos Lapte de consum UHT, 3,5% grăsime, 1L – 4,75 lei, reducere 14% cu Lidl Plus
  • Pilos Telemea maturată din lapte de capră, min. 47% grăsime, 300 g – 10,99 lei, preț redus cu 27% cu Lidl Plus

Lidl demonstrează că lactatele pot îmbina gustul autentic cu prețurile accesibile, susținând astfel bugetul fiecărei gospodării. Această abordare a făcut ca Lidl să devină în 2024, potrivit studiilor YouGov®*, retailerul preferat de români în segmentul lactatelor, confirmând zi de zi că raportul calitate–preț rămâne unul dintre principalele atuuri Lidl apreciate de consumatori.*Conform cercetării YouGov® România, în perioada ianuarie – decembrie 2024, pe un  eșantion brut de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național. Studiul realizat are la bază informații obținute prin monitorizarea consumului casnic pentru toate categoriile de produse de larg consum prin intermediul cercetării de tip Panel de Gospodării a YouGov România.

Articol susținut de Lidl.

Vremea se strică brusc, în România. Meteorologii anunţă o răcire accentuată a temperaturilor
Recomandări
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
Ce pensie primeşte un muncitor în construcţii după 20 de ani de lucrat în Germania
ZTE vine cu reduceri substanțiale la eMag. ZTE Nubia și ZTE Blade, telefoane cu cel mai bun raport preț – performanță, de Revoluția Prețurilor
ZTE vine cu reduceri substanțiale la eMag. ZTE Nubia și ZTE Blade, telefoane cu cel mai bun raport preț – performanță, de Revoluția Prețurilor
Generațiile X și milenialii schimbă piața mașinilor clasice: crește valoarea modelelor moderne
Generațiile X și milenialii schimbă piața mașinilor clasice: crește valoarea modelelor moderne
Se cere accesul poliției la mesajele criptate de pe WhatsApp. Motivul pentru care s-ar putea să nu mai ai intimitate în conversații
Se cere accesul poliției la mesajele criptate de pe WhatsApp. Motivul pentru care s-ar putea să nu mai ai intimitate în conversații
Google te ajută să-ți găsești fișierele în calculator. Noua aplicație caută local, pe internet și în Google Drive
Google te ajută să-ți găsești fișierele în calculator. Noua aplicație caută local, pe internet și în Google Drive
Cât primește un profesor, un medic sau un polițist la pensie. Tabel detaliat pe profesii
Cât primește un profesor, un medic sau un polițist la pensie. Tabel detaliat pe profesii
Astronomii descoperă un nou „satelit” al Pământului: Cât de periculos ar putea fi asteroidul 2025 PN7, de fapt, conform oamenilor de știință
Astronomii descoperă un nou „satelit” al Pământului: Cât de periculos ar putea fi asteroidul 2025 PN7, de fapt, conform oamenilor de știință
Donald Trump, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremoniile şi măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel. De ce a fost ales Castelul Windsor pentru întâlnire?
Donald Trump, vizită istorică în Marea Britanie. Ceremoniile şi măsurile de securitate sunt la cel mai înalt nivel. De ce a fost ales Castelul Windsor pentru întâlnire?
Revista presei
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Playtech Știri
Flavia Mihășan este îndrăgostită și nu se ferește să recunoască. Ce spune vedeta de la Neatza despre relația cu Andrei Ciobanu: „Sunt fericită și este un cuvânt pe care nu-l folosesc aproape niciodată”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...