Data limită până la care se pot trimite cererile pentru voucherele de energie. Cum pot obține tichetele de 50 de lei persoanele care nu au acces la internet

Programul guvernamental prin care se acordă vouchere de 50 de lei pe lună pentru plata energiei electrice continuă să ridice dificultăți pentru mulți dintre cei care ar trebui să beneficieze de el. Platforma online, prin care trebuie depusă cererea, este greu de utilizat de către persoanele fără acces la internet sau fără abilități digitale, categorie în care se regăsesc în special pensionarii și vârstnicii din mediul rural.

Eligibilitate și termen limită pentru depunerea cererilor

Cererile trebuie completate o singură dată și sunt eligibile doar persoanele singure cu venituri sub 1.900 de lei lunar, respectiv familiile unde venitul mediu pe membru de familie nu depășește 1.784 lei pe lună. Pentru cei care doresc să deconteze facturile din lunile iulie și august, data limită de transmitere a cererii este 27 septembrie. Conform estimărilor oficiale, peste două milioane de gospodării ar putea beneficia de aceste ajutoare.

Teodora Cimpoi, expertă în energie, a explicat procesul la Euronews:

„Nu e atât de complicat. Teoretic, pentru majoritatea dintre noi ar trebui să fie destul de simplu. Pe de altă parte, dacă ne uităm la cei care ar trebui să beneficieze de aceste ajutoare, presupun că au într-adevăr dificultăți în a înțelege foarte bine cum funcționează acest lucru, mai ales dacă vorbim despre pensionari care nu au foarte multe, spre deloc, cunoștințe digitale.”

Situația statistică arată clar dificultățile întâmpinate: din aproape 79.000 de cereri depuse, 23.000 au fost invalidate, iar alte aproape 14.000 au fost anulate. Totuși, există soluții pentru cei care nu pot utiliza platforma digitală.

Sprijin pentru cei care nu pot depune cererea online

„Foarte important, ce trebuie să știe oamenii, chiar dacă au cunoștințe digitale și le este greu să acceseze această platformă, ei trebuie să știe că pot găsi sprijin la primăriile locale și la oficiile poștale, care, în ordonanța de sprijin, sunt obligate să le asigure oamenilor această înscriere în platformă”, a subliniat Teodora Cimpoi.

Mai mult, cei fără internet pot completa cererea pe hârtie, iar apoi să meargă cu ea la primărie sau la poștă:

„Dacă nu au acces la internet, pot completa cererea pe hârtie și cu ea să meargă la poștă sau la primărie, iar cei de acolo, în cel mult trei zile, sunt obligați să introducă datele în sistem. Nu văd la momentul acesta niciun tichet emis, nu știu cât va dura exact și care este situația”, a mai spus specialista.

Un element pozitiv al acestui program este faptul că procesul poate fi urmărit în timp real.

„Există un ghid de utilizare a platformei, eu l-am citit. E destul de simplu. Problema e că, fiind o noutate, poate că oamenii se panichează. Ideea e că pot apela la oricine. Ordonanța prevede că pot delega și o altă persoană care să se ocupe de lucrul acesta dacă ei nu pot.”

Expertul a adăugat că platforma oferă o transparență rar întâlnită: