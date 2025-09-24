Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 14:16
de Vieriu Ionut

De câte ori pe zi trebuie să iasă câinele la plimbare în funcție de rasă și vârstă

UTILE
De câte ori pe zi trebuie să iasă câinele la plimbare în funcție de rasă și vârstă
De câte ori pe zi trebuie să iasă câinele la plimbare în funcție de rasă și vârstă

Pentru mulți iubitori de animale, câinele este mai mult decât un companion – este un membru al familiei. Una dintre responsabilitățile esențiale ale stăpânilor este plimbarea regulată, o activitate care nu înseamnă doar nevoile fiziologice ale patrupedului, ci și sănătatea sa fizică și mentală. Întrebarea care apare cel mai des în rândul proprietarilor este: de câte ori pe zi trebuie să iasă câinele la plimbare, în funcție de rasă și vârstă? Răspunsul variază în funcție de mai mulți factori, iar înțelegerea acestora poate face diferența între un câine fericit și echilibrat și unul stresat sau cu probleme de sănătate.

Nevoile puilor de câine

Câinii aflați în primele luni de viață au nevoie de mai multă atenție și de plimbări frecvente. Puii au un sistem digestiv rapid, iar asta înseamnă că trebuie scoși afară după fiecare masă, dar și după somn sau joacă intensă. În general, pentru un pui este recomandat să iasă afară între 5 și 6 ori pe zi. Aceste plimbări nu trebuie să fie foarte lungi, ci scurte și dese, pentru a-l învăța rutina și pentru a preveni accidentele în casă.

Plimbările pentru câinii adulți

Un câine adult, în funcție de rasă și nivelul său de energie, are nevoie de 2 până la 3 plimbări pe zi. Rasele mai active, cum ar fi Border Collie, Husky sau Labrador, pot avea nevoie chiar și de sesiuni suplimentare de mișcare pentru a-și consuma energia. În schimb, rasele de talie mică și cu un temperament mai liniștit, precum Bichonul sau Chihuahua, se pot mulțumi cu două plimbări consistente zilnic.

Vezi și:
INTERVIU cu Delia Darabană de la Adăpostul Speranța: „Cea mai mare satisfacție în munca mea cu animalele este că fiecare zi aici îmi umple sufletul. Este terapeutic”
Cum reușesc câinii să îți citească emoțiile și să îți anticipeze stările, conform oamenilor de știință

Este important de subliniat că durata unei plimbări nu este mai puțin relevantă decât frecvența. O plimbare de 20-30 de minute dimineața și una seara, completate cu o ieșire mai scurtă la prânz, pot fi suficiente pentru majoritatea câinilor adulți. Totuși, animalele foarte active au nevoie de cel puțin o oră pe zi de mișcare intensă, care poate include alergare sau jocuri.

Câinii seniori și plimbările lor

Odată cu înaintarea în vârstă, câinii nu mai au aceeași rezistență fizică, iar plimbările trebuie adaptate la starea lor de sănătate. Câinii seniori au nevoie de 2-3 ieșiri pe zi, dar acestea pot fi mai scurte și mai lente. Plimbările regulate sunt totuși esențiale, nu doar pentru nevoile fiziologice, ci și pentru menținerea mobilității articulațiilor și pentru stimularea psihică. În cazul în care animalul are probleme medicale, recomandările medicului veterinar trebuie urmate cu strictețe.

Cum influențează rasa nevoia de mișcare

Rasa câinelui joacă un rol extrem de important în stabilirea programului de plimbări. Câinii de vânătoare, câinii de lucru și cei de talie mare sunt în general mai activi și au nevoie de mai multă mișcare. De exemplu, un Golden Retriever va necesita mult mai multe activități fizice decât un Shih Tzu. Lipsa mișcării poate duce la acumularea de energie, ceea ce se traduce prin comportamente nedorite precum rosul obiectelor din casă sau lătratul excesiv.

Pe de altă parte, câinii de companie de talie mică se mulțumesc cu plimbări mai scurte, dar dese. Totuși, chiar și aceștia trebuie scoși afară de cel puțin două ori pe zi pentru a rămâne sănătoși și echilibrați.

Beneficiile plimbărilor regulate

Plimbările nu sunt doar o necesitate fiziologică, ci și o sursă de stimulare mentală și socializare. Câinii descoperă mirosuri noi, interacționează cu alți câini și își dezvoltă comportamentul echilibrat. În plus, plimbările regulate previn obezitatea, reduc stresul și anxietatea și întăresc relația dintre câine și stăpân.

În concluzie, frecvența plimbărilor câinilor depinde de vârstă, rasă și nivelul lor de energie, dar regula generală este ca fiecare câine să iasă cel puțin de două ori pe zi. Pentru pui, ieșirile trebuie să fie mai dese, iar pentru rasele active, plimbările trebuie să fie mai lungi și mai solicitante. Adaptând rutina zilnică la nevoile prietenului necuvântător, îi asigurăm o viață sănătoasă și echilibrată.

Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
Recomandări
Horațiu Potra, reținut în Dubai. Era dat în urmărire internațională
Horațiu Potra, reținut în Dubai. Era dat în urmărire internațională
Amendă pentru chiştoace de ţigară sau gume de mestecat aruncate pe jos. Legea intră în vigoare de la 1 octombrie
Amendă pentru chiştoace de ţigară sau gume de mestecat aruncate pe jos. Legea intră în vigoare de la 1 octombrie
NASA explorează Luna din nou în februarie 2026. Ce vor face astronauții timp de 10 zile
NASA explorează Luna din nou în februarie 2026. Ce vor face astronauții timp de 10 zile
Cine este adolescentul care a trimis mesaje de amenințare către școlile și spitale din București și din țară. Ce imagini au găsit anchetatorii în telefonul lui și cum i-a indus în eroare
Cine este adolescentul care a trimis mesaje de amenințare către școlile și spitale din București și din țară. Ce imagini au găsit anchetatorii în telefonul lui și cum i-a indus în eroare
Ce nu are voie să facă niciun polițist cu telefonul personal când îți verifică actele. Drepturile pe care trebuie să le știi
Ce nu are voie să facă niciun polițist cu telefonul personal când îți verifică actele. Drepturile pe care trebuie să le știi
Încă o categorie de români primește voucherul de 50 de lei pentru plata curentului electric
Încă o categorie de români primește voucherul de 50 de lei pentru plata curentului electric
Primarul Capitalei anunţă lucrări de refacere a carosabilului pe marile bulevarde centrale. Stelian Bujduveanu: „Vor fi refăcute şi marcajele rutiere”
Primarul Capitalei anunţă lucrări de refacere a carosabilului pe marile bulevarde centrale. Stelian Bujduveanu: „Vor fi refăcute şi marcajele rutiere”
Ce rol are butonul roșu de pe bancomat. Cum funcționează și ce se întâmplă dacă îl apeși
Ce rol are butonul roșu de pe bancomat. Cum funcționează și ce se întâmplă dacă îl apeși
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ioana State, dezvăluiri din culisele „La bine și la Roast”. Întâlnirea cu Anamaria Prodan, de departe, cel mai provocator moment: „Are niște ieșiri”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Cele trei zodii care încep un sezon al prosperităţii de pe 23 septembrie. Cine sunt norocoşii?
Playtech Știri
De ce toată lumea a început să pună o crenguţă de rozmarin în maşina de spălat? Trucul viral al toamnei
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...