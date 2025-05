Dana Roba, agresată în trafic, în centrul Timișoarei: ”Poți să mori într-o baltă de sânge în România, tot nu intervine nimeni” EXCLUSIV

Dana Roba pare să aibă un ghinion fantastic când vine vorba de epsioade violente. Victimă a unei tentative de omor, făcute chiar de fostul ei soț, make-up artistul a fost, în dimineața zilei de 5 mai, victimă a unei noi agresiuni. Mai exact, în trafic, în mijlocul Timișoarei, un bărbat a fost la un pas să o snopească din bătaie.

Timișoara, ca mai toate orașele mari, ”se bucură” de un trafic infernal la primele ore ale dimineții. Iar un trafic infernal se traduce, de multe ori, într-o violență greu de descris între cei care sunt pe străzi. Iar acest lucru l-a constatat și Dana Roba pe propria piele. Sau, așa cum e corect, pe geamurile și caroseria mașinii de lux pe care o conduce.

”Am fost la Secția 3 de Poliție din Timișoara. Totul a pornit de la aglomerație. Mi-a tăiat calea, a sărit cu bicicleta în fața mașinii, la 7.00 dimineața. Nu am dat în el, am frânat, am și pe camera de filmare. Și a venit la mine la mașină, m-a înjurat de morți, de mamă. El s-a speriat, probabil, dar tot el a început să dea în mașină, ca un nebun. Eram cu fetițele în mașină…”, povestește, în exclusivitate pentru PLAYTECH, Dana Roba.