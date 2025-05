De ce a dat Nicușor Dan autorizație pentru un spital oncologic abia în campanie? Cum răspunde când este întrebat dacă îi lipsește empatia

Lăsat din nou singur de contracandidatul său, Nicușor Dan a răspuns singur întrebărilor puse de gazda podcastului: de ce a dat autorizație pentru un spital oncologic abia în campanie? Cum a reacționat când i s-a spus că mulți oameni cred că este lipsit de empatie.

Podcastul lui Micutzu a avut un început surprinzător. În ultimul moment, George Simion a refuzat să mai participe, lăsându-l pe Nicușor Dan singur în fața întrebărilor lui Cosmin Nedelcu, dezbaterea transformându-se într-un interviu solo.

Printre primele întrebări puse de Micutzu a fost cea legată de autorizația pentru un spital pentru copii bolnavi de cancer.

Micutzu: În campanie s-a spus că ați refuzat să dați autorizație pentru un spital pentru copii bolnavi de cancer. De ce ați semnat autorizația abia acum?

Nicușor Dan: Avem un spital privat, Sanador, cu o locație total nefericită, unde e o densitate de construcții extrem de mare. Pentru un nou corp de clădire situația ar fi și mai gravă din perspectiva locurilor de parcare.

Am așteptat redactarea deciziei definitive, care a venit în martie aprilie 2025. Am respectat hotărârea judecătorească, am semnat autorizația. Eu consider în continuare că acea clădire este nelegală pentru alte motive decât cele care au făcut obiectul litigiului. Față de un litigiu viitor, în care ne vom raporta și la decizia din iunie, a trebuit să redactăm autorizația în consecință.