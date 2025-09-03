Ultima ora
Dacia Sandero a dat lovitura în Europa, e cea mai vândută mașină datorită costului de 14 lei la 100 de kilometri. Versiunea cu autonomia fabuloasă de 1000 de kilometri
Dacia Sandero - o mașină incredibil de populară

Dacia Sandero a reușit o performanță pe care puțini și-ar fi imaginat-o în urmă cu câțiva ani: a devenit cea mai vândută mașină din Europa. Secretul succesului nu stă în dotări de lux sau în soluții futuriste, ci în pragmatismul pe care marca românească l-a cultivat constant. Cea mai dorită versiune a modelului este Eco-G 100, echipată cu motorul capabil să funcționeze atât pe benzină, cât și pe GPL. Această soluție simplă, dar extrem de eficientă, aduce costuri de utilizare foarte reduse și o autonomie totală care trece pragul de 1000 de kilometri.

Practic, pentru 100 de kilometri parcurși pe GPL, șoferii plătesc în jur de 2,7 euro, echivalentul a aproximativ 14 lei. În comparație, același drum pe benzină costă peste 7 euro. Această diferență a transformat Sandero Eco-G într-un adevărat fenomen comercial, dominând piețe importante precum cea din Spania, unde modelul a ajuns să reprezinte peste 80% din vânzările totale ale gamei Sandero.

De ce este versiunea Eco-G atât de populară

Succesul variantei GPL are la bază trei factori esențiali: simplitatea motorului, versatilitatea dublului sistem de alimentare și economia la pompă. Motorul de un litru cu trei cilindri, testat și fiabil, nu aduce complicații tehnologice majore, ci o funcționare robustă și previzibilă. Apoi, posibilitatea de a comuta între benzină și GPL oferă libertate și siguranță, mai ales în țările unde infrastructura de alimentare cu gaz este bine dezvoltată.

Al treilea argument, și poate cel mai puternic, îl reprezintă costurile extrem de mici de rulare. Pentru mulți șoferi europeni, economia zilnică la fiecare drum contează mai mult decât dotările spectaculoase sau accentele premium. În plus, în Spania, modelul primește și vignetă ECO, ceea ce îi crește atractivitatea în marile orașe.

Autonomie extinsă și preț fără concurență

Un alt detaliu care a cântărit decisiv este autonomia combinată. Sandero Eco-G dispune de un rezervor de benzină de 50 de litri și unul de GPL de 23 kg, ceea ce îi permite să depășească cu ușurință 1000 de kilometri fără oprire. Această caracteristică îl transformă într-un companion ideal pentru drumuri lungi, dar și într-o opțiune practică pentru navetiștii care vor să reducă timpul pierdut la benzinării.

Și mai surprinzător este faptul că Dacia nu percepe niciun cost suplimentar pentru alegerea versiunii GPL. Atât varianta TCe pe benzină, cât și Eco-G 100 pornesc de la același preț de bază, în jur de 13.940 de euro pe piața spaniolă. Astfel, clienții beneficiază de o soluție mai economică fără să plătească mai mult la achiziție, o strategie care a făcut diferența pe un segment extrem de competitiv.

Viitorul Sandero și rolul GPL în Europa

Deși piața auto europeană se îndreaptă accelerat către electrificare și hibridizare, succesul Sandero Eco-G demonstrează că soluțiile accesibile și pragmatice au încă un public extrem de numeros. Dacia pregătește o actualizare a modelului, iar speculațiile indică posibilitatea introducerii unei hibridizări ușoare, care ar reduce și mai mult consumul și emisiile.

Într-un context în care mulți producători abandonează GPL-ul, alegerea Dacia de a continua să mizeze pe această tehnologie s-a dovedit inspirată. Sandero Eco-G nu doar că a cucerit piața, dar a reușit să redefinească ideea de mobilitate accesibilă, arătând că simplitatea și economia rămân argumente imbatabile pentru milioane de șoferi europeni.

