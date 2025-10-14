Ultima ora
UPDATE Ce se întâmplă dacă circuli în România cu asigurare RCA de la o firmă din Bulgaria. Exemplul DallBogg și sancțiunea ASF
14 oct. 2025 | 19:10
de Badea Violeta

Dan Diaconescu rămâne fără emisiune la Canal 33. Momentul care ar fi dus la întreruperea colaborării

Emisiuni și programe TV
Dan Diaconescu rămâne fără emisiune la Canal 33. Momentul care ar fi dus la întreruperea colaborării

După doar șase luni de la revenirea sa în televiziune, Dan Diaconescu își încheie brusc colaborarea cu Canal 33. Conducerea postului a confirmat despărțirea, care ar fi fost provocată de o serie de controverse legate de conținutul emisiunii și de mai multe sancțiuni primite din partea CNA. Incidentul decisiv ar fi avut loc chiar în ziua alegerilor din Republica Moldova.

Ce a dus la ruptura dintre Dan Diaconescu și Canal 33

Potrivit informațiilor publicate de Pagina de Media, neînțelegerile dintre Dan Diaconescu și conducerea postului au apărut din cauza libertății excesive pe care realizatorul o acorda invitaților săi.

Surse din televiziune au precizat că ”el îşi dorea să cheme invitaţii şi să-i lase să vorbească orice, dar există o legislaţie”. Emisiunea lui Dan Diaconescu, lansată în martie 2025 ca parte a “marii reveniri” în televiziune, a fost marcată de numeroase momente tensionate.

Chiar după debut, CNA a amendat Canal 33 pentru o ediție în care invitatul Marian Vanghelie a lansat atacuri dure la adresa fostului premier Victor Ponta.

Deși audiențele au crescut semnificativ, presiunea autorităților de reglementare și riscurile repetate de sancțiuni au determinat conducerea postului să încheie colaborarea cu fostul patron OTV. Proprietarul Canal 33, Alexandru Răducanu, a confirmat decizia:

”Am ajuns la un punct în care am considerat că ne facem mai mult rău decât bine. Da, emisiunea a reprezentat un câştig pe partea de audienţă, dar un risc în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei audiovizuale.”

Ce s-a întâmplat în seara care a pus capăt colaborării

Momentul decisiv ar fi avut loc în timpul alegerilor din Republica Moldova. Pe burtiera emisiunii lui Dan Diaconescu a apărut mesajul:
👉 ”Moldova face un pas spre Europa sau înapoi spre jugul rusesc?”

Textul a stârnit imediat reacția lui Cozmin Gușă, care a intervenit telefonic, cerând schimbarea titlului. Când conducerea postului a întrerupt legătura, tensiunile au escaladat, iar incidentul a fost considerat “bomboana pe colivă” de către colegii din redacție.

Acest episod, combinat cu sancțiunile primite anterior și cu derapajele repetate ale invitaților, a fost ultima picătură pentru echipa Canal 33, care a decis că prezența lui Dan Diaconescu “aducerea mai mult prejudicii decât beneficii”.

Vezi și Dan Diaconescu și-a asigurat o parte a corpului: “Este un atu al meu, un brand”!

Unde va apărea Dan Diaconescu după plecarea de la Canal 33

Deși a fost îndepărtat de la Canal 33, Dan Diaconescu nu intenționează să se retragă din televiziune. În ultima sa emisiune, difuzată sâmbătă, el a anunțat că din 22 octombrie 2025 va apărea pe o altă rețea de cablu. Potrivit sursei citate mai sus, noul său proiect va fi produs într-un studio din redacția Cancan.

Astfel, după ce a revenit pe micile ecrane la opt ani de la închiderea OTV, Dan Diaconescu pare pregătit pentru o nouă încercare de relansare, chiar dacă drumul său în televiziune rămâne la fel de controversat ca întotdeauna.

Vezi și Dan Diaconescu, condamnat la 8 ani și 4 luni de închisoare cu executare!

De la iarnă, trecem la vreme de primăvară. Când se încălzeşte, după valul de frig
Recomandări
D’Angelo, câștigător al premiilor Grammy și pionier al curentului neo-soul, a murit la vârsta de 51 de ani. Artistul, răpus de o boală nemiloasă
D’Angelo, câștigător al premiilor Grammy și pionier al curentului neo-soul, a murit la vârsta de 51 de ani. Artistul, răpus de o boală nemiloasă
Cum poți deveni proprietar pe terenul de sub casă. Ce prevede Legea 18/1991 și în ce condiții se aplică în 2025
Cum poți deveni proprietar pe terenul de sub casă. Ce prevede Legea 18/1991 și în ce condiții se aplică în 2025
REVIEW Pixel Buds 2a – materializarea raportului ideal preț – performanță de la Google. Căștile in-ear deștepte și performante, perfecte pentru utilizatorii cu Android
RECENZIE
REVIEW Pixel Buds 2a – materializarea raportului ideal preț – performanță de la Google. Căștile in-ear deștepte și performante, perfecte pentru utilizatorii cu Android
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare de la vizita în Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți. Copiii se pot vindeca aici, dar e greu într-un salon cu șapte paturi”. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ioana State, dezvăluiri tulburătoare de la vizita în Spitalul de Psihiatrie „Obregia”: „M-au marcat mesajele scrise pe pereți. Copiii se pot vindeca aici, dar e greu într-un salon cu șapte paturi”. Interviu EXCLUSIV
Cum să cureți ușor filtrul hotei. Așa scapi de depunerile de grăsime, fără efort
Cum să cureți ușor filtrul hotei. Așa scapi de depunerile de grăsime, fără efort
Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time pe care apare: „Probabil cea mai proastă din toate timpurile”
Donald Trump, nemulțumit de coperta revistei Time pe care apare: „Probabil cea mai proastă din toate timpurile”
Peste jumătate dintre rețelele prin satelit lasă datele la liber, inclusiv convorbiri telefonice și mesaje
Peste jumătate dintre rețelele prin satelit lasă datele la liber, inclusiv convorbiri telefonice și mesaje
O mare bancă din România se închide după 30 octombrie. Clienţii au primit mesaj, vor fi mutaţi la Intesa Sanpaolo Bank
O mare bancă din România se închide după 30 octombrie. Clienţii au primit mesaj, vor fi mutaţi la Intesa Sanpaolo Bank
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 15 octombrie 2025. 3 zodii au parte de o schimbare bruscă de noroc
Playtech Știri
Boala de care ar suferi Irinel Columbeanu. Chiar Irina ar fi observat primele simptome, înainte de primirea diagnosticului
Playtech Știri
Zodiile care îşi schimbă viaţa amoroasă în a doua jumătate a lunii octombrie 2025. 4 nativi sunt norocoşi
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...