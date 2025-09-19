Darul de nuntă nu va fi verificat. Șeful ANAF explică regulile privind controalele la nunți

Subiectul darului de nuntă a reapărut în atenția publică după ce pe 16 septembrie, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nicușor Nica, a oferit clarificări cu privire la strategia instituției pe care o conduce. Declarațiile sale au venit în contextul în care în spațiul public existau speculații despre posibile controale asupra mirilor și a sumelor primite de la invitați.

Precizările ANAF despre verificarea nunților

Oficialul ANAF a precizat însă că instituția nu are în plan verificarea darului de nuntă și că obiectivul controalelor este cu totul altul. „ANAF nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a spus acesta la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Nica a explicat că, de fapt, vizate sunt firmele și persoanele care organizează evenimente de tip nuntă, botez sau alte petreceri private și care încasează sume importante, dar nu le declară fiscal. „ANAF îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor să-şi plătească nunta, urmăreşte ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”, a subliniat președintele instituției.

În aceeași direcție, acesta a punctat că „ANAF nu își propune să strice nunți”, ci să aducă mai multă transparență în zona organizării de evenimente, unde, potrivit lui, există frecvent cazuri de evaziune fiscală.

Întrebat cum se raportează instituția la fenomenul de mică evaziune fiscală, Nica a amintit că inspectorii desfășoară periodic acțiuni de control în piețe, pe litoral și în alte zone vulnerabile. „ANAF are acţiuni constante în zona asta cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice”, a explicat acesta.

Românii vor putea verifica dacă nota de plată este fiscalizată

Un alt punct sensibil identificat de autorități este reprezentat de plățile în numerar la restaurante, unde clienții primesc adesea doar o notă informativă, nu un bon fiscal valid. În acest sens, șeful ANAF a anunțat o inițiativă concretă: lansarea unei aplicații prin care românii vor putea verifica direct dacă bonul primit este fiscalizat sau nu.

Astfel, instituția încearcă să implice cetățenii în procesul de monitorizare a respectării legii, încurajându-i să fie atenți și să reclame neregulile. Această măsură vine în completarea controalelor desfășurate de inspectorii antifraudă și ar putea descuraja practicile ilegale în industria ospitalității.

Concluzia trasată de Nica este una clară: mirii nu trebuie să se teamă de controale, iar darul de nuntă rămâne în afara vizorului Fiscului. Responsabilitatea cade pe umerii celor care încasează bani pentru servicii prestate la astfel de evenimente, fie că este vorba despre restaurante, formații muzicale sau organizatori de evenimente.