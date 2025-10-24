David Chase, creatorul „The Sopranos”, revine la televiziune cu un serial despre controlul minții în timpul Războiului Rece

După aproape două decenii de absență din televiziune, David Chase, legendarul creator al serialului The Sopranos, se întoarce la HBO cu un nou proiect care promite să stârnească aceeași fascinație și neliniște ca odinioară. De această dată, însă, Chase nu mai explorează lumea mafiei italiene din New Jersey, ci o zonă la fel de întunecată, dar reală: proiectul MKUltra, programul secret de control al minții derulat de CIA în anii ’50 și ’60.

Noul serial, intitulat „Project: MKUltra”, este o mini-serie limitată inspirată din fapte reale și bazată pe volumul apărut în 2025, Project Mind Control: Sidney Gottlieb, The CIA, And The Tragedy Of MKUltra, semnat de istoricul John Lisle. HBO a confirmat că David Chase va fi nu doar scenaristul principal, ci și producător executiv, alături de Nicole Lambert, care a colaborat cu el și la filmul The Many Saints of Newark.

Pentru fanii lui Chase, anunțul reprezintă o revenire spectaculoasă: autorul care a redefinit televiziunea modernă cu The Sopranos în 1999 revine exact la casa care l-a consacrat, HBO, și o face cu o poveste care îmbină spionajul, paranoia și trauma morală a Americii postbelice.

MKUltra – cel mai tulburător experiment al secolului XX

Serialul va explora operațiunea reală MKUltra, unul dintre cele mai controversate programe secrete din istoria Statelor Unite. Inițiat în anii ’50, MKUltra a fost coordonat de Sidney Gottlieb, un chimist excentric și ofițer CIA, poreclit „Vrăjitorul Negru”. Sub conducerea sa, agenția a experimentat metode extreme de interogare, manipulare psihologică și control mental, folosind substanțe psihedelice precum LSD pe subiecți neavizați.

Proiectul s-a desfășurat timp de aproape două decenii, în peste 80 de instituții, de la universități până la spitale psihiatrice, și a implicat sute de oameni care nu știau că sunt parte dintr-un experiment. Unele teste au avut urmări tragice — printre ele, moartea biologului Frank Olson, care, potrivit anchetelor ulterioare, a fost drogat cu LSD fără știrea lui și a murit în circumstanțe suspecte.

În 1973, o mare parte din documentația MKUltra a fost distrusă de CIA, chiar înainte ca o comisie a Congresului să înceapă o anchetă oficială. Această distrugere deliberată a alimentat, de-a lungul decadelor, speculațiile, teoriile conspirației și fascinația culturală față de proiect.

David Chase pare pregătit să readucă acest episod întunecat în atenția publicului, nu doar ca thriller politic, ci și ca analiză psihologică a puterii, fricii și moralității — teme care i-au definit deja cariera.

O revenire cu miză artistică pentru David Chase și HBO

„Project: MKUltra” marchează prima colaborare a lui Chase cu HBO după 18 ani, de la încheierea lui The Sopranos în 2007 — o absență lungă într-o industrie pe care el însuși a ajutat-o să transforme televiziunea în artă. Între timp, regizorul a lucrat la filmul The Many Saints of Newark, prequelul Sopranos, dar acesta a primit reacții mixte.

Chase a mai încercat să revină la HBO în urmă cu câțiva ani cu un proiect intitulat A Ribbon of Dreams, o miniserie despre începuturile Hollywoodului, dar a renunțat după ce, potrivit propriilor declarații, platforma i-ar fi oferit „un buget ieftin și neconvingător”. De această dată, însă, HBO pare dispusă să-i ofere libertatea creativă completă, mizând pe prestigiul și experiența unui autor care a revoluționat narațiunea serială.

Proiectul MKUltra oferă un teren fertil pentru stilul narativ al lui Chase: o lume în care adevărul e relativ, instituțiile mint, iar personajele trăiesc în zone gri morale. Fanii The Sopranos vor recunoaște, probabil, tonul său specific — realismul crud, dialogurile dense și explorarea psihologică a indivizilor prinși între loialitate și vinovăție.

Nicole Lambert, producătoarea asociată proiectului, a declarat că seria va fi „o poveste despre ambiție, frică și pierderea controlului asupra propriului sine”, adăugând că va combina drama psihologică cu tensiunea politică.

Între realitate și ficțiune: de ce MKUltra fascinează și astăzi

De-a lungul timpului, operațiunea MKUltra a devenit o temă recurentă în cultura populară, inspirând filme, seriale și romane — de la The Men Who Stare at Goats la Stranger Things. Totuși, abordarea lui David Chase promite să fie mai ancorată în realismul istoric și mai puțin în spectaculosul science-fiction.

Cartea lui John Lisle, pe care se bazează scenariul, pune accent pe dimensiunea umană a tragediei: victimele experimentelor, oamenii de știință care au colaborat sub presiune, dar și pe mecanismele prin care o instituție democratică a justificat abuzuri în numele securității naționale.

„Ceea ce s-a întâmplat cu MKUltra nu e doar o poveste despre controlul minții”, scrie Lisle, „ci despre felul în care frica poate transforma idealurile unei națiuni în monștri”. Este exact genul de material care îi oferă lui David Chase un nou teritoriu pentru a explora dilemele morale și politice ale Americii, la fel cum The Sopranos a explorat declinul visului american prin ochii mafiei moderne.

Deocamdată, HBO nu a oferit o dată de lansare pentru Project: MKUltra, dar producția este în fazele avansate de dezvoltare, cu filmările programate pentru prima jumătate a lui 2026.

Revenirea lui David Chase la televiziune promite nu doar o lecție de istorie reinterpretată prin prisma ficțiunii, ci și un nou comentariu despre corupția morală a puterii și fragilitatea psihologică a omului modern — exact acele teme care l-au consacrat ca unul dintre cei mai importanți creatori de televiziune ai ultimului sfert de secol.