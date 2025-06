Damon și Affleck revin în forță: Netflix anunță data premierei pentru thrillerul „The RIP”

Netflix a făcut valuri la evenimentul Tudum din 31 mai 2025, anunțând oficial data de lansare a thrillerului polițist „The RIP”, cu Matt Damon și Ben Affleck în rolurile principale. Filmul, regizat de Joe Carnahan, promite un amestec tensionat de corupție, loialitate și trădare într-un decor exploziv: Miami. Dacă te-ai întrebat când îi vei putea vedea din nou împreună pe cei doi prieteni de-o viață în ipostaze dure, răspunsul e simplu: The RIP va avea premiera pe 16 ianuarie 2026, exclusiv pe Netflix.

Filmul este produs de compania Artists Equity, fondată de Damon și Affleck în 2022, iar proiectul pare să fie o piesă importantă în consolidarea portofoliului lor de filme cu greutate. Cu o distribuție secundară solidă — Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno și Sasha Calle — și o poveste centrată pe dileme morale și pericol iminent, The RIP are toate ingredientele pentru a deveni un hit.

The RIP urmărește un grup de polițiști din Miami care descoperă, într-o casă abandonată, milioane de dolari în numerar. De aici pornește o spirală de neîncredere, suspiciuni și pericole. Când suma uriașă iese la iveală, polițiștii devin ei înșiși ținte. Încep să se întrebe nu doar cine a ascuns banii, ci și dacă mai pot avea încredere unii în ceilalți. Cu mafia locală și alte forțe externe interesate de pradă, fiecare decizie devine o potențială trădare.

Matt Damon îl interpretează pe locotenentul Dane Dumars, un ofițer veteran confruntat cu limitele propriei moralități. Ben Affleck este detectivul JD Byrne, un om dur, loial doar celor care îi împărtășesc valorile. Împreună, cei doi oferă o chimie explozivă care amintește de momentele lor legendare din Good Will Hunting și The Town. Scenariul scris de Joe Carnahan promite un tempo alert și un climat urban tensionat, în care fiecare alegere poate însemna sfârșitul.

Filmul nu se limitează la acțiune și împușcături — Carnahan, cunoscut pentru Narc și Smokin’ Aces, explorează tensiunea psihologică și impactul corupției sistemice asupra celor care au jurat să apere legea. Miami devine nu doar un fundal exotic, ci un adevărat personaj, vibrant, periculos, mereu în schimbare.

Artists Equity continuă să urce

De la lansarea sa în noiembrie 2022, compania Artists Equity, condusă de Damon și Affleck, a crescut într-un ritm constant și promițător. Primul film produs sub această umbrelă, Air, a fost primit cu aplauze de critici și public deopotrivă. A urmat documentarul The Greatest Love Story Never Told, lansat de Amazon MGM Studios, și drama Small Things Like These, care a deschis Festivalul de la Berlin în 2025 și a adus un Urs de Argint pentru actrița Emily Watson.

Mai recent, The Accountant 2, cu Affleck în rolul principal, a depășit pragul de 100 de milioane de dolari în box-office-ul global, iar documentarul Kiss The Future a fost inclus în selecția Berlinalei. Așadar, The RIP vine ca o continuare logică și ambițioasă a unui parcurs care îmbină succesul comercial cu recunoașterea critică.

Pentru Damon și Affleck, The RIP nu este doar un nou film de acțiune, ci o declarație de intenție: vor să creeze conținut de calitate, cu substanță și impact. Alegând să producă filme prin propria companie, au preluat controlul asupra proiectelor și au ridicat ștacheta pentru colaborările viitoare.

Ce urmează pentru fanii genului

Fanii filmelor polițiste inteligente și pline de adrenalină au toate motivele să marcheze data de 16 ianuarie 2026 în calendar. The RIP promite nu doar un spectacol vizual, ci și o poveste în care loialitatea, moralitatea și lăcomia se ciocnesc frontal. Cu o distribuție de top și o echipă de producție cu experiență, Netflix pare să mizeze pe un nou blockbuster de iarnă, menit să deschidă anul cu stil.

Într-o perioadă în care streamingul este dominat de seriale rapide și thrillere generice, The RIP pare să fie o gură de aer proaspăt — un film care te forțează să stai concentrat, să analizezi fiecare replică și fiecare gest. Iar dacă trailerul difuzat cu circuit închis la Tudum e un indiciu, fanii au de ce să aștepte cu nerăbdare lansarea oficială.

Fie că ești fan Matt Damon, admirator al lui Ben Affleck sau pur și simplu pasionat de thrillere polițiste bine construite, The RIP se anunță a fi un must-watch în iarna lui 2026. Pregătește-te pentru un Miami pe muchie de cuțit și o poveste care nu-ți va da pace nici după genericul de final.