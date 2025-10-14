Dan Diaconescu rămâne fără emisiune la Canal 33. Momentul care ar fi dus la întreruperea colaborării

După doar șase luni de la revenirea sa în televiziune, Dan Diaconescu își încheie brusc colaborarea cu Canal 33. Conducerea postului a confirmat despărțirea, care ar fi fost provocată de o serie de controverse legate de conținutul emisiunii și de mai multe sancțiuni primite din partea CNA. Incidentul decisiv ar fi avut loc chiar în ziua alegerilor din Republica Moldova.

Ce a dus la ruptura dintre Dan Diaconescu și Canal 33

Potrivit informațiilor publicate de Pagina de Media, neînțelegerile dintre Dan Diaconescu și conducerea postului au apărut din cauza libertății excesive pe care realizatorul o acorda invitaților săi.

Surse din televiziune au precizat că ”el îşi dorea să cheme invitaţii şi să-i lase să vorbească orice, dar există o legislaţie”. Emisiunea lui Dan Diaconescu, lansată în martie 2025 ca parte a “marii reveniri” în televiziune, a fost marcată de numeroase momente tensionate.

Chiar după debut, CNA a amendat Canal 33 pentru o ediție în care invitatul Marian Vanghelie a lansat atacuri dure la adresa fostului premier Victor Ponta.

Deși audiențele au crescut semnificativ, presiunea autorităților de reglementare și riscurile repetate de sancțiuni au determinat conducerea postului să încheie colaborarea cu fostul patron OTV. Proprietarul Canal 33, Alexandru Răducanu, a confirmat decizia:

”Am ajuns la un punct în care am considerat că ne facem mai mult rău decât bine. Da, emisiunea a reprezentat un câştig pe partea de audienţă, dar un risc în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei audiovizuale.”

Ce s-a întâmplat în seara care a pus capăt colaborării

Momentul decisiv ar fi avut loc în timpul alegerilor din Republica Moldova. Pe burtiera emisiunii lui Dan Diaconescu a apărut mesajul:

👉 ”Moldova face un pas spre Europa sau înapoi spre jugul rusesc?”

Textul a stârnit imediat reacția lui Cozmin Gușă, care a intervenit telefonic, cerând schimbarea titlului. Când conducerea postului a întrerupt legătura, tensiunile au escaladat, iar incidentul a fost considerat “bomboana pe colivă” de către colegii din redacție.

Acest episod, combinat cu sancțiunile primite anterior și cu derapajele repetate ale invitaților, a fost ultima picătură pentru echipa Canal 33, care a decis că prezența lui Dan Diaconescu “aducerea mai mult prejudicii decât beneficii”.

Unde va apărea Dan Diaconescu după plecarea de la Canal 33

Deși a fost îndepărtat de la Canal 33, Dan Diaconescu nu intenționează să se retragă din televiziune. În ultima sa emisiune, difuzată sâmbătă, el a anunțat că din 22 octombrie 2025 va apărea pe o altă rețea de cablu. Potrivit sursei citate mai sus, noul său proiect va fi produs într-un studio din redacția Cancan.

Astfel, după ce a revenit pe micile ecrane la opt ani de la închiderea OTV, Dan Diaconescu pare pregătit pentru o nouă încercare de relansare, chiar dacă drumul său în televiziune rămâne la fel de controversat ca întotdeauna.

