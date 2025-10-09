De câtă vopsea ai nevoie pentru un apartament cu 2 sau 3 camere. Tabel cu valori orientative pentru fiecare suprafață

Renovarea apartamentului este unul dintre cele mai accesibile moduri de a reîmprospăta locuința, iar vopsitul pereților rămâne o etapă esențială. Totuși, una dintre cele mai frecvente întrebări ale celor care își propun să facă singuri lucrarea este: „Câtă vopsea lavabilă îmi trebuie pentru întreg apartamentul?”

Câtă vopsea trebuie pentru a renova un apartament

Răspunsul depinde de mai mulți factori: suprafața totală a pereților, tipul vopselei folosite, gradul de absorbție al peretelui și numărul de straturi aplicate. În medie, 1 litru de vopsea lavabilă acoperă între 8 și 12 metri pătrați pentru un singur strat, în funcție de calitatea produsului și de textura suprafeței.

Pentru o estimare cât mai realistă, specialiștii recomandă să se calculeze o marjă de siguranță de aproximativ 10-15% peste cantitatea teoretică, pentru a evita lipsa materialului în timpul lucrării.

Estimare de consum pentru apartamente de 2 și 3 camere

În general, într-un apartament standard, pereții reprezintă de 2,5–3 ori suprafața pardoselii. Asta înseamnă că pentru un apartament de 60 mp, suprafața totală de vopsit ajunge la aproximativ 150–180 mp.

Notă: Valorile sunt orientative și pot varia în funcție de înălțimea camerelor, calitatea vopselei și tipul suprafeței (pereți tencuiți, gletuiți sau deja vopsiți).

Sfaturi utile pentru cei care vor să vopsească singuri

Vopsirea apartamentului nu este o misiune imposibilă, însă necesită pregătire, materiale potrivite și răbdare. Iată câteva recomandări pentru o lucrare curată și durabilă!

Pregătirea suprafețelor

Curăță pereții de praf, pete sau urme vechi de vopsea.

Aplică un strat de amorsă (1 litru la 10–12 mp) pentru a asigura o aderență mai bună a vopselei.

Materiale necesare

Trafalet cu extensie telescopică (50–80 lei)

Pensulă pentru colțuri (10–20 lei)

Bandă de protecție (15–25 lei/rolă)

Folie de protecție pentru pardoseală și mobilier (10–30 lei)

Găleată cu sită pentru trafalet (30–40 lei)

Planificarea lucrării

Lucrează dinspre tavan spre podea.

Lasă fiecare strat să se usuce complet (aprox. 4–6 ore).

Menține o temperatură constantă de 18–25°C pentru o aplicare uniformă.

Estimarea costurilor totale

Pentru un apartament de 60 mp, materialele (vopsea, amorsă, unelte) pot ajunge la 800–1.000 de lei, semnificativ mai puțin decât dacă lucrarea ar fi făcută de o echipă profesionistă, unde manopera poate costa între 1.500 și 2.000 de lei.

Vopsitul apartamentului pe cont propriu este nu doar o metodă de economisire, ci și o experiență satisfăcătoare, care îți oferă libertatea de a personaliza locuința exact așa cum îți dorești. Cu o planificare corectă și materiale de calitate, rezultatul final poate fi spectaculos – curat, uniform și plin de culoare.